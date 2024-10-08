Защита домена: как запретить конкурентам использовать похожие домены

Бизнес часто сталкивается с ситуацией, когда в сети Интернет появляется сайт с похожим доменным именем. Конкуренты могут намеренно использовать чужой домен, чтобы уводить клиентов, или случайно зарегистрировать похожее имя. Эти действия приводят к тому, что тот, кто использовал домен изначально, теряет аудиторию, репутацию или бизнес. Оба предпринимателя не могут полноценно осуществлять деятельность в онлайн-пространстве.

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». В этой статье я расскажу, как защитить домен и устранить конкурентов, паразитирующих на вашей узнаваемости.

Для чего домен бизнесу

Сайты есть у большинства компаний, которые ведут бизнес в России. У каждого ресурса есть домен — имя, по которому пользователи переходят на сайт в сети.

Домен важен для бизнеса. Часто целевая аудитория, ориентируясь на него, ищет компанию через поисковые системы.

Почему использование схожих доменов конкурентами вредит бизнесу

Можно выкупить любой свободный домен второго уровня в нужной зоне. Проверяют, не занято ли имя сайта, с помощью специальных сервисов по Единому реестру доменных имен.

Название сайта может быть свободно в одной зоне и занято в другой. В результате появляются точные копии сайтов или похожие, когда в названии просто меняют несколько элементов и регистрируются в той же или другой зоне.

Пример 1. Намеренное использование похожего домена

Компания «Батарейка» продает электронику и имеет сайт с доменом batareika.ru. Конкурент, желая привлечь клиентов, регистрирует домен batareika.com в другой зоне.

Последствия:

Пользователи могут попасть на сайт конкурента, где предлагаются аналогичные товары по более низким ценам.

«Батарейка» теряет потенциальных клиентов, которые могли бы сделать покупку.

Если клиент столкнется с плохим обслуживанием на новом сайте, это может негативно сказаться на имидже оригинальной компании.

Пользователи не всегда замечают, что переходят на сайт в зоне .com, а не .ru. Главное — «название» верное. Возникает путаница.

Если виды деятельности у двух компаний одинаковые — клиенты одной перебегают к другой. А если первоначальный ресурс уже раскручен и популярен, то часть переходов точно незаслуженно окажется у «новичка».

Выявляется все потом, когда у первоначального владельца доменного имени начинаются проблемы с посещаемостью сайта и репутацией.

Пример 2. Случайная регистрация похожего домена

Компания «Экологистика» занимается продажей экологически чистых продуктов и использует домен greeneco.ru. Другой предприниматель, не зная о существовании первой компании, регистрирует домен green-eco.com.

Последствия:

Пользователи могут не заметить разницу в написании и случайно обратиться не в тот магазин.

В долгосрочной перспективе обе компании могут терять клиентов из-за путаницы и недовольства пользователей.

Если компании используют схожие домены, то новые клиенты могут просто попадать «не туда» по ошибке. Часто компании пытаются найти причину уменьшения посещаемости, заявок или заказов через сайт, перебирают множество вариантов, а потом узнают, что дело в том, что у их ресурса есть двойник.

Пример 3. Намеренный вред репутации

Компания «Класс» имеет сайт klasstyle.ru. Конкурент создает сайт klass-styl.ru и начинает публиковать недостоверные сведения о компании «Класс».

Последствия:

Клиенты, попадая на сайт конкурента, могут увидеть негативные или недостоверные материалы и решить, что это относится к реальной компании.

Репутационные потери могут привести к снижению доверия к компании, даже если она не имеет отношения к публикациям на другом сайте.

Клонируют сайты мошенники и те, кто желает зарабатывать за счет продажи контрафакта. Мошенники могут просить «выкуп» за домен, справиться с ситуацией трудно. Компаниям ничего не остается, как заплатить и забрать схожий домен.

Многие специалисты рекомендуют изначально выкупать все похожие домены в существующих зонах, чтобы снизить риски кражи и введения потребителей в заблуждение. Однако эти действия требуют слишком больших затрат, а все варианты возможных названий предусмотреть нельзя. Есть более простые решения.

Как защитить домен от копирования и кражи

Регистрация в реестре доменных имен не дает право запрещать другим использовать такие же или похожие домены. Рассчитывать можно только на то, что в реестр никак не попадет полностью совпадающее название в той же доменной зоне.

Чтобы устанавливать запреты, понадобятся документы государственных ведомств. При наличии у первоначального владельца доменного имени официальных документов, подтверждающих, что название принадлежит только ему, он может:

отстоять свои интересы и «убрать» конкурента;

получить денежную выплату, компенсирующую нарушенное право;

продолжить монопольное использование домена в коммерческих целях.

Правовую защиту домена обеспечит регистрация товарного знака в Роспатенте.

Для этого нужно проверить, нет ли уже в реестре в нужных классах МКТУ подобного названия. Если нет, подать заявку в ведомство, оплатить госпошлины, ответить на запросы экспертов и получить положительное решение.

При регистрации товарного знака заявитель указывает конкретные виды деятельности, в которых будет защищаться обозначение. Поэтому не получится запретить магазину косметики использовать ваше доменное имя, если вы зарегистрировали его для юридических услуг. Этот факт нужно учитывать при формировании заявки в Роспатент.

При выборе домена мы рекомендуем его проверить по базам данных Роспатента, чтобы исключить нарушения. Например, если в нужном вам виде деятельности уже зарегистрировано похожее или аналогичное название, такой домен покупать и использовать не стоит.

Иначе правообладатель узнает об этом и направит претензию. У него есть все шансы отобрать у вас адрес сайта и получить от вас компенсацию за нарушение его прав.

Зарегистрировать домен можно в виде доменного имени первого и второго уровня.

В данном случае защищаться будет только домен второго уровня, «.ru» и подобные элементы будут признаны Роспатентом неохраняемыми, например, как в случаях из нашей практики, представленных на иллюстрации.

Второй вариант — регистрация в составе логотипа, такие случаи у нас тоже есть в практике. Но поступать так мы рекомендуем реже, поскольку товарный знак защищается только в том виде, в котором он зарегистрирован. В случае споров могут возникнуть трудности, но если компания планирует использовать логотип именно в таком виде на сайте и в других точках соприкосновения с клиентами, регистрация имеет смысл.

Третий вариант — зарегистрировать только слово, которое станет доменом второго уровня и использовать его в сочетании с разными доменными зонами. Например, как в случае из нашей практики.

В каком виде зарегистрировать домен, нужно решать индивидуально. Все зависит от целей и вариантов возможного использования в будущем.

Регистрацию товарного знака нужно продлевать каждые 10 лет. Не пропускайте срок обновления, иначе можете потерять свои права на обозначение, а потом и на домен.

Пока ваш товарный знак защищен, вы можете не только спокойно использовать его, не переживая, что завтра придет претензия, но и сами будете иметь право на аналогичные действия.

Раньше регистрация была доступна только ИП и юридическим лицам, а владельцем домена могло быть физическое лицо. Получалось, что для регистрации домена в Роспатенте нужно было сначала открыть ИП или юрлицо. В 2023 году процесс упростили.

Обладателями товарного знака теперь могут стать даже физические лица, поэтому зарегистрировать домен для его полноценной защиты просто.

Регистрация домена защищает не только от появления точных копий в других доменных зонах, но и от похожих названий в этой и других зонах. Дополнительно после регистрации появляется возможность запрещать использование зарегистрированного обозначения везде: в рекламе, на товарах, в соцсетях и т.д.

Важно проявлять активность в защите своих прав. Даже при наличии свидетельства о регистрации вам придется самостоятельно выявлять правонарушения и бороться с ними. Нарушения могут происходить, но у вас уже будет инструмент, который поможет вам с ними бороться.

Как пресечь нарушение прав на домен

Допустим, вы успешно зарегистрировали свой домен, вдруг появился нарушитель.

Зафиксируйте нарушение — сайт с похожим или аналогичным названием. Вы можете сделать скриншоты, сохранить ссылку. Надежнее провести нотариальный осмотр сайта. Обратитесь к нарушителю с претензией — это обязательный этап. Часто на сайтах есть информация о владельце, тогда претензию отправляют по указанным контактам, а если сведения скрыты, нужно действовать по-другому. Направьте жалобу хостингу или регистратору доменов с просьбой о блокировке клона. Обязательно приложите основание — свидетельство на товарный знак. Также вы можете направить запрос и получить от регистратора информацию о владельце сайта.

Если окончательно разрешить вопрос не получается, нужно обращаться в суд. При рассмотрении дела будут учтены следующие факты:

насколько схожи домены и виды деятельности сторон;

какой домен был зарегистрирован раньше;

есть ли между сторонами прямая конкуренция.

Положительные ответы на все вопросы необязательны. Достаточно чтобы домены были схожи и совпадали виды деятельности. Но лучше, если ваш домен был зарегистрирован раньше, а вы с оппонентом — конкуренты, тогда суд с высокой вероятностью станет на вашу сторону.

Судебной практики по таким делам много.

Вот самые свежие истории:

Как показывает практика, многие предприниматели не требуют компенсацию, а просто через суд добиваются запрета на использование их домена другим лицом. Это уже принесет им выгоду и избавит от многих проблем.

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