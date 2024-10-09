Нужно ли стартапу нанимать бренд-менеджера? И каких результатов от него ожидать?

Если компания нацелена на долгосрочный успех и хочет доминировать на фоне конкурентов, то однозначно нужно заниматься развитием бренда. А если не настроены на долгосрочность, то зачем вообще открывать бизнес, да? В условиях высокой конкуренции и постоянного потока новых продуктов важно, чтобы бренд был не просто заметным, но и осмысленным.

Сегодня у потребителей больше разной информации о брендах. Они более требовательны и менее лояльны, поэтому нужен тот профессионал, который станет проводником вашего бренда для современной бизнес-среды.

Бренд-менеджер — специалист, который знает все тонкости создания бренда, разрабатывает уникальное позиционирование и помогает стартапу выделить свое предложение на рынке.

Как стратегу, ему под силу дифференцировать бренд и превратить в вариант, который нравится пользователям больше, чем конкуренты.

Особенно это важно на начальных этапах, когда стартап только строит репутацию. В этой статье Валерия Красовская, бренд-менеджер, специалист по развитию международного бизнеса, работающий с известными международными брендами, такими как Alexander Wang, Fyodor Golan, Katya Dobryakova, Marie Laffont, рассказала, почему стартапу не обойтись без бренд-менеджера и какие результаты дает разработка брендинга.

Преимущества наличия бренд-менеджера на ранних этапах развития бизнеса

Брендинг — это не просто логотип и фирменные цвета, это целостная стратегия, которая помогает стартапу установить связь с целевой аудиторией, выделиться на фоне конкурентов и создать ценности. И делать это нужно с самого начала, пока у стартапа нет устоявшегося имиджа, потому что так проще:

создать уникальный образ . С чистого листа проще сформировать идентичность бренда, чем переделывать уже существующий.

установить правильные ожидания у целевой аудитории . Брендинг помогает сформировать первое впечатление о продукте и установить ожидания от него.

привлечь инвестиции . Стартапы с продуманным брендингом более привлекательны для инвесторов, так как у них есть четкое видение будущего и способность передать свою ценность инвестору.

успешно выйти на рынок. Брендинг делает первое впечатление от продукта сильным и запоминающимся, что позитивно влияет на продажи.

Пример из опыта эксперта: перед брендом одежды Katya Dobryakova стояла задача выйти на международный рынок: нужно было полностью адаптировать и масштабировать бренд для американского рынка. Компания создавалась в Нью-Йорке с нуля, выстраивались юридические и административные процессы, а также логистика и алгоритмы оптовых и розничных продаж.

Одним из главных достижений стало открытие магазина офлайн и быстрый выход в онлайн. На тот момент онлайн-продажи только набирали оборот и получилось произвести фурор на рынке: продажи в онлайн-магазине давали даже больше прибыли, чем в офлайн.

Бренд активно работал с местными блогерами, участвовал в Неделях Моды, в профессиональных салонах, давал интервью для известных журналов, что помогло привлечь внимание аудитории и новых клиентов. Параллельно велась работа с ритейлерами, что позволило увеличить объем оптовых продаж.

Получилось сделать полноценный запуск стартапа с нуля в Америке: от построения продаж и управления магазинами до разработки стратегии, продвижения и работы с партнерами. Задача была успешно реализована, что позволило бренду Katya Dobryakova выйти абсолютно на новый уровень, получить огромную любовь и в Америке, Европе и Азии, увеличить оптовые продажи. Без бренд-менеджера это было бы невозможно.

Ключевые этапы разработки брендинга

Формирование идеи концепции. Уже на ранней стадии нужно понимать, как продукт будет позиционироваться на рынке. Разработка минимальной жизнеспособной версии продукта (MVP). Тестирование продукта на ранних стадиях, для понимания, как он воспринимается пользователями. Разработка визуальной айдентики. Айдентика отвечает за узнаваемость бренда и формирует в глазах аудитории запоминающийся образ. Разработка стратегии и ее реализация. Брендинг включает в себя полноценную стратегию по развитию бизнеса, его узнаваемости и повышения продаж. Привлечение инвестиций и выход на рынок. Правильный брендинг делает первое впечатление от продукта сильным и запоминающимся. и помогает убедить инвесторов в потенциале стартапа.

Например, в работе с хлебопекарной компанией Oh my Bread, которая начала продавать курсы «Как печь хлеб в домашних условиях», стояла задача полной реорганизации бизнеса и создании нового бренда с уникальной идентичностью именно для Европы и Америки. Во время пандемии компания хорошо стартовала в России и решила выходить на международный рынок.

Для визуализации бренда был приглашен известный нью-йоркский художник, который создал брендовые элементы, в том числе и логотип. Визуал получился душевным, по-американски, что очень сыграло бренду на руку. Помимо этого шла работа создания визуального стиля, запуска рекламных кампаний, внедрения вирусных видео.

Благодаря стратегии и активной работе, бренд Oh my Bread стал быстро узнаваем на новых территориях и за восемь месяцев уже 70% клиентов были американцы. То есть важна комплексная работа над всеми составляющими бренда.

Какие результаты ожидать от бренд-менеджера

Бренд-менеджер разрабатывает и реализует все маркетинговые компании, несмотря на то, что в команду входят таргетологи, видеографы, контент-мейкеры, smm и т.д. Но бренд-менеджер — это лидер, который охватывает все задачи по развитию бренда бизнеса, каналы взаимодействия с клиентами не только онлайн, но и офлайн. Помимо соцсетей, рассылок, туда входят активные мероприятия: бренд-активизации, встречи, презентации, а также наружная реклама, баннеры — за этим следит бренд-менеджер.

Главное, чтобы все было связано между собой, узнаваемо и имело переход между различными каналами, чтобы клиент получил единый опыт взаимодействия с брендом, эмоциональное сближение с предлагаемым продуктом.

Результаты, которые даст бренд-менеджер стартапу:

Уникальное позиционирование . Помогает выделить ценности стартапа на рынке.

Построение репутации . Формирует положительное восприятие бренда.

Единообразная коммуникация . Создает единый стиль во всех точках взаимодействия с клиентами, повышая узнаваемость и доверие.

Управление репутацией . Оперативно реагирует на кризисные ситуации, сохраняя и укрепляя репутацию компании.

Адаптация стратегии. Учитывает рыночные тренды и отзывы клиентов, гибко адаптируя стратегию бренда в условиях неопределенности.

Например, перед платформой аренды квартир, вилл, пентхаусов в Нью-Йорке и Майами Furnished Club стояла задача по смене позиционирования. Они предоставляли роскошные помещения, а сайт и соцсети выглядели так, что человек быстро пришел и дешево снял жилье. Клиент хотел позиционироваться в люкс-сегменте, а для этого нужно тщательно проработать брендинг.

Необходимо было отразить элитный статус предлагаемого жилья, элитность городов и услуг. Для этого была разработана айдентика, которая передавала идею эксклюзивности и роскоши. Важно было создать такой бренд, который мог бы привлечь, как обеспеченных клиентов, так и партнеров — владельцев элитного жилья для аренды.

Брендинг охватывает не только визуальную идентичность, но и взаимодействие с клиентами, включая качество сервиса, персонализированные предложения, высококлассное обслуживание, культурные особенности каждого региона.

Результатом стало успешное закрепление платформы Furnished Club в нише аренды именно люксовой недвижимости в Нью-Йорке и Майами, что позволило компании быстро получить аудиторию и завоевать доверие клиентов. Посещение сайта выросло на 30%, а количество сделок на 15%.

Заключение

Неважно, в какой сфере развивается бизнес, задуматься о брендинге и найме бренд-менеджера нужно еще на этапе создания. От того, как будет проработан брендинг, зависит долгосрочный успех стартапа. И задача бренд-менеджера быть на шаг впереди потребителей, разработать для бренда такую концепцию и образ, которые будут выделять компанию на рынке, запоминаться аудитории, вызывать доверие новых клиентов, а значит приумножать результативность бизнеса.