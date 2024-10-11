Может ли учредитель ООО, владеющий более 25% уставного капитала, оказывать обществу услуги

Учредитель ООО вправе оказывать услуги обществу по договору ГПХ, но есть нюансы. Если он владеет более 25% уставного капитала, то может возникнуть взаимозависимость.

Взаимозависимость определяет ст. 105.1 НК. Согласно пп. 2 п. 2 этой нормы, если физлицо владеет ООО более чем на 25%, то имеет смысл говорить о взаимозависимости.

Согласно п. 1 ст. 105.1 НК взаимозависимыми лицами признаются в случае, если особенности отношений между ними могут оказывать влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, и экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц.

Участник ООО может заключить такой договор, но перед этим стоит проверить положения устава о конфликте интересов. Там может быть условие, что нужно сообщать ООО о таких сделках, и это нужно будет сделать.

О заинтересованности в сделках можно говорить в случае, если доля таких участников в уставном капитале составляет более 50% согласно ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ.

ФНС может проверить в плане обоснованности услуги. Поэтому цены должны быть рыночными. А необходимость данных услуг должна быть экономически обоснована. Соответственно у ООО должны быть документы, подтверждающие это.

Для уменьшения базы по налогу на прибыль нужно соблюсти все требования ст. 252 НК. А иначе расходы на оплату услуг по договору нельзя будет использовать для уменьшения базы.