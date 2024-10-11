Как не навредить компании, подавая несколько уточненок

Источник: Бухгалтерия.ру.
При подаче уточненок налоговая инспекция учитывает уменьшенные или увеличенные суммы налогов к уплате на ЕНС по правилам, установленным в подп. 2 п. 5 ст. 11.3, абз. 3 подп. 3.1 п. 5 ст. 11.3 НК.
1. Если в уточненке суммы налога к уплате увеличены, они учитываются на ЕНС со дня подачи уточненной декларации, но не ранее наступления срока уплаты налогов.
2. Если в уточненке суммы налогов к уплате уменьшены, они учитываются:
со дня подачи корректировки, если она подана после срока уплаты налогов;
либо со дня вступления в силу решения ИФНС по результатам налоговой проверки;
либо в течение 10 дней со дня окончания срока проведения камералки;
либо со дня, следующего за днем завершения проверки, если при ее проведении не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.
Если после подачи уточненки появилась налоговая задолженность, пени учитываются со дня учета на ЕНС недоимки (ст. 75 и п. 6 ст. 11.3 НК).
Налоговая инспекция учитывает все уточненки последовательно, так как они подаются: сначала первая корректировка, затем – вторая, третья и так далее.
Если сначала подать уточненную декларацию с увеличением налога к уплате, затем сдать новую уточненку с суммой налога к уменьшению, за период между подачей уточненок, ИФНС может принудительно списать образовавшийся долг и пени. И будет права.
Спор по этой теме вошел в Обзор правовых позиций ФНС за второй квартал 2024 года (письмо ФНС от 20 сентября 2024 г. № БВ-4-9/10821@). Материалы обзора обязательны для применения налоговыми инспекциями «на местах».
Спор между компаний и ИФНС о порядке учета сумм налога на ЕНС
Общество направило в налоговую инспекцию пять уточненок по НДС за 4 квартал 2022 года. В корректировке 2 сумма налога к уплате была увеличена. А в корректировке 5 сумма налога к уплате была уменьшена.
Налоговая инспекция на основании корректировки 2 учла суммы налога на ЕНС с даты представления уточненной декларации (ст. 11.3 НК), начислила пени и принудительно взыскала образовавшуюся задолженность.
Общество посчитало, что ИФНС неправомерно включила в совокупную обязанность на ЕНС начисления по уточненной налоговой декларации за 4 квартал 2022 года (номер корректировки 2), поскольку позднее была представлена еще одна уточненка за этот же период (номер корректировки 5) с уменьшением налога к уплате.
Компании не удалось отстоять свою позицию. Налоговики выполнили зачет сумм на ЕНС в строгом соответствии с подп. 2 п. 5 ст. 11.3, абз. 3 подп. 3.1 п. 5 ст. 11.3 НК.
Именно действия общества при подаче уточненной налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2022 года (номер корректировки 2) с увеличенной суммой налога к уплате привели к образованию отрицательного сальдо ЕНС. Это и стало причиной принудительного взыскания образовавшейся задолженности по НДС и пеням.
Принудительное взыскание долга произошло после подачи корректировки 2 (с увеличением налога к уплате) и до подачи уточненки с номером корректировки 5, по которой налог к уплате был уменьшен.
Реквизиты решения ЦА ФНС: от 22.04.2024 № БВ-2-9/6299@.
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