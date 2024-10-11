Как не навредить компании, подавая несколько уточненок

Компания вправе подать столько уточненных налоговых деклараций, сколько посчитает нужным. НК не ограничивает их количество. Но, любые изменения данных, влияют на совокупную налоговую обязанность, формируемую на ЕНС. Подавая уточненки, важно не навредить себе самим.

Источник: Бухгалтерия.ру.

При подаче уточненок налоговая инспекция учитывает уменьшенные или увеличенные суммы налогов к уплате на ЕНС по правилам, установленным в подп. 2 п. 5 ст. 11.3, абз. 3 подп. 3.1 п. 5 ст. 11.3 НК.

1. Если в уточненке суммы налога к уплате увеличены, они учитываются на ЕНС со дня подачи уточненной декларации, но не ранее наступления срока уплаты налогов.

2. Если в уточненке суммы налогов к уплате уменьшены, они учитываются:

со дня подачи корректировки, если она подана после срока уплаты налогов;

либо со дня вступления в силу решения ИФНС по результатам налоговой проверки;

либо в течение 10 дней со дня окончания срока проведения камералки;

либо со дня, следующего за днем завершения проверки, если при ее проведении не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.

Если после подачи уточненки появилась налоговая задолженность, пени учитываются со дня учета на ЕНС недоимки (ст. 75 и п. 6 ст. 11.3 НК).

Налоговая инспекция учитывает все уточненки последовательно, так как они подаются: сначала первая корректировка, затем – вторая, третья и так далее.

Если сначала подать уточненную декларацию с увеличением налога к уплате, затем сдать новую уточненку с суммой налога к уменьшению, за период между подачей уточненок, ИФНС может принудительно списать образовавшийся долг и пени. И будет права.

Спор по этой теме вошел в Обзор правовых позиций ФНС за второй квартал 2024 года (письмо ФНС от 20 сентября 2024 г. № БВ-4-9/10821@). Материалы обзора обязательны для применения налоговыми инспекциями «на местах».

Спор между компаний и ИФНС о порядке учета сумм налога на ЕНС

Общество направило в налоговую инспекцию пять уточненок по НДС за 4 квартал 2022 года. В корректировке 2 сумма налога к уплате была увеличена. А в корректировке 5 сумма налога к уплате была уменьшена.

Налоговая инспекция на основании корректировки 2 учла суммы налога на ЕНС с даты представления уточненной декларации (ст. 11.3 НК), начислила пени и принудительно взыскала образовавшуюся задолженность.

Общество посчитало, что ИФНС неправомерно включила в совокупную обязанность на ЕНС начисления по уточненной налоговой декларации за 4 квартал 2022 года (номер корректировки 2), поскольку позднее была представлена еще одна уточненка за этот же период (номер корректировки 5) с уменьшением налога к уплате.

Компании не удалось отстоять свою позицию. Налоговики выполнили зачет сумм на ЕНС в строгом соответствии с подп. 2 п. 5 ст. 11.3, абз. 3 подп. 3.1 п. 5 ст. 11.3 НК.

Именно действия общества при подаче уточненной налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2022 года (номер корректировки 2) с увеличенной суммой налога к уплате привели к образованию отрицательного сальдо ЕНС. Это и стало причиной принудительного взыскания образовавшейся задолженности по НДС и пеням.

Принудительное взыскание долга произошло после подачи корректировки 2 (с увеличением налога к уплате) и до подачи уточненки с номером корректировки 5, по которой налог к уплате был уменьшен.

Реквизиты решения ЦА ФНС: от 22.04.2024 № БВ-2-9/6299@.