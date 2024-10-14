Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда вызывают, что можно говорить и можно ли не ходить

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

На каком основании могут вызвать

Вызов для дачи пояснений может быть сделан в связи с:

налоговой проверкой;

уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов,

а также в иных случаях, связанных с исполнением налогового законодательства.

В любом случае в уведомлении будет указана цель вызова. Если из полученного уведомления неясно, по поводу чего вызывают, имеет смысл уточнить этот вопрос, отправив письменный запрос в ИФНС. Это позволит подготовить необходимые документы и информацию для визита.

Кого могут вызвать

Для получения пояснений вызывают руководителя налогоплательщика или самого ИП, но также может явиться представитель, у которого имеется доверенность на представление интересов компании в отношениях с ИФНС, в том числе дачу пояснений.

А вот в качестве свидетеля может быть вызвана любая персона, которой могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля (ст. 90 НК). Запрещено вызывать в качестве свидетелей лиц, указанных в п. 2 ст. 90 НК:

детей до 14 лет;

лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля;

адвокатов, аудиторов и прочих лиц, получивших информацию, интересующую ИФНС при исполнении профессиональных обязанностей, если эта информация относится к профессиональной тайне.

Как оформляется вызов

Обязательно в письменной форме, причем установленного образца. Форма обычного уведомления утверждена приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628, для отправки по ТКС — приказом от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448.

В любом случае уведомление должно содержать:

сведения о вызываемом налогоплательщике;

адрес инспекции, куда надо явиться;

дату и время визита (или указание на приемные дни или часы);

основания для вызова;

сведения о должностном лице, подписавшем уведомление, включая должность, Ф.И.О., кабинет, номер телефона;

подпись должностного лица.

Наличие печати необязательно, равно как оформление на специальном бланке с угловым штампом. Обязательно не позднее шести рабочих дней следует отправить квитанцию о приеме вызова, чтобы избежать возможной блокировки счета (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК).

Не стоит игнорировать вызов, если не указаны дата, время встречи, приёмные часы, номер кабинета — лучше связаться с вызывающим налоговым органом и уточнить, куда явиться. Или же письменно уведомить о том, что представитель не может явиться по вызову, поскольку неизвестно время и место.

Вызов свидетеля оформляется повесткой по форме, утвержденной приложением № 10 к письму ФНС от 15.01.2019 № ЕД-4-2/356, с указанием:

наименования и адреса налогового органа;

даты и времени прибытия;

номера кабинета;

информации относительно ведения деятельности какого налогоплательщика вызван свидетель;

в связи с каким мероприятием производится вызов;

Ф.И.О. должностного лица и его контактные данные.

Можно ли не являться?

Формально за неявку в налоговый орган для дачи пояснений ответственности в НК нет, поскольку дача пояснений — то право, а не обязанность налогоплательщика. В то же время уведомление о вызове является законным распоряжением, а ФНС — это орган госнадзора. И невыполнение законного распоряжения органа госнадзора влечет за собой предупреждение или штраф по 19.4 КоАП (500—1 000 руб. — для граждан, 2 000 — 4 000 руб. — для должностных лиц). Иное дело, если налогоплательщик, явившись, откажется давать пояснения — за это ответственности не предусмотрено.

Если же речь идет о вызове в качестве свидетеля, то тут картина несколько иная. Согласно ст. 128 НК, за неявку или уклонение от явки без уважительной причины штраф составляет 1 000 руб., за отказ от дачи показаний (исключая случаи, предусмотренные ст. 51 Конституции, п. 3 ст. 90 НК), или за дачу заведомо ложных показаний — 3 000 руб.

Напоследок: несколько рекомендаций по поводу того, «что говорить». Они, конечно, условные, руководители и главбухи сами знают, где и что у них не в идеальном порядке. Можно с уверенностью дать совет «как» говорить, опираясь на опыт участия в допросах: держитесь уверенно; отвечайте по существу, не высказывая личного мнения; не отвечайте на вопросы о своей персоне, если они не имеют отношения к сделкам, трудовым обязанностям (на этот случай очень полезно прихватить распечатку своей должностной инструкции); сохраняйте спокойствие; прямо не отказывайтесь от ответа. Вспомните студенческие годы: никаких «не знаю». Только «затрудняюсь ответить сейчас, надо поднять документы, уточнить и т.п.»; сообщайте только факты; не торопитесь и не позволяйте себя торопить.

И наконец, даже если инспектор задает один и тот же вопрос — просто повторите один и тот же ответ, не допуская никаких эмоций.