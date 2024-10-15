Изменения в НК, ФСБУ 14/2020, МЧД на практике. Обзор мероприятий с 16 октября по 31 октября

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16 октября Налогообложение в 2025 году: как выбрать выгодную систему
Время: с 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Основные изменения налоговой реформы — 2025.
Подготовка к работе по новым правилам.
Расчет наиболее выгодной системы налогообложения на 2025 год.
16 октября Обзор изменений в НК РФ в 2024-2025 гг
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Обзор изменений в части налогообложения НДС;
Обзор изменений в части налогообложения налога на прибыль;
Обзор изменений в части налогообложения НДФЛ;
Обзор изменений в части упрощенной системы налогообложения;
Обзор прочих изменений.
19 октября Желтая конфа
Формат: офлайн, Москва, Столешников пер., 6, стр. 3, oф.
Стоимость: 3 800 руб.
Ошибки аналитиков: как с этим жить.
Инсайты от Охотницы: как строить карьеру аналитика в 1С. Лучшие советы, которые помогли реальным менти.
Как сдавать разработанный функционал заказчику.
Как писать инструкции, которые будут читать.
Прокачивать Soft skills у аналитика – важно или нет?
Контроль портфеля проектов в программе импортозамещения при переходе с SAP на 1С.
Дорога из желтого кирпича. Пошаговый план изучения 1С:ERP.
Новое в платформе 1С:Предприятие.
ИИ-ассистенты в программировании: Python уходит, 1С остаётся?
Жизнь стажеров в компании Кодерлайн.
Использование ChatGPT в системе взаимодействия с 1С:Синтез речи.
Болото в наследство. Как не утонуть в системе с 20-летней историей.
Как мы переводили 100+ интеграций на 1С:Шину.
Как стать из аналитика/программиста Руководителем проектов? И надо ли оно?
22 октября Обучение сотрудников бухгалтерии: аргументы для руководителя
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Законодательные требования к обучению персонала, виды обучения и документы.
Для чего бухгалтеру учиться: аргументы для руководителя и сотрудников отдела.
Как выбрать учебный центр и преподавателя.
23 октября ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, oф.
Стоимость: бесплатно
Изменения в составе нематериальных активов.
Особенности амортизации «по-новому».
Изменение первоначальной стоимости: основания и порядок отражения.
Проводки на дату переходу. Отражение в отчетности.
25 октября «Объекты недвижимости. Защита интересов правообладателя»
Время: с 10:00 до 18:00
Формат: онлайн + офлайн, Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, 37, oф.
Стоимость: 21 000 руб.
Вспомогательные виды разрешенного использования ЗУ и вспомогательные объекты: регулирование и правоприменительная практика.
Самовольные постройки глазами контрольно-надзорных органов. Условия легализации (признания права собственности) на самовольную постройку.
Охранные обязательства: утверждение, исполнение, перспективы развития института.
Структурирование сделок с коммерческой недвижимостью в контексте налоговой реформы 2025 года.
Актуальные планы Санкт-Петербурга по изменению правил расчета налога на имущество.
Вопросы комплексной юридической проверки на потенциальные риски оспаривания сделки в случае возможного банкротства продавца.
Включение недвижимости в перечни объектов, облагаемых по кадастровой стоимости (с учетом Постановления КС РФ от 12.11.2020 № 46-П и актов СКЭС ВС РФ).
Недобросовестность арендодателя и арендатора: минимизация рисков, споры по арендной плате.
Жизненный цикл частного сервитута: установление, изменение, прекращение, анализ судебной практики.
Выкуп земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Земельные споры с государственными и муниципальными органами по искам об исключении сведений о земельном участке из ЕГРН/об исправлении ошибок в ЕГРН.
Возмещение убытков правообладателю при ограничении прав в связи с установлением, изменением ЗОУИТ.
Обзор судебной практики Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам в отношении объектов недвижимости.
Обзор судебной практики Санкт-Петербургского городского суда по спорам в отношении объектов недвижимости.
30 октября Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, oф.
Стоимость: бесплатно
Организационная структура, распределение полномочий и ответственности.
Система материального премирования на основе KPI.
Мотивация ключевых для бизнеса руководителей программой «Золотой легион».
Оценка и ротация персонала по методу DISC.
31 октября МЧД на практике: инструменты для работы, частые вопросы и проблемы заполнения
Время: c 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Какие изменения в работе с МЧД произошли в 2024 году.
Как заполнять МЧД для отчетности в разные контролирующие органы.
Как оформить полномочия через Контур.Экстерн.
Трудности при использовании МЧД: ответы на вопросы и разбор ситуаций.
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