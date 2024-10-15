Обзоры для бухгалтера

Изменения в НК, ФСБУ 14/2020, МЧД на практике. Обзор мероприятий с 16 октября по 31 октября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

16 октября Налогообложение в 2025 году: как выбрать выгодную систему

Время: с 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Основные изменения налоговой реформы — 2025.

  2. Подготовка к работе по новым правилам.

  3. Расчет наиболее выгодной системы налогообложения на 2025 год.

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16 октября Обзор изменений в НК РФ в 2024-2025 гг

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Обзор изменений в части налогообложения НДС;

  2. Обзор изменений в части налогообложения налога на прибыль;

  3. Обзор изменений в части налогообложения НДФЛ;

  4. Обзор изменений в части упрощенной системы налогообложения;

  5. Обзор прочих изменений.

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19 октября Желтая конфа

Формат: офлайн, Москва, Столешников пер., 6, стр. 3, oф.

Стоимость: 3 800 руб.

Программа:

  1. Ошибки аналитиков: как с этим жить.

  2. Инсайты от Охотницы: как строить карьеру аналитика в 1С. Лучшие советы, которые помогли реальным менти.

  3. Как сдавать разработанный функционал заказчику.

  4. Как писать инструкции,  которые будут читать.

  5. Прокачивать Soft skills у аналитика –  важно или нет?

  6. Контроль портфеля проектов  в программе импортозамещения  при переходе с SAP на 1С.

  7. Дорога из желтого кирпича.  Пошаговый план изучения 1С:ERP.

  8. Новое в платформе 1С:Предприятие.

  9. ИИ-ассистенты в программировании:  Python уходит, 1С остаётся?

  10. Жизнь стажеров в компании Кодерлайн.

  11. Использование ChatGPT в системе взаимодействия с 1С:Синтез речи.

  12. Болото в наследство. Как не утонуть  в системе с 20-летней историей.

  13. Как мы переводили 100+ интеграций на 1С:Шину.

  14. Как стать из аналитика/программиста  Руководителем проектов?  И надо ли оно?

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22 октября Обучение сотрудников бухгалтерии: аргументы для руководителя

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Законодательные требования к обучению персонала, виды обучения и документы.

  2. Для чего бухгалтеру учиться: аргументы для руководителя и сотрудников отдела.

  3. Как выбрать учебный центр и преподавателя.

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23 октября ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Изменения в составе нематериальных активов.

  2. Особенности амортизации «по-новому».

  3. Изменение первоначальной стоимости: основания и порядок отражения.

  4. Проводки на дату переходу. Отражение в отчетности.

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25 октября «Объекты недвижимости. Защита интересов правообладателя»

Время: с 10:00 до 18:00

Формат: онлайн + офлайн, Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, 37, oф.

Стоимость: 21 000 руб.

Программа:

  1. Вспомогательные виды разрешенного использования ЗУ и вспомогательные объекты: регулирование и правоприменительная практика.

  2. Самовольные постройки глазами контрольно-надзорных органов. Условия легализации (признания права собственности) на самовольную постройку.

  3. Охранные обязательства: утверждение, исполнение, перспективы развития института.

  4. Структурирование сделок с коммерческой недвижимостью в контексте налоговой реформы 2025 года.

  5. Актуальные планы Санкт-Петербурга по изменению правил расчета налога на имущество.

  6. Вопросы комплексной юридической проверки на потенциальные риски оспаривания сделки в случае возможного банкротства продавца.

  7. Включение недвижимости в перечни объектов, облагаемых по кадастровой стоимости (с учетом Постановления КС РФ от 12.11.2020 № 46-П и актов СКЭС ВС РФ).

  8. Недобросовестность арендодателя и арендатора: минимизация рисков, споры по арендной плате.

  9. Жизненный цикл частного сервитута: установление, изменение, прекращение, анализ судебной практики.

  10. Выкуп земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

  11. Земельные споры с государственными и муниципальными органами по искам об исключении сведений о земельном участке из ЕГРН/об исправлении ошибок в ЕГРН.

  12. Возмещение убытков правообладателю при ограничении прав в связи с установлением, изменением ЗОУИТ.

  13. Обзор судебной практики Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам в отношении объектов недвижимости.

  14. Обзор судебной практики Санкт-Петербургского городского суда по спорам в отношении объектов недвижимости.

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30 октября Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, 68/18, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Организационная структура, распределение полномочий и ответственности.

  2. Система материального премирования на основе KPI.

  3. Мотивация ключевых для бизнеса руководителей программой «Золотой легион».

  4. Оценка и ротация персонала по методу DISC.

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31 октября МЧД на практике: инструменты для работы, частые вопросы и проблемы заполнения

Время: c 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Какие изменения в работе с МЧД произошли в 2024 году.

  2. Как заполнять МЧД для отчетности в разные контролирующие органы.

  3. Как оформить полномочия через Контур.Экстерн.

  4. Трудности при использовании МЧД: ответы на вопросы и разбор ситуаций.

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