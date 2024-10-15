РСВ за 9 месяцев 2024 года: на что обратить внимание

До 25 октября 2024 года в налоговую нужно сдать отчетность за 9 месяцев 2024 года. И это, в частности, расчет по страховым взносам.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Эксперты бератора «Практическая энциклопедия бухгалтера» разъясняют важные нюансы в заполнении отчета.

Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС от 29 сентября 2022 года № ЕД-7-11/878@.

В какой форме сдать РСВ

Ее нужно применять и к отчету за 9 месяцев 2024 года.

РСВ за 9 месяцев 2024 года направьте в электронном виде в свою ИФНС.

Расчет на бумаге могут сдать только те, кто в отчетном периоде начислил выплаты не более чем 10 работникам.

Какой код периода указать в РСВ за 9 месяцев 2024 года

В РСВ за 9 месяцев 2024 года в поле «Расчетный (отчетный) период (код)» проставляется код «33».

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Какие разделы обязательно нужно включить в отчет

Раздел 1, подраздел 1 раздела 1, раздел 3 — это основные разделы РСВ. Они должны быть включены в отчет, даже если выплат работникам не было в третьем квартале.

Раздел 1 — это данные об обязательствах, сводные данные о страховых взносах.

Подраздел 1 — расчет страховых взносов на ОПС, ОСС ВНиМ, ОМС.

Раздел 3 — персонифицированные сведения о застрахованных лицах.

В подразделе 1 раздела 1 РСВ отразите выплаты и взносы по всем физлицам нарастающим итогом с начала 2024 года. Базу для исчисления взносов нужно посчитать в строке 050. Раздел 3 РСВ заполняйте по каждому работнику, включая тех, с кем заключен ГПД.

Остальные разделы и приложения формы нужно включить в РСВ при наличии оснований. Это касается льготников, у них специальные тарифы по страховым взносам (организации общепита, ИТ-компании, участники СЭЗ и промышленных кластеров и т.д.).

Состав расчета зависит от того, были ли выплаты работникам или нет.

По строке 001 раздела 1 тип плательщика укажите код:

«1» — если в последние три месяца выплаты в пользу физлиц были;

«2» — если в последние три месяца выплат не было.

Если в этой строке 001 стоит код «2» (выплат не было), то в состав РСВ включают только титульный лист, раздел 1 без подразделов и приложений, раздел 3.

Не округляйте суммы в РСВ

При заполнении РСВ сумму нужно отражать в рублях и копейках без округления.

Округлять до полных рублей нельзя.

Согласно порядку заполнения, все значения стоимостных показателей, отражаемых в разделах 1–4, приложениях 1–4 к разделу 1, приложении 1 к разделу 4 нужно указывать в рублях и копейках и не должны иметь отрицательные значения.

Если организация применяла несколько тарифов

Если в течение года применялось более одного тарифа, то в Расчет нужно включить столько подразделов 1, сколько тарифов применялось в этот период.

Выплаты и взносы по всем физлицам отражаются нарастающим итогом с начала 2024 года.

Какие разделы РСВ заполнять, если фирма-МСП применяет пониженные тарифы

Если организация, относящаяся к МСП применяет пониженный тариф страховых взносов, бухгалтерии нужно заполнить два подраздела 1 и на каждого работника два подраздела 3.2.1.

Когда откажут в приеме РСВ

Согласно абзацу 2 пункта 7 статьи 431 НК расчет не примут, если содержатся ошибки в сведениях по каждому физическому лицу о:

сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;

базе для исчисления страховых взносов;

базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу;

если в представляемом плательщиком расчете суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов и (или) в расчете указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц.

Такой расчет считается непредставленным.

Кроме того, налоговики не примут РСВ, если из-за несоответствий в РСВ нельзя точно установить достоверность данных, указанных в расчете, и их относимость отчетному периоду.

При обнаружении расхождений налоговый орган направит плательщику уведомление. Плательщик обязан устранить обнаруженные несоответствия и снова представить расчет как первичный.

Для этого установлены следующие сроки:

5 дней с даты направления уведомления в электронной форме;

10 дней с даты направления уведомления на бумажном носителе.

В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным.

Штраф за непредставление РСВ

Если вы не подали уточненный РСВ в срок, то работодателю грозит штраф не менее 1000 рублей, но не более 30% от суммы страховых взносов, неуплаченных в срок за каждый месяц со дня, установленного для предоставления расчета (ст. 119 НК).

Также должностных лиц могут привлечь к административной ответственности в размере от 300 до 500 руб.