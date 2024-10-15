РСВ за 9 месяцев 2024 года: на что обратить внимание

Источник: Бухгалтерия.ру.
Эксперты бератора «Практическая энциклопедия бухгалтера» разъясняют важные нюансы в заполнении отчета.
Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС от 29 сентября 2022 года № ЕД-7-11/878@.Ее нужно применять и к отчету за 9 месяцев 2024 года.
В какой форме сдать РСВ
РСВ за 9 месяцев 2024 года направьте в электронном виде в свою ИФНС.
Расчет на бумаге могут сдать только те, кто в отчетном периоде начислил выплаты не более чем 10 работникам.
Какой код периода указать в РСВ за 9 месяцев 2024 года
В РСВ за 9 месяцев 2024 года в поле «Расчетный (отчетный) период (код)» проставляется код «33».
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Какие разделы обязательно нужно включить в отчет
Раздел 1, подраздел 1 раздела 1, раздел 3 — это основные разделы РСВ. Они должны быть включены в отчет, даже если выплат работникам не было в третьем квартале.
Раздел 1 — это данные об обязательствах, сводные данные о страховых взносах.
Подраздел 1 — расчет страховых взносов на ОПС, ОСС ВНиМ, ОМС.
Раздел 3 — персонифицированные сведения о застрахованных лицах.
В подразделе 1 раздела 1 РСВ отразите выплаты и взносы по всем физлицам нарастающим итогом с начала 2024 года. Базу для исчисления взносов нужно посчитать в строке 050. Раздел 3 РСВ заполняйте по каждому работнику, включая тех, с кем заключен ГПД.
Остальные разделы и приложения формы нужно включить в РСВ при наличии оснований. Это касается льготников, у них специальные тарифы по страховым взносам (организации общепита, ИТ-компании, участники СЭЗ и промышленных кластеров и т.д.).
Состав расчета зависит от того, были ли выплаты работникам или нет.
По строке 001 раздела 1 тип плательщика укажите код:
«1» — если в последние три месяца выплаты в пользу физлиц были;
«2» — если в последние три месяца выплат не было.
Если в этой строке 001 стоит код «2» (выплат не было), то в состав РСВ включают только титульный лист, раздел 1 без подразделов и приложений, раздел 3.
Не округляйте суммы в РСВ
При заполнении РСВ сумму нужно отражать в рублях и копейках без округления.
Округлять до полных рублей нельзя.
Согласно порядку заполнения, все значения стоимостных показателей, отражаемых в разделах 1–4, приложениях 1–4 к разделу 1, приложении 1 к разделу 4 нужно указывать в рублях и копейках и не должны иметь отрицательные значения.
Если организация применяла несколько тарифов
Если в течение года применялось более одного тарифа, то в Расчет нужно включить столько подразделов 1, сколько тарифов применялось в этот период.
Выплаты и взносы по всем физлицам отражаются нарастающим итогом с начала 2024 года.
Какие разделы РСВ заполнять, если фирма-МСП применяет пониженные тарифы
Если организация, относящаяся к МСП применяет пониженный тариф страховых взносов, бухгалтерии нужно заполнить два подраздела 1 и на каждого работника два подраздела 3.2.1.
Когда откажут в приеме РСВ
Согласно абзацу 2 пункта 7 статьи 431 НК расчет не примут, если содержатся ошибки в сведениях по каждому физическому лицу о:
сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
базе для исчисления страховых взносов;
базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу;
если в представляемом плательщиком расчете суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов и (или) в расчете указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц.
Такой расчет считается непредставленным.
Кроме того, налоговики не примут РСВ, если из-за несоответствий в РСВ нельзя точно установить достоверность данных, указанных в расчете, и их относимость отчетному периоду.
При обнаружении расхождений налоговый орган направит плательщику уведомление. Плательщик обязан устранить обнаруженные несоответствия и снова представить расчет как первичный.
Для этого установлены следующие сроки:
5 дней с даты направления уведомления в электронной форме;
10 дней с даты направления уведомления на бумажном носителе.
В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным.
Штраф за непредставление РСВ
Если вы не подали уточненный РСВ в срок, то работодателю грозит штраф не менее 1000 рублей, но не более 30% от суммы страховых взносов, неуплаченных в срок за каждый месяц со дня, установленного для предоставления расчета (ст. 119 НК).
Также должностных лиц могут привлечь к административной ответственности в размере от 300 до 500 руб.
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