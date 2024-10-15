Как проверить свой КБМ и исправить ошибку

КБМ показывает, насколько часто водитель становился виновником аварий и страховые компании были вынуждены выплачивать пострадавшим возмещение. Эти сведения хранятся в базе данных Национальной страховой информационной системы (НСИС). Именно из нее страховщики должны брать данные, когда оформляют полисы для клиентов.
Первым делом посмотрите свой КБМ в личном кабинете на сайте НСИС. Чтобы попасть в свой аккаунт, нужно авторизоваться через Госуслуги или свой онлайн-банк.
Сравните КБМ в информационной системе с коэффициентом, который страховая компания указала в вашем договоре. Обнаружится нестыковка — напишите заявление страховщику, чтобы он пересчитал цену полиса и оформил новый.
Но может выясниться, что некорректный показатель содержится в самой базе НСИС. Скажем, вы больше пяти лет водите без аварий, а ваш КБМ выше 1 — это явная ошибка. Такое бывает, например, если вы поменяли водительское удостоверение и не сообщили об этом своему страховщику. Или сотрудник страховой компании по недосмотру передал в информационную систему неправильные данные.
Алена полгода назад вышла замуж и сменила фамилию. Права ей тоже пришлось получить новые. Из-за этого в базе НСИС ее КБМ оказался как у водителя, который только сел за руль и впервые покупает полис ОСАГО. Чтобы данные Алены снова учитывались верно, а стоимость полиса пересчитали, нужно просто попросить страховщика направить в НСИС информацию о замене водительского удостоверения.
Корректность расчета КБМ вы тоже можете проверить самостоятельно. Этот коэффициент меняется раз в год, 1 апреля. Чтобы рассчитать новое значение, нужно знать количество страховых выплат из-за аварий по вашей вине за последний полный год с 1 апреля по 31 марта.
Посмотрите значение КБМ в своем предыдущем полисе ОСАГО, вспомните число аварий за этот период — и с помощью таблицы определения КБМ сможете понять, каким этот показатель должен быть сейчас. Если ДТП произошло в конце марта, вероятнее всего, страховщик выплатил компенсацию позже — в апреле. То есть эта авария повлияет на КБМ только через год.
Алена оформляла ОСАГО 25 апреля 2024 года. В прошлом полисе у нее значился КБМ 0,78. С 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года она не попадала в ДТП. Поэтому 1 апреля 2024 года ее КБМ снизился до 0,74. Исходя из этой цифры, страховщик пересчитал цену ее нового полиса.
Муж Алены — Алексей — планирует покупать новый ОСАГО в январе 2025 года. В базе НСИС к этому моменту еще будут содержаться данные на 1 апреля 2024 года. Поэтому даже если бы Алексей стал виновником ДТП в мае 2024 года, это отразилось бы на его КБМ только 1 апреля 2025 года и на стоимости полиса, который он купит после этой даты.
В личном кабинете на сайте НСИС в разделе «Полисы» можно проверить все свои прежние страховки ОСАГО за последние 10 лет и посмотреть, какой КБМ в них использовался.
Чтобы наверняка избежать ошибок, также стоит убедиться, что в разделе «Страховые случаи» собрана достоверная информация о ваших ДТП и вам не приписали чужие аварии.
В базе НСИС неверная информация. Как исправить ошибку
Самый быстрый способ — обратиться в страховую компанию, в договоре с которой вы обнаружили ошибку. Например, неправильный КБМ или не ваши ДТП.
Подайте страховщику заявление с требованием проверить данные и внести изменения в информационную систему. Можно отправить обращение через сайт компании, ее мобильное приложение или по электронной почте.
Страховщик должен разобраться в ситуации, при подтверждении ошибки исправить ее и прислать ответ в течение 15 рабочих дней после вашего запроса.
Если в информационной системе вообще нет каких-то ваших полисов или, наоборот, значится лишний договор страхования, стоит написать напрямую в НСИС.
Для этого в личном кабинете на сайте НСИС зайдите в раздел «Полисы», нажмите на кнопку «Сообщить об ошибке в данных» и выберите обращение в НСИС. Опишите проблему как можно подробнее. Скажем, укажите данные неучтенных полисов. В течение 30 календарных дней НСИС проверит информацию, исправит вашу страховую историю и при необходимости пересчитает КБМ.
Если выяснится, что страховая компания использовала неверный КБМ или другой коэффициент, попросите ее пересчитать цену полиса и компенсировать разницу. Можно вернуть переплату за все страховки, которые вы покупали в последние три года.
Это период, когда вы вправе оспорить условия договора ОСАГО через суд или во внесудебном порядке с помощью финансового омбудсмена.
Как вернуть деньги за полис, если при расчете его цены использовался неправильный КБМ
Сначала отправьте страховщику требование о возврате переплаты. Если вы оформляли полисы в разных компаниях, нужно писать в каждую отдельно.
Если в течение 15 рабочих дней страховщик не ответит или откажется менять стоимость полиса, пишите финомбудсмену. Приложите к обращению копии заявления страховщику и его ответа. Либо укажите, что компания не отреагировала на ваш запрос.
Омбудсмен бесплатно рассматривает подобные споры и обязывает компании устранять проблемы.
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