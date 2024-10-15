Как проверить свой КБМ и исправить ошибку

Когда Алена решила оформить очередной полис автогражданской ответственности (ОСАГО), его цена оказалась чуть ли не вдвое выше прошлогодней. Алена знала, что на стоимость ОСАГО сильно влияет коэффициент аварийности, или коэффициент бонус-малус (КБМ). Но она уже несколько лет не попадала в ДТП. Рассказываем, как проверить, правильный ли КБМ использовал страховщик, и что делать, если обнаружится ошибка.

КБМ показывает, насколько часто водитель становился виновником аварий и страховые компании были вынуждены выплачивать пострадавшим возмещение. Эти сведения хранятся в базе данных Национальной страховой информационной системы (НСИС). Именно из нее страховщики должны брать данные, когда оформляют полисы для клиентов.

Первым делом посмотрите свой КБМ в личном кабинете на сайте НСИС. Чтобы попасть в свой аккаунт, нужно авторизоваться через Госуслуги или свой онлайн-банк.

Сравните КБМ в информационной системе с коэффициентом, который страховая компания указала в вашем договоре. Обнаружится нестыковка — напишите заявление страховщику, чтобы он пересчитал цену полиса и оформил новый.

Но может выясниться, что некорректный показатель содержится в самой базе НСИС. Скажем, вы больше пяти лет водите без аварий, а ваш КБМ выше 1 — это явная ошибка. Такое бывает, например, если вы поменяли водительское удостоверение и не сообщили об этом своему страховщику. Или сотрудник страховой компании по недосмотру передал в информационную систему неправильные данные.

Алена полгода назад вышла замуж и сменила фамилию. Права ей тоже пришлось получить новые. Из-за этого в базе НСИС ее КБМ оказался как у водителя, который только сел за руль и впервые покупает полис ОСАГО. Чтобы данные Алены снова учитывались верно, а стоимость полиса пересчитали, нужно просто попросить страховщика направить в НСИС информацию о замене водительского удостоверения.

Корректность расчета КБМ вы тоже можете проверить самостоятельно. Этот коэффициент меняется раз в год, 1 апреля. Чтобы рассчитать новое значение, нужно знать количество страховых выплат из-за аварий по вашей вине за последний полный год с 1 апреля по 31 марта.

Посмотрите значение КБМ в своем предыдущем полисе ОСАГО, вспомните число аварий за этот период — и с помощью таблицы определения КБМ сможете понять, каким этот показатель должен быть сейчас. Если ДТП произошло в конце марта, вероятнее всего, страховщик выплатил компенсацию позже — в апреле. То есть эта авария повлияет на КБМ только через год.

Алена оформляла ОСАГО 25 апреля 2024 года. В прошлом полисе у нее значился КБМ 0,78. С 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года она не попадала в ДТП. Поэтому 1 апреля 2024 года ее КБМ снизился до 0,74. Исходя из этой цифры, страховщик пересчитал цену ее нового полиса.

Муж Алены — Алексей — планирует покупать новый ОСАГО в январе 2025 года. В базе НСИС к этому моменту еще будут содержаться данные на 1 апреля 2024 года. Поэтому даже если бы Алексей стал виновником ДТП в мае 2024 года, это отразилось бы на его КБМ только 1 апреля 2025 года и на стоимости полиса, который он купит после этой даты.

В личном кабинете на сайте НСИС в разделе «Полисы» можно проверить все свои прежние страховки ОСАГО за последние 10 лет и посмотреть, какой КБМ в них использовался.

Чтобы наверняка избежать ошибок, также стоит убедиться, что в разделе «Страховые случаи» собрана достоверная информация о ваших ДТП и вам не приписали чужие аварии.

В базе НСИС неверная информация. Как исправить ошибку

Самый быстрый способ — обратиться в страховую компанию, в договоре с которой вы обнаружили ошибку. Например, неправильный КБМ или не ваши ДТП.

Подайте страховщику заявление с требованием проверить данные и внести изменения в информационную систему. Можно отправить обращение через сайт компании, ее мобильное приложение или по электронной почте.

Страховщик должен разобраться в ситуации, при подтверждении ошибки исправить ее и прислать ответ в течение 15 рабочих дней после вашего запроса.

Если в информационной системе вообще нет каких-то ваших полисов или, наоборот, значится лишний договор страхования, стоит написать напрямую в НСИС.

Для этого в личном кабинете на сайте НСИС зайдите в раздел «Полисы», нажмите на кнопку «Сообщить об ошибке в данных» и выберите обращение в НСИС. Опишите проблему как можно подробнее. Скажем, укажите данные неучтенных полисов. В течение 30 календарных дней НСИС проверит информацию, исправит вашу страховую историю и при необходимости пересчитает КБМ.

Если выяснится, что страховая компания использовала неверный КБМ или другой коэффициент, попросите ее пересчитать цену полиса и компенсировать разницу. Можно вернуть переплату за все страховки, которые вы покупали в последние три года.

Это период, когда вы вправе оспорить условия договора ОСАГО через суд или во внесудебном порядке с помощью финансового омбудсмена.

Как вернуть деньги за полис, если при расчете его цены использовался неправильный КБМ

Сначала отправьте страховщику требование о возврате переплаты. Если вы оформляли полисы в разных компаниях, нужно писать в каждую отдельно.

Если в течение 15 рабочих дней страховщик не ответит или откажется менять стоимость полиса, пишите финомбудсмену. Приложите к обращению копии заявления страховщику и его ответа. Либо укажите, что компания не отреагировала на ваш запрос.

Омбудсмен бесплатно рассматривает подобные споры и обязывает компании устранять проблемы.