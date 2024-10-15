Можно ли без согласия работника вносить его данные в 1С: ЗУП

При приеме на работу сотрудники подписывают множество документов, в том числе и согласие на обработку персональных данных. Но иногда сотрудники отказываются давать свое согласие на обработку данных. Разбираемся, вправе ли работодатель без согласия работника вносить его данные в 1С:ЗУП.

Без согласия субъекта персональные данные обрабатываются только в тех случаях, которые установлены законом. В соответствии с ТК работодатель обязан правильно рассчитывать и своевременно выплачивать зарплату работникам. Также он обязан подавать соответствующую отчетность по сотрудникам.

Реализация этих обязанностей происходит посредством использования 1С: ЗУП.

А значит использование персональных данных в данном случае легально, так как оно применяется с целью соблюдения трудового, бухгалтерского и налогового законодательства.

Судебная практика подтверждает правомерность применения 1С:ЗУП без согласия работника на обработку персональных данных в целях соблюдения требований законодательства о расчетах с персоналом и отчетности (см. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2018 № 04АП-127/2018)