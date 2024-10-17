В чем опасность торговли фьючерсами и можно ли на них заработать

Разбираемся, как можно заработать на фьючерсах и какие есть риски у таких инвестиций.

Объем торгов фьючерсами на срочном рынке Московской биржи в сентябре 2024 года стал максимальным за последние два года — 9,24 трлн рублей, сообщили Банки.ру в пресс-службе Мосбиржи.

В январе — сентябре объем торгов фьючерсами составил 66,4 трлн рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что такое фьючерс и как он работает

Фьючерс (фьючерсный контракт, futures contract, от англ. future – «будущее») — это производный финансовый инструмент, заключаемый на бирже договор о поставке в будущем того или иного базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.) по цене, определяемой в момент заключения сделки. Все остальные параметры актива оговорены заранее.

Условия каждого фьючерсного контракта прописаны в специальном документе, который называется «спецификация». Спецификация вместе с регуляторными правилами биржи содержит порядок возникновения, изменения и прекращения обязательств по фьючерсу.

Спецификация фьючерса содержит следующую информацию:

название;

код (сокращенное обозначение);

тип контракта;

лот (количество товара на один договор);

дата первого торгового дня, в который может быть заключен контракт;

дата последнего торгового дня, в который может быть заключен контракт;

дата экспирации (завершения обращения);

шаг цены.

Фьючерсы бывают поставочные и расчетные.

Поставочный фьючерс предполагает физическую поставку товара и его оплату в полном объеме. Большинство фьючерсов, которые котируются на бирже, являются расчетными.

По таким контрактам в конце срока действия договора происходит взаиморасчет участников сделки, то есть выплачивается разница между ценой актива на момент заключения сделки и на момент завершения договора. Физической поставки при этом не происходит.

В зависимости от рынка, на котором котируется базовый актив, можно выделить следующие виды фьючерсов:

товарные (фьючерсы на нефть, золото, пшеницу);

индексные (фьючерсы на индекс Мосбиржи, на индекс голубых фишек);

фьючерсы на инструменты денежного рынка (фьючерсы на валюту, на ставку RUONIA);

фьючерсы на инструменты фондового рынка (фьючерсы на российские акции, иностранные акции, депозитарные расписки).

По данным Мосбиржи, в России наибольшей популярностью у инвесторов пользуются фьючерсы на валюту, товарные инструменты и индексы. Торги фьючерсами на товары в январе — сентябре 2024 года показали почти двукратный рост по сравнению с показателями того же периода 2023 года, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

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Где и как можно купить и продать фьючерсы

Фьючерсы обращаются на срочном биржевом рынке, в России их можно приобрести на Мосбирже через брокерскую компанию.

Стоимость фьючерсов на Мосбирже указана в пунктах. Чтобы подсчитать стоимость контракта в рублях, необходимо разделить отображаемую стоимость на шаг цены и умножить на стоимость шага цены (эти показатели можно найти в карточке контракта).

Фьючерсные контракты имеют определенный срок действия. В отличие от акции фьючерс нельзя купить навсегда и получать доход от владения им (дивиденды). Любой фьючерсный контракт имеет четкий срок начала обращения и окончания. Договор может заключаться на один и тот же базовый актив, но на разное время.

При этом даже если инвестор не продаст фьючерс самостоятельно, в день экспирации бумага все равно будет продана — это в принудительном порядке сделает брокер. Дата экспирации указана в карточке контракта.

На Мосбирже фьючерсы закрываются либо ежемесячно, либо ежеквартально — в марте, июне, сентябре, декабре, обычно в третий четверг месяца.

Прибыль или убыток от торговли фьючерсами называется вариационной маржой. Разница между ценой открытия позиций и ценой закрытия либо начисляется на счет инвестора, либо списывается.

При покупке фьючерса от инвестора требуется внести залог — гарантийное обеспечение (ГО). Размер ГО формируется клиринговым центром на основе цены контракта и предполагаемой волатильности. После продажи фьючерса участник торгов получает обратно замороженные в качестве ГО средства.

Как зарабатывать на фьючерсах

К основным торговым стратегиям с фьючерсами относятся:

направленная торговля (длинные и короткие позиции);

арбитражные стратегии;

хеджирование.

Направленная торговля предполагает покупку и продажу фьючерсов и получение дохода либо за счет роста цены актива (длинные позиции), либо за счет ее снижения (короткие позиции).

Арбитраж (от фр. arbitrage — «справедливое решение») — это торговый метод, основанный на проведении разнонаправленных сделок с подобными активами при возникновении в их стоимости финансовой разницы. Арбитраж позволяет трейдерам извлекать прибыль из различий в ценах на одни и те же активы на разных рынках или площадках. Цель арбитража заключается в покупке актива по более низкой цене на одной бирже или за один метод оплаты и продаже на другой бирже или за другой метод оплаты. Таким образом, трейдер получает прибыль от разницы в ценах.

Хеджирование (от англ. to hedge — «оградить, застраховать»‎) — защита финансовых вложений инвестора за счет снижения рисков через сделки, которые могут покрыть убытки от основной инвестиции. Участники рынка страхуют риски в случае опасений того, что приобретенные активы начнут дешеветь и принесут убытки либо проданные активы начнут расти в цене. Чтобы застраховать финансовый результат, инвестор может открыть противоположную позицию. Как правило, инвесторы страхуют риски с помощью производных финансовых инструментов: фьючерса, форварда, опциона и свопа. Наиболее часто встречается хеджирование фьючерсами.

Фьючерс — преимущественно спекулятивный инструмент, поэтому совсем простых сделок с фьючерсами не бывает, отмечает преподаватель Учебного центра «Финам» Сергей Погудин. Самый простой способ получения дохода с помощью фьючерсов — торговля по тренду, со «стопом», говорит инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Антон Пацер.

Важно помнить, что все торговые стратегии требуют глубокого понимания работы рынка и рисков, которые берет на себя инвестор, заключая сделки на срочном рынке, подчеркнули в пресс-службе Мосбиржи.

Привлекательны ли сейчас вложения во фьючерсы

Фьючерсы привлекательны тем, что предоставляют возможности инвестиций в множество базовых активов, во многие из которых другим способом вложить средства нельзя. Участникам рынка доступны контракты на товары, иностранные ценные бумаги и другие активы. При этом при грамотном подходе фьючерсы могут обеспечить высокую доходность инвестиций.

Помимо классических фьючерсов на срочном рынке представлены «вечные фьючерсы», которые позволяют долгосрочно держать позицию в этих контрактах, а также реализовывать дополнительные торговые стратегии.

Несмотря на рост ставок по депозитам, фьючерсы по-прежнему привлекательны для инвестиций, отмечает Пацер. Депозиты, как и облигации, привлекательны своей надежностью, но прибыль по ним и время ожидания ее получения удовлетворяют далеко не всех инвесторов, говорит Погудин. При торгах фьючерсами доходность может достигать десятки и даже сотни процентов, это перевешивает все опасения трейдеров, указывает он.

При этом фьючерсы — специфичный инструмент инвестиций, предупреждает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

При инвестициях во фьючерсы необходимо постоянно следить за рынком, а также использовать такие возможности этого инструмента, как встроенное плечо и короткие продажи. Иначе фьючерсы могут принести убытки в те же десятки и сотни процентов.

Далеко не каждая сделка с фьючерсами может оказаться успешной, а доход по депозиту гарантирован, причем получить его легко и просто, отмечает Пацер. Тем не менее использовать для инвестиций в различных условиях и при различных подходах целесообразно и тот, и другой инструмент, считает он.

Какие фьючерсы сейчас привлекательны для инвестиций

На фоне санкционных ограничений у российских инвесторов выросла популярность валютных фьючерсов, обращает внимание Короев. Фьючерсы также дают возможность инвестиций в американский, китайский и другие зарубежные рынки, отмечает он.

По мнению Погудина, привлекательными для инвесторов в ближайшее время будут фьючерсы на фондовые индексы, в первую очередь американские, так как на фондовом рынке США есть предпосылки для активного роста.

При наступлении цикла снижения ключевой ставки ЦБ инвесторам может быть интересен фьючерс на индекс Мосбиржи, продолжает эксперт.

Еще одним интересным вариантом для инвестиций, по мнению Погудина, являются фьючерсы на золото и серебро. Эксперт считает, что стоимость золота в ближайшее время может достичь уровня в 3000 долларов за тройскую унцию, одновременно будет расти и цена на серебро, причем темпы ее роста будут еще выше.

Ослабление рубля к мировым валютам может создать условия для инвестиций во фьючерсы на рубль, продолжает Погудин.

Наконец, спекулянтам будет интересен новый инструмент Мосбиржи — фьючерс на какао, считает эксперт. Торги фьючерсами на какао на площадке начались в конце сентября. Инструмент интересен крайне высокой волатильностью, что позволяет совершать большое количество сделок, говорит Погудин.

По мнению Пацера, самыми интересными для инвесторов и трейдеров являются те фьючерсы, движение цен которых они могут более-менее успешно прогнозировать.

Самыми популярными на Мосбирже при этом останутся квартальные фьючерсы на валюту (юань/рубль — CNY, доллар/рубль — Si), индексы (MIX, RTS), золото (GOLD), нефть (BR) и газ (NG), считает аналитик.

Риски при покупке фьючерсов и как их снизить

Торговля фьючерсами — один из самых рискованных видов инвестиций на бирже.

Рискованность фьючерсов зависит от волатильности базового актива и других факторов. Чем больше волатильность, тем больше риск для инвестора.

При покупке фьючерсов необходимо тщательно рассчитать объем вложений таким образом, чтобы потенциальный убыток по сделке соответствовал допустимому для инвестора размеру, отмечает Погудин. Если вовремя не закрыть убыточную маржинальную позицию, убыток может стать очень большим, иногда вплоть до обнуления счета, предупреждает он.

В первую очередь необходимо разобраться, как работает этот инструмент, что в целом несложно, обращает внимание Короев.

Пацер советует использовать стоп-заявки («стоп-лосс») и инструменты технического анализа. Так, по его словам, при торгах фьючерсами трейдеры часто используют индикатор RSI (показывает соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента).