Что будет с НДС по договорам до 1 января 2025 года

Итак, как поступать с НДС по договорам, которые были заключены до 1 января 2025 года?

Если покупатель переводит продавцу аванс до 1 января 2025 года, а товар поставят после этой даты, то НДС с аванса не нужно платить. Налог следует исчислять в момент отгрузки товара.

«Сумма НДС, выделенная в составе авансового платежа, полученного плательщиком УСН до 1 января 2025 года, в доходах для целей УСН не учитывается», — говорится в методических рекомендациях.

Если покупатель до 01 января 2025 года перечислил аванс продавцу без учета НДС и не согласится внести изменения в договор и доплатить продавцу сумму НДС, то при продаже товаров в 2025 году нужно исходить из того, что цена договора конечная и НДС исчисляется по расчетной налоговой ставке в размере 5/105% или 7/107%.

При этом можно подать уточненную декларацию по УСН и исключить НДС из суммы доходов.