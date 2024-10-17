Что будет с НДС по договорам до 1 января 2025 года

Итак, как поступать с НДС по договорам, которые были заключены до 1 января 2025 года?
Если покупатель переводит продавцу аванс до 1 января 2025 года, а товар поставят после этой даты, то НДС с аванса не нужно платить. Налог следует исчислять в момент отгрузки товара.
«Сумма НДС, выделенная в составе авансового платежа, полученного плательщиком УСН до 1 января 2025 года, в доходах для целей УСН не учитывается», — говорится в методических рекомендациях.
Если покупатель до 01 января 2025 года перечислил аванс продавцу без учета НДС и не согласится внести изменения в договор и доплатить продавцу сумму НДС, то при продаже товаров в 2025 году нужно исходить из того, что цена договора конечная и НДС исчисляется по расчетной налоговой ставке в размере 5/105% или 7/107%.
При этом можно подать уточненную декларацию по УСН и исключить НДС из суммы доходов.
Например, налогоплательщик УСН в 3 квартале 2024 г. получил аванс 100 рублей без НДС в счет будущей поставки товаров во 2 квартале 2025 года. Цена товара по договору 100 рублей. Отгрузка товаров состоялась 1 апреля 2025 года, к этому моменту цена не изменилась.
НДС исчисляется за 2 квартал 2025 года следующим образом: (100 х 5%): 105 = 4,76 рубля Полученная сумма налога подлежит уплате в бюджет. Также налогоплательщик вправе подать уточненную декларацию по УСН за 2024 год и исключить из налоговой базы доход в сумме 4,76 рубля.
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В какой момент нужно исчислять НДС
Налоговая база по НДС — это стоимость реализованных товаров, работ, услуг (с учетом акциза). НДС исчисляется путем умножения стоимости реализации на ставку налога.
Продавец на УСН дополнительно к цене обязан предъявить к оплате покупателю исчисленную им сумму налога. Она отражается в счетах-фактурах, расчетных и первичных документах при продаже.
По общему правилу, налоговая база по НДС определяется в момент, когда раньше наступило одно из следующих событий:
день отгрузки товаров или передачи работ, услуг;
день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (аванс).
Если до даты отгрузки получили аванс, то НДС исчисляется дважды: при получении аванса и при последующей отгрузке товара. Чтобы не было двойного налогообложения, применяется расчетная ставка НДС.
Например, ставке 5% соответствует расчетная ставка 5/105%, а ставке 7% — 7/107%. Ранее исчисленный НДС с аванса нужно принять к вычету в момент исчисления НДС с отгрузки.
Тогда налоговая база не изменится и будет одинаковая сумма налога с аванса и с отгрузки.
Например, в марте 2025 года продавец на УСН получил аванс в сумме 105 рублей с учетом НДС. С аванса налог исчисляют по ставке 5/105%, то есть (105 х 5%): 105% = 5 рублей. Эта сумма уплачивается в бюджет за 1 квартал 2025 года.
Во 2 квартале 2025 года отгрузили товар, НДС с отгрузки будет считаться как 100 х 5% = 5 рублей. Эту сумму нужно уплатить за 2 квартал 2025 года и сразу же в декларации за 2 квартал заявить к вычету НДС, исчисленный с аванса в 1 квартале.
Важно уточнить несколько моментов: если оплата производится уже после отгрузки, то НДС исчисляется один раз — в момент отгрузки, и при оплате уже не исчисляется. Если аванс и отгрузка в счет этого аванса получены в одном квартале, то НДС исчисляется только при отгрузке. С авансов налог уже не исчисляется.
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