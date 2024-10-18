Что будет, если продать товар без кода маркировки

Для некоторых товаров закон устанавливает требования о наличии кодов маркировки. Рассказываем, что будет, если продать товары без них.

Чтобы узнать о запрете на продажу, необходимо проверить код маркировки, передав запрос в систему при сканировании QR-кода на кассе. А формирование и актуализация базы данных кодов идентификации происходит через автоматизированное обращение.

В случае нарушения подобных требований, юридических лиц могут оштрафовать согласно ст. 15.12.1 КоАП. Сумма штрафа составляет:

для ИП — от 1 тыс. до 10 тыс. руб .;

для юрлиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Однако здесь суд может ограничиться предупреждением. Срок давности по этой статье составляет 1 год.

Компания может заявить смягчающие обстоятельства. Но совершение административного правонарушения впервые само по себе не является смягчающим обстоятельством.

Административный штраф заменяется предупреждением при выполнении нескольких условий согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП:

правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного или муниципального контроля;

не был причинен вред или не возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не был нанесен имущественный ущерб (ч. 2 ст. 3.4 КоАП);

правонарушение не входит в перечень правонарушений, при совершении которых штраф в данном случае нельзя заменять предупреждением (ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП).

Если соблюдаются только некоторые из условий данной статьи, то произвести замену штрафа на предупреждение не получится. Такова позиция Верховного Суда.

Суды должны рассматривать возможность замены административного штрафа предупреждением вне зависимости от того, заявит ли ходатайство о такой замене лицо, которое привлекается к административной ответственности (см. Постановление АС Северо-Кавказского округа от 28.07.2020 № Ф08-5018/2020 по делу № А53-38398/2019 и Постановление Четвертого КСОЮ от 26.04.2023 № 16-2196/2023, от 11.11.2022 по делу № П16-2532/2022)

Если за совершенное правонарушение предусмотрена возможность назначения помимо штрафа дополнительного наказания, то согласно ч. 3 ст. 4.1.1 КоАП дополнительное наказание не применяется.