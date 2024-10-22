Когда восстанавливать расходы, снятые при проверке

Источник: Бухгалтерия.ру.
По правилам статьи 81 НК в случае обнаружения ошибок в ранее поданной отчетности налогоплательщиком представляется уточненная декларация. Это необходимо для корректировки действительных налоговых обязательств.
Делать это нужно в общем случае в том периоде, за который налоговая база оказалась искажена.
Если налоговую базу занизили, то корректировки нужно вносить путем представления уточненной декларации за тот период, когда спорные расходы были учтены изначально.
НК разрешает вносить изменения в отчетность текущего периода только в двух случаях: если выявлено завышение налоговых обязательств и если неизвестен период, в котором допущены ошибки.
Исправление в отчетности за текущий период ошибок, допущенных в налоговой базе за прошлые периоды и обнаруженных при проверке, не освободит от доначисления налогов. А суд встанет на сторону проверяющих.
Организация пыталась оспорить доначисления налога на прибыль по проверке, ссылаясь на то, что она самостоятельно восстановила расходы по операциям, вызвавшим претензии со стороны ИФНС.
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Но корректировки были внесены в отчетность за период, в котором проводилась проверка. Компания сочла, что она действовала правильно, так как именно в этот момент она узнала о том, что у подрядчика не было ресурсов, необходимых для выполнения договорных обязательств. Так как на момент представления первоначальной отчетности такой информации не было, то и ошибок при формировании декларации не было.
Судьи такой порядок восстановления расходов не поддержали. Они напомнили, что НК разрешает вносить изменения в отчетность текущего периода только в двух случаях: если выявлено завышение налоговых обязательств и если неизвестен период, в котором допущены ошибки.
Компания не подпадает ни под одно из условий. Из-за неправомерного учета расходов налоговое обязательство было не завышено, а занижено. Кроме того, известен период, в котором расходы были ошибочно учтены.
А это значит, что корректировки в текущей отчетности делать нельзя. Нужно подать уточненную декларацию за прошлый период — когда спорные расходы изначально были учтены (см. постановление АС Северо-Западного округа от 15 мая 2024 г. № Ф07-4702/2024 по делу № А56-46062/2023).
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