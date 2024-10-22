Когда восстанавливать расходы, снятые при проверке

Источник: Бухгалтерия.ру.

По правилам статьи 81 НК в случае обнаружения ошибок в ранее поданной отчетности налогоплательщиком представляется уточненная декларация. Это необходимо для корректировки действительных налоговых обязательств.

Делать это нужно в общем случае в том периоде, за который налоговая база оказалась искажена.

Если налоговую базу занизили, то корректировки нужно вносить путем представления уточненной декларации за тот период, когда спорные расходы были учтены изначально.

НК разрешает вносить изменения в отчетность текущего периода только в двух случаях: если выявлено завышение налоговых обязательств и если неизвестен период, в котором допущены ошибки.