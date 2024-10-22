Можно ли поделить криптовалюту при разводе

Очень часто бывает так, что при разводе с разделом имущества бывшие супруги стремятся облапошить друг друга и утаить часть имущества, чтобы его не пришлось делить поровну. Одним из наиболее популярных методов такого утаивания совместно нажитого добра стал перевод одним из супругов денежных средств в крипту.

В связи с этим в юридической практике все чаще встает вопрос о том, можно ли поделить криптовалютные сбережения супругов при их разводе, и если да, то как это можно сделать. Давайте разбираться вместе.

Является ли криптовалюта имуществом в РФ

Прежде всего, необходимо ответить на вопрос, является ли крипта имуществом с точки зрения российского права. Ведь, как мы знаем, при разделе имущества в судебном порядке можно разделить только то, что формально относится к объектам гражданских прав.

Здесь следует отметить, что долгое время криптовалюта к таковым объектам не относилась, почему и стала в России столь популярным средством сокрытия финансовых активов и вывода их за рубеж.

Но все течет, все меняется. И на сегодняшний день мы имеем следующее:

Появился закон «О цифровых финансовых активах», исходя из содержания которого можно сделать вывод, что крипта является цифровым финансовым активом и отныне может рассматриваться в России как имущество, хотя прямо насчет имущества не сказано ни в одной из формулировок указанного закона Появился недавний Указ Президента, согласно которому всем гражданам России, а также юрлицам, включенным в специальный реестр, разрешается криптодобыча в форме майнинга. В ряде иных нормативно-правовых документов наше государство допускает проведение международных расчетов в криптовалютах.

При этом в Гражданском Кодексе непосредственно о криптовалютах ничего не сказано, но, исходя из смысла статьи 128 ГК, криптовалюта подпадает под формулировку «цифровые права», которые по своей сути, являются имущественными правами.

Таким образом, на вопрос — является ли криптовалюта имуществом в РФ с точки зрения российского права, мы можем ответить утвердительно. Да, является и в классификации объектов гражданских прав относится к категории «цифровые права».

Наш вывод подтверждается и судебной практикой. Независимо от того, в чью пользу принимались судебные решения, ни разу судья не ставила под сомнение вопрос о том, является ли криптовалюта имуществом или нет.

Каковы шансы взыскать крипту в суде

Очевидно, что поскольку криптовалюта официально признается в России имущественным правом, то, как минимум, формально ее можно поделить в случае развода или включить в имущественную массу в случае банкротства.

Однако воплощение данной идеи на практике является пока довольно хлопотным делом, поскольку криптокошельки являются анонимными, а сами криптоактивы находятся за рубежом.

Ведь прежде чем взыскать крипту, суду необходимо:

Официально установить, что такой-то криптокошелек является имуществом такого-то гражданина

Официально установить, что данный криптокошелек был открыт на такую-то дату (до заключения брака), не является подарком или наследством, ну или говоря простыми словами, не относится ли его содержимое к личному имуществу гражданина

Произвести экспертную оценку стоимости криптовалюты, поскольку ее стоимость постоянно меняется во времени.

Соответственно, чтобы суд вынес решение в пользу супруга, настаивающего на разделе криптоактивов, его представителю (адвокату) потребуется собрать убедительные доказательства того, что:

Криптовалютный кошелек принадлежит ответчику. Переводы криптовалюты были совершены именно в целях уменьшения имущественной массы, подлежащей разделу.

Если таких доказательств собрать не удастся, то представитель ответчика резонно отобьется в суде парой-тройкой фраз о том, что его подзащитному указанный криптокошелек не принадлежит или что переводы на него были совершены в виде подарка, или что криптосбережения принадлежали ему еще до момента вступления в брак.

А что говорит судебная практика

Судебная практика по таким делам пока неоднородна. По большей части суды отказывают в разделе данного имущественного актива, а в тех случаях, когда суды выносят решение о взыскании, дело упирается в невозможность обращения принудительного взыскания цифровых криптоактивов со стороны ФССП (если нет другого имущества).

Судебный пристав может лишь предложить должнику вывести принадлежащие ему криптоактивы в добровольном порядке, но заставить это сделать он не может.