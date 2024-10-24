Что такое маржинальная торговля, зачем нужна и какие риски несет

Инвестиции на заемные средства — популярная и относительно недорогая услуга на рынке ценных бумаг. Рассказываем, как она работает, какую прибыль и убытки может принести и кто может торговать с плечом.

Что такое маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это совершение сделок в кредит, обычно под залог имеющихся активов (ценных бумаг или денег). Другое название — торговля с плечом (имеется в виду опять же кредитное плечо), которое может быть в несколько раз выше суммы актива.

Суть сводится к тому, что клиент добровольно берет займ у брокера, чтобы купить больше ценных бумаг, чем он может себе позволить на свои собственные средства, которые уже есть на счете. Либо продает те ценные бумаги, которых у него нет.

Два примера маржинальных сделок

Например, на счете 100 тыс. рублей, и инвестор уверен, что акции «Газпрома» будут расти. Он покупает эти ценные бумаги с двойным плечом на сумму 200 тыс., из которых 100 тыс. — это свои средства, а другие 100 тыс. — заемные, взятые под залог первых 100 тыс.

Обратная ситуация: инвестор уверен, что акции «Газпрома» будут падать. У него нет таких ценных бумаг, но есть 100 тыс. рублей или акции другой компании на такую же сумму. Он может продать их на те же 200 тыс., взяв в долг у брокера под залог тех активов, что есть на счете.

Для чего нужны сделки с плечом

Кредит от брокера выполняет роль финансового рычага, он увеличивает потенциальную прибыль. Если брать первый пример с умножением покупки акций «Газпрома», то рост акций, скажем, на 10% принесет не 10 тыс., как было бы без займа, а 20 тыс. И доходность вырастает вдвое: 20 тыс. / 100 тыс. = 20%.

Аналогичная операция происходит при маржинальной продаже. Инвестор может продать взятые в долг акции на 200 тыс. Например, они упали, скажем, на те же 10% и стали стоить около 180 тыс. Инвестор выкупил их обратно и отдал брокеру, заработав 20 тыс. при вложенных своих собственных 100 тыс. (они были залогом), то есть 20%.

В первом случае сделку называют длинной (лонг), имея в виду, что позиция инвестора совпадает с долгосрочным трендом на рынке, то есть с ростом. Во втором случае сделка называется короткой (шорт), потому что это чисто спекулятивная ставка на быстрое падение актива.

Научим грамотно распоряжаться свободными деньгами бизнеса на курсе «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». После обучения вы получите официальный диплом, сможете строить финансовые модели и прогнозы, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения. Сейчас на курс действует скидка 77%, он стоит 9 900 рублей. До 27 октября вы можете получить допскидку 23% в честь дня рождения «Клерка». Воспользуйтесь выгодным предложением! Записаться на курс со скидкой.

Зачем инвестору маржинальные сделки

Чаще всего торговлю с плечом практикуют опытные спекулянты, но она также может быть полезна для долгосрочных инвесторов, которые совершают сделки редко, например, копят на какую-то далекую финансовую цель.

При продаже акций возникает разрыв между днем сделки и датой, когда деньги реально поступят на счет (два торговых дня). Имея подключенную маржинальную торговлю, можно продать одни бумаги и купить другие в один и тот же день, как бы заложив старые для покупки новых.

Стоит учитывать, что у каждого брокера своя риск-политика, от которой зависит, насколько быстро клиент может распоряжаться этими средствами.

Еще одна опция, которая может пригодиться инвестору — маржинальный вывод. Брокер позволяет частично выводить деньги со счета под залог имеющихся ценных бумаг. То есть, не продавая свои активы, можно получить экспресс-кредит, чтобы решить какую-то срочную денежную проблему.

Кому доступна маржинальная торговля

По умолчанию у всех новых клиентов брокеров эта опция отключена. Ранее могли возникать ситуации, когда инвестор случайно купил ценные бумаги на сумму больше, чем у него есть, но с 2021 года такое стало невозможно. ЦБ обязывает подключать эту опцию каждому инвестору индивидуально.

Чтобы новичок мог совершать маржинальные сделки на бирже и получил доступ к брокерским займам, ему сначала нужно пройти специальный типовой тест. Обычно после прохождения теста на следующий день сделки уже становятся доступны. У некоторых брокеров есть дополнительная защита для новичков: нужно включить маржинальную торговлю в личном кабинете или приложении, поставив соответствующий чекбокс.

Сколько стоят маржинальные сделки

Ограничений по сумме, от которой можно торговать с плечом, нет, но есть ставки риска. Ставки кредитования на бирже у каждого брокера свои, они прописаны в каждом тарифе.

Как правило, они растут и падают вслед за другими кредитными и депозитными ставками в стране. При ключевой ставке 10% брокеры берут за услугу от 12 до 17% годовых.

Кроме того, брокеры берут с каждой покупки или продажи свою стандартную комиссию. Как правило, это 0,03–0,05% суммы сделки.

Получается, например, для акций на 200 тыс. рублей, из которых 100 тыс. заемные, на покупку и продажу (могут произойти в разные дни) в сумме будет потрачено до 200 рублей.

За пользование кредитным плечом обычно деньги снимают ежедневно. Для ставки 17% годовых это чуть менее 0,05% в сутки. Если открыть маржинальную позицию на 200 тыс. и не закрывать ее неделю, то со 100 тыс. заемных будет взято в пользу брокера около 47 рублей, за месяц — почти 200 рублей.

В чем опасность торговли с плечом

Торговля с плечом довольно дешевая, и начинающие инвесторы не придают значения столь низким тарифам. Более того, сделки, открытые и закрытые внутри одного дня, как правило, бесплатны, даже если они совершаются с плечом.

Но главный подвох — это сам кредитный рычаг. Он увеличивает не только потенциальную прибыль, но и возможный убыток. По статистике, убытки случаются гораздо чаще, поскольку клиент не успевает своевременно отреагировать на изменение цены.

Например, при покупке акций на 200 тыс., где половина средств заемные, и падении этих акций на 10% инвестор получает двукратный убыток — 20 тыс. рублей на свои вложенные 100 тыс. (−20%). При открытии шорта, если акция внезапно пошла вверх, проданные 200 тыс. вырастают до 220 тыс., и клиент остается должен 20 тыс.

При этом на рынке случаются гораздо более сильные движения даже внутри одного дня: 20%, 30%, 50% по каждой акции и выше. Если акция упала вдвое, то позиция лонг в нашем примере превращается в 0 рублей (акции клиента полностью ушли в убыток).

При шорте такое же случится, если будет рост акции в 1,5 раза.

Что такое маржин-колл и стоп-аут

В реальности брокер никогда не дожидается наступления ситуации, чтобы актив, который находится в залоге, перестал покрывать размер убытка на счете. Он высылает предупреждение (маржин-колл) по почте или через приложение заранее, требуя внести деньги либо закрыть часть позиции.

У каждого брокера свои пределы риска, плюс все клиенты разбиты по категориям. Кроме того, у каждой акции или валюты свои параметры риска (доступного под залог плеча).

Но, как правило, маржин-колл наступает, когда стоимость всех активов снижается на треть от их первоначального размера.

Если клиент не получил сообщение, не заметил или не успел среагировать (деньги не всегда можно быстро отправить на счет), то брокер может применить процедуру под названием стоп-аут. Он сам продаст или выкупит часть активов, причем на свой выбор, чтобы вернуть маржу клиента к безопасному пределу.

Как избежать маржин-колла

Два основных способа не попадать в ситуацию, когда брокер шлет подобные уведомления, это следить за своими лимитами самостоятельно, а также использовать стоп-лоссы (автоматические заявки на покупку или продажу при падении стоимости актива).

В первом случае речь о том, чтобы заранее посмотреть размер доступного плеча. Например, для клиентов со стандартным уровнем риска (это большинство людей на бирже) в акциях крупных компаний ставка риска может составлять 35% (значит 65% добавит брокер), а в средних и поменьше — всего 90% (добавит не более 10%).

Свою ставку можно узнать в приложении или на сайте брокера. Для каждого клиента она рассчитывается индивидуально в зависимости от размера портфеля, его структуры и риск-профиля.

Далее стоит учесть, что ставка риска — это минимум, который должен иметь клиент. В идеале лучше брать с запасом, например, не 35% своих и 65% заемных, а 70% и 30%. Тогда в примере выше можно разрешить себе купить или продать акций не на 200 тыс. рублей, а лишь на 140 тыс.

В этом случае, даже если цена изменится на 50%, убыток составит не более 70 тыс. рублей, то есть потерять все свои 100 тыс. не получится.

Но лучше не доводить до таких убытков и ставить стоп-заявку ближе к текущей цене. Например, на продажу или покупку акции, когда цена изменилась на 20% и более.

Как получить максимальное плечо

Размер брокерских займов для розничных клиентов невелик: от 10% залога (для самых рискованных акций) до 3–4 его размеров (для ОФЗ и иностранной валюты). Если клиент готов к еще более высокому риску, то основной для него вариант — это фьючерсы.

В стоимость фьючерсов уже заложено кредитное плечо, как если бы счет был подключен к маржинальной торговле. Например, фьючерс на доллар позволяет иметь позицию стоимостью почти 60 тыс. рублей (ровно $1 000), имея на счете всего десятую часть их стоимости, то есть 6 тыс. рублей.

Это называется гарантийным обеспечением (ГО). Его размер зависит от стоимости актива и риска по нему. Чем сильнее динамика по котировкам актива, тем сильнее может меняться размер ГО.

Риски работы с фьючерсами точно такие же, как и при маржинальной торговле: малейшее изменение цены умножается во столько раз, во сколько кредит увеличивает сумму сделки. Поэтому для покупки и продажи фьючерсов ЦБ также требует проходить отдельный тест.

Маржинальная торговля: коротко