Как организации учесть приобретенный монитор

Провести покупку монитора можно через авансовый отчет на основании чека, если там есть полное наименование товара.

Учет монитора зависит от учетной политики в отношении основных средств. По правилам ФСБУ 6/2020 монитор относится к основным средствам, но если учетной политикой организации установлен лимит стоимости более 60 тыс. руб., то монитор можно учесть как малоценное имущество.

Проводки по монитору как ОС будут такими:

Дт 08 – Кт 71;

Дт 01 – Кт 08.

Монитор можно учитывать не только как отдельное основное средство, но еще и как составную часть комплексного объекта ОС — компьютера. Решение принимается в зависимости от предполагаемого способа использования.

Если по лимиту стоимости монитор не относится к РС, то затраты на приобретение таких активов признаются расходами периода, в котором они были понесены и проводки будут выглядеть так: 26 (20, 44) – 71.

При этом необходимо обеспечить контроль за наличием и движением малоценных ОС, как правило за балансом.