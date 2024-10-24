Как организации учесть приобретенный монитор

Провести покупку монитора можно через авансовый отчет на основании чека, если там есть полное наименование товара.
Учет монитора зависит от учетной политики в отношении основных средств. По правилам ФСБУ 6/2020 монитор относится к основным средствам, но если учетной политикой организации установлен лимит стоимости более 60 тыс. руб., то монитор можно учесть как малоценное имущество.
Проводки по монитору как ОС будут такими:
Дт 08 – Кт 71;
Дт 01 – Кт 08.
Монитор можно учитывать не только как отдельное основное средство, но еще и как составную часть комплексного объекта ОС — компьютера. Решение принимается в зависимости от предполагаемого способа использования.
Если по лимиту стоимости монитор не относится к РС, то затраты на приобретение таких активов признаются расходами периода, в котором они были понесены и проводки будут выглядеть так: 26 (20, 44) – 71.
При этом необходимо обеспечить контроль за наличием и движением малоценных ОС, как правило за балансом.
Образовавшийся перерасход по авансовому отчету нужно перечислить директору или выдать наличными.
В налоговом учете имущество стоимостью менее 100 тыс. руб. не признается амортизируемым имуществом и включается в расходы в составе материальных расходов согласно пп. 3 п. 1 ст. 254 НК после ввода в эксплуатацию.
Однако монитор является прослеживаемым товаром. Здесь есть несколько нюансов. По разъяснениям ФНС в письме от 19.10.2021 № ЕА-4-15/14819@ при приобретении организацией товара через подотчетное лицо на указанное лицо оформляется доверенность.
Согласно п. 3 ст. 168 и п. 1.1 ст. 169 продавец товаров, которые подлежат прослеживаемости, обязан оформить в адрес организации электронный счет-фактуру с реквизитами прослеживаемости.
В случае, если подотчетное лицо не заявляет о себе как о представителе организации (не имеет доверенности), приобретение товара оформляется в порядке, предусмотренном для договора розничной купли-продажи.
При этом прослеживаемость товара для продавца прекратится, так как продажа товара физлицу для использования в целях, не связанных с предпринимательством, является основанием для прекращения прослеживаемости.
Если таким лицом выступает генеральный директор, то проще будет оформить ему доверенность для предъявления в магазине как подотчетному лицу.
Штрафов за необеспечение прослеживаемости пока не введено, но в случае продажи монитора могут возникнуть проблемы.
Организация вправе приобрести такой монитор у директора по договору купли-продажи. Тогда можно подать в ФНС уведомление об остатках, которое возможно в отношении товаров, приобретенных у физических лиц, использовавших указанные товары для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.
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