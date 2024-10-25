Бухгалтеры

НДС на УСН, проверка контрагента, бизнес с Китаем. Дайджест вебинаров на ноябрь.

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в ноябре.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

5 ноября Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации

Время: 11:00

Программа:

  • Создание программы по взаимодействию с пулом поставщиков.

  • Как выбирать и оценивать поставщиков и их предложения.

  • Инвестиции в развитие поставщиков.

  • Почему функция закупок важна в организации и какова её роль.

  • Особенности получения разрешительных документов.

  • Сертификация подконтрольных товаров.

  • Как искать и строить отношения с китайскими партнерами.

  • Китай в цепи поставок.

Спикеры: Антон Тихомиров — член совета директоров и директор по Снабжению компании ООО «ХТС Рус», Игорь Ткачук — председатель комитета по сертификации и лицензированию Ассоциации экспортеров и импортеров, генеральный директор группы компаний «ТК КОМПАНИ», Андрей Коган — председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по работе с Китаем, директор компании ВсеИзКита.

Записаться

6 ноября Бухгалтер маркетплейса: учет, проверки ФНС и налоговая реформа-2025

Время: 11:00

Программа:

  • Отражение доходов и расходов селлерами.

  • Проверки ФНС селлеров: предоставление пояснений, камеральные проверки деклараций.

  • Корректировочные декларации.

  • Налоговая реформа-2025 для плательщиков УСН.

  • Как будет работать селлер на УСН в 2025 году.

  • Варианты работы с НДС.

  • Что перестроить в работе сейчас.

Спикер: Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Записаться

7 ноября Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике

Время: 11:00

Программа:

  • Что такое должная осмотрительность. Соотношение должной осмотрительности в налоговых и гражданско-правовых отношениях.

  • Значение проверки контрагентов как аргумента о собственной добросовестности.

  • Алгоритм проверки контрагентов.

  • Кто несет ответственность за проявление должной осмотрительности. Возможные риски такого лица.

  • Возможности взыскания с контрагента убытков, за допущенные им нарушения налогового законодательства.

Спикер: Николай Визер — юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

Записаться

12 ноября Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН

Время: 15:00

Программа:

  • Последние новости о налоговой реформе 2025 года.

  • НДС для плательщиков УСН.

  • Какие документы и налоговые регистры надо вести на УСН.

  • Как подготовиться к переходу на НДС.

  • Ответы на вопросы.

Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Записаться

13 ноября Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать

Время: 15:00

Программа:

  • Познакомимся со сферой аналитики и продуктами 1С

  • Узнаем о задачах и роли 1С-аналитика в команде

  • Поймем, какие инструменты нужны для работы

  • Рассмотрим задачу специалиста на практическом кейсе

  • Узнаем, как стать 1С-аналитиком, и составим план перехода

Спикер: Дарья Татькова, автор курса и преподаватель по системной аналитике и аналитике 1С. Разработала фронт-системы в СК Росгосстрах и СОГАЗ 8 лет. В настоящий момент системный аналитик в компании «Большая Тройка».

Записаться

18 ноября НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила

Время: 15:00

Программа:

  • Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.

  • Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).

  • Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.

  • Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)

  • Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.

  • Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.

  • К чему готовиться «упрощенцам» и их партнерам:

  • НДС по переходящим договорам.

  • НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%.

  • НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%).

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Записаться

19 ноября Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025

Время: 11:00

Программа:

  • Как изменения повлияют на бизнес.

  • Как реформа повлияет на бухгалтерский рынок.

  • Что нужно изменить в работе бухгалтеру чтобы подготовиться к изменениям:

  • договоры, учетная политика, график документооборота, функциональные обязанности;

  • аутсорсинговые услуги.

Спикер: Ольга Подрезова — эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.

Записаться

20 ноября Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты

Время: 11:00

Программа:

  • Нововведения и порядок применения ККТ, ОФД в 2025 году.

  • Фискальные документы. Ошибки в чеках и как их исправить.

  • Выгрузка и сверка отчетности, данных по кассовым операциям. Как правильно?

  • Маркировка, ЭДО и корректность передачи данных с касс в ЦРПТ.

  • Законодательные инициативы и правила. К чему готовиться пользователям касс?

  • Полезные сервисы по ОФД и ККТ для бухгалтера, предпринимателя, руководителя.

Спикеры: Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД, Оксана Спиркина — эксперт-методолог, Платформа ОФД.

Записаться

21 ноября Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП

Время: 15:00

Программа:

  • Виды отпусков: ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.

  • Редактированные формул для расчета отпусков.

  • Ввод остатков отпусков в новую программу.

  • Назначение сотруднику права на отпуск.

  • Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.

  • Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.

  • Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.

Спикер: Вера Жарова — консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Записаться

26 ноября Кадровый и воинский учет: последние изменения

Время: 15:00

Программа:

  • Изменения по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др.

  • Новый порядок оплаты переработок и компенсации отгулов.

  • Реестры:

  • воинского учета;

  • контролируемых лиц,

  • недобросовестных работодателей и др.

  • Новости воинского учета.

  • ЭДО с военкоматами.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Записаться

Начать дискуссию