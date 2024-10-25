НДС на УСН, проверка контрагента, бизнес с Китаем. Дайджест вебинаров на ноябрь.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
5 ноября Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации
Время: 11:00
Создание программы по взаимодействию с пулом поставщиков.
Как выбирать и оценивать поставщиков и их предложения.
Инвестиции в развитие поставщиков.
Почему функция закупок важна в организации и какова её роль.
Особенности получения разрешительных документов.
Сертификация подконтрольных товаров.
Как искать и строить отношения с китайскими партнерами.
Китай в цепи поставок.
Спикеры: Антон Тихомиров — член совета директоров и директор по Снабжению компании ООО «ХТС Рус», Игорь Ткачук — председатель комитета по сертификации и лицензированию Ассоциации экспортеров и импортеров, генеральный директор группы компаний «ТК КОМПАНИ», Андрей Коган — председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по работе с Китаем, директор компании ВсеИзКита.
6 ноября Бухгалтер маркетплейса: учет, проверки ФНС и налоговая реформа-2025
Время: 11:00
Отражение доходов и расходов селлерами.
Проверки ФНС селлеров: предоставление пояснений, камеральные проверки деклараций.
Корректировочные декларации.
Налоговая реформа-2025 для плательщиков УСН.
Как будет работать селлер на УСН в 2025 году.
Варианты работы с НДС.
Что перестроить в работе сейчас.
Спикер: Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
7 ноября Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике
Время: 11:00
Что такое должная осмотрительность. Соотношение должной осмотрительности в налоговых и гражданско-правовых отношениях.
Значение проверки контрагентов как аргумента о собственной добросовестности.
Алгоритм проверки контрагентов.
Кто несет ответственность за проявление должной осмотрительности. Возможные риски такого лица.
Возможности взыскания с контрагента убытков, за допущенные им нарушения налогового законодательства.
Спикер: Николай Визер — юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.
12 ноября Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН
Время: 15:00
Последние новости о налоговой реформе 2025 года.
НДС для плательщиков УСН.
Какие документы и налоговые регистры надо вести на УСН.
Как подготовиться к переходу на НДС.
Ответы на вопросы.
Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
13 ноября Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать
Время: 15:00
Познакомимся со сферой аналитики и продуктами 1С
Узнаем о задачах и роли 1С-аналитика в команде
Поймем, какие инструменты нужны для работы
Рассмотрим задачу специалиста на практическом кейсе
Узнаем, как стать 1С-аналитиком, и составим план перехода
Спикер: Дарья Татькова, автор курса и преподаватель по системной аналитике и аналитике 1С. Разработала фронт-системы в СК Росгосстрах и СОГАЗ 8 лет. В настоящий момент системный аналитик в компании «Большая Тройка».
18 ноября НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила
Время: 15:00
Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.
Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).
Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.
Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)
Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.
Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.
К чему готовиться «упрощенцам» и их партнерам:
НДС по переходящим договорам.
НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%.
НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%).
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
19 ноября Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025
Время: 11:00
Как изменения повлияют на бизнес.
Как реформа повлияет на бухгалтерский рынок.
Что нужно изменить в работе бухгалтеру чтобы подготовиться к изменениям:
договоры, учетная политика, график документооборота, функциональные обязанности;
аутсорсинговые услуги.
Спикер: Ольга Подрезова — эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
20 ноября Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты
Время: 11:00
Нововведения и порядок применения ККТ, ОФД в 2025 году.
Фискальные документы. Ошибки в чеках и как их исправить.
Выгрузка и сверка отчетности, данных по кассовым операциям. Как правильно?
Маркировка, ЭДО и корректность передачи данных с касс в ЦРПТ.
Законодательные инициативы и правила. К чему готовиться пользователям касс?
Полезные сервисы по ОФД и ККТ для бухгалтера, предпринимателя, руководителя.
Спикеры: Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД, Оксана Спиркина — эксперт-методолог, Платформа ОФД.
21 ноября Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП
Время: 15:00
Виды отпусков: ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.
Редактированные формул для расчета отпусков.
Ввод остатков отпусков в новую программу.
Назначение сотруднику права на отпуск.
Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.
Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.
Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.
Спикер: Вера Жарова — консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.
26 ноября Кадровый и воинский учет: последние изменения
Время: 15:00
Изменения по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др.
Новый порядок оплаты переработок и компенсации отгулов.
Реестры:
воинского учета;
контролируемых лиц,
недобросовестных работодателей и др.
Новости воинского учета.
ЭДО с военкоматами.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
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