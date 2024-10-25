НДС на УСН, проверка контрагента, бизнес с Китаем. Дайджест вебинаров на ноябрь.

Время: 15:00

Программа:

Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.

Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).

Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.

Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)

Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.

Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.

К чему готовиться «упрощенцам» и их партнерам:

НДС по переходящим договорам.

НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%.