Как работает резервирование имущественных налогов у ИП

Зачитывать сальдо ЕНС будут потом, когда уведомление уже сформировано.

Имущественные налоги отражают в ЛК тогда, когда налоговики сформируют уведомление. В НК нет четкого срока.

Начисленные налоги по налоговому уведомлению в личном кабинете отображаются в разделе предстоящих платежей со сроком уплаты 01.12.2023.

Это справочная информация. Никакого долга у ИП нет, потому что срок уплаты налогов еще не наступил. На сальдо ЕНС раздел предстоящих платежей не влияет.

Сальдо – само по себе, предстоящие платежи – сами по себе.

Резерв

1 октября началось резервирование имущественных налогов. Не только у простых физлиц, но и у ИП деньги с сальдо ЕНС забирают (если они там есть) и переводят в раздел отложенной переплаты (резервируют).

Деньги из сальдо ЕНС ушли в отложенную переплату. И не имеет значения, для какой цели ИП держал деньги на сальдо ЕНС, какие планы у него были на эти деньги.

А если сальдо на ЕНС есть, но его не хватает на все налоги (транспортный + земельный + налог на имущество + НДФЛ)? В этом случае резервирование будет идти в пропорции. Такая норма прописана в статье 78 НК.