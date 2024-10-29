Как работает резервирование имущественных налогов у ИП

Налоговое уведомление
Налоговики продолжают кампанию по формированию и рассылке налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц и НДФЛ, не удержанный налоговым агентом.
У физлиц-не ИП сразу при формировании уведомления учитывается сальдо на ЕНС. Налоговое уведомление изначально формируют на сумму за минусом положительно сальдо. Такая норма заложена в статье 52 НК.
В уведомлении есть строка «Всего к уплате налогов (с учетом уменьшения на сумму положительного сальдо ЕНС).
Если на момент формирования уведомления на сальдо ЕНС были какие-то деньги, их сразу направляют в резерв (отложенную переплату).
Но это касается только тех физлиц, которые не являются ИП.
Для ИП формируют налоговое уведомление на полную сумму, не уменьшая ее на сальдо ЕНС.
Зачитывать сальдо ЕНС будут потом, когда уведомление уже сформировано.
Начисление
Имущественные налоги отражают в ЛК тогда, когда налоговики сформируют уведомление. В НК нет четкого срока.
Начисленные налоги по налоговому уведомлению в личном кабинете отображаются в разделе предстоящих платежей со сроком уплаты 01.12.2023.
Это справочная информация. Никакого долга у ИП нет, потому что срок уплаты налогов еще не наступил. На сальдо ЕНС раздел предстоящих платежей не влияет.
Сальдо – само по себе, предстоящие платежи – сами по себе.
Резерв
1 октября началось резервирование имущественных налогов. Не только у простых физлиц, но и у ИП деньги с сальдо ЕНС забирают (если они там есть) и переводят в раздел отложенной переплаты (резервируют).
Деньги из сальдо ЕНС ушли в отложенную переплату. И не имеет значения, для какой цели ИП держал деньги на сальдо ЕНС, какие планы у него были на эти деньги.
А если сальдо на ЕНС есть, но его не хватает на все налоги (транспортный + земельный + налог на имущество + НДФЛ)? В этом случае резервирование будет идти в пропорции. Такая норма прописана в статье 78 НК.
То есть, от сальдо ЕНС «отщипнут» по кусочку на каждый налог – часть уйдет на транспортный налог, часть на имущественный и т. д.
Уплата
Некоторые физлица досрочно уплатили имущественные налоги. Но не стоит ждать, что из личного кабинета уйдет начисление и отложенная переплата.
Пример
У ИП на сальдо были фиксированные взносы в размере 10 тыс. руб. Сальдо ЕНС = 10 тыс. руб.
В сентябре ему начислили налог за квартиру в сумме 5 тыс. руб. и налог за авто в сумме 15 тыс. руб.
01.10.2023 ФНС начинает резервировать налоги. Денег на сальдо ЕНС не хватает. В резерв уходит 2,5 тыс. руб. на налог на имущество и 7,5 тыс. руб. на транспортный налог. Сальдо ЕНС = 0.
23.10.2023 ИП платит имущественные налоги в сумме 20 тыс. руб. Они попадают на сальдо ЕНС. Сальдо ЕНС = 20 тыс. руб.
Как только сальдо ЕНС становится положительным, налоговики делают зачет в счет имущественных налогов (ведь в отложенной переплате пока недостаточно денег). Из сальдо ЕНС туда переводят 10 тыс. руб. (2,5 тыс. – имущественный налог и 7,5 тыс. – транспортный). Сальдо ЕНС = 10 тыс. руб.
В итоге отложенная переплата = 20 тыс. руб., предстоящие платежи – 20 тыс. руб. Эти два разделе ЛК закроются 01.12.2023. Они «схлопнутся» – переплата уйдет в бюджет, предстоящих платежей не будет.
А до 01.12.2023 данные будут в этих двух разделах, даже если вы все уплатили.
Разрезервирование
Зачет имущественных налогов делают до наступления срока их уплаты. Но у ИП могут быть другие налоги, с более ранним сроком уплаты.
Например, ИП уплатил аванс по УСН, но эти деньги забрали в отложенную переплату на имущественные налоги. Причем платить имущественные налоги раньше срока ИП не планировал, у него пока нет на это денег.
Будут пени по УСН? Нет. В этом случае произойдет отмена зачета (разрезервирование). Все это происходит автоматически без всяких заявление от ИП.
Если ИП сдает уведомление на аванс по УСН (или он платил аванс по УСН платежкой-02, что равноценно уведомлению), то формируется начисление по УСН. Если денег на сальдо ЕНС нет (потому что их забрали в имущественные налоги), резерв расформировывают. Деньги уходят назад на сальдо, а оттуда – в бюджет в уплату УСН.
Если после этого ИП снова что-то платит (например, налог по ПСН), деньги снова резервируют под имущественные налоги.
Если резервирование имущественных налогов идет в пропорции, то разрезервирование – от меньшего к большему.
Пример
В резерве находится налог на имущество 5 тыс. рублей и транспортный налог 15 тыс. рублей.
Сальдо ЕНС = 0.
Начислен аванс по УСН 10 тыс. рублей.
Для уплаты этого налога из резерва поднимают сначала налог на имущество 5 тыс. рублей (потому что он меньше) и потом транспортный налог 5 тыс. рублей.
Идет оплата аванса по УСН 10 тыс. руб. В итоге сальдо ЕНС = 0, отложенная переплата = 10 тыс. руб. (транспортный налог).
Таблица-пример
Для примера рассмотрим ИП, который заранее уплатил аванс по УСН 20 тыс. руб., потом получил уведомление на уплату имущественных налогов на 30 000 руб., которое он оплатит в ноябре.
Смотрите в таблице, какие значения будут в ЛК.
Сальдо ЕНС
Отложенная переплата
Предстоящие платежи
1 сентября (до получения уведомления)
20 000
0
0
20 сентября (получено уведомление)
20 000
0
30 000
1 октября (зачет налогов)
0
20 000
30 000
30 октября (срок уплаты УСН)
20 000
0
30 000
30 октября (уплата УСН)
0
0
30 000
1 ноября (ИП досрочно платит налоги)
30 000
0
30 000
1 ноября (зачет налогов)
0
30 000
30 000
1 декабря (срок уплаты налогов)
0
0
0
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