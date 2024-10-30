Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерские новшества, автоматизация ЖКХ и планирование кадров. Обзор мероприятий с 7 по 15 ноября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

7 ноября Автоматизация в сфере ЖКХ

Время: с 14:00 до 16:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Работа с должниками.

  2. Работа с ГИС ЖКХ.

  3. Подомовой учет.

Записаться

13—14 ноября Бухгалтерские новшества — 2025

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Налоговая реформа—2025.

  2. Новое в бухгалтерском учете.

  3. Электронный документооборот в работе бухгалтера.

  4. Изменения в налоговом контроле.

  5. Отчетность за сотрудников.

Записаться

13 ноября Пазл для HR: планирование кадров на пустом рынке труда

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Оптимизация графика смен линейного персонала: эффективное использование имеющихся человеческих ресурсов.

  2. Как упростить табелирование: автоматизация кадровых процессов.

  3. Планирование отпусков и командировок: технологичные подходы к организации рабочего времени сотрудников.

  4. Как ускорить процесс приема на работу и кадрового делопроизводства: найм в два клика.

Записаться

14 ноября Бухгалтерская отчетность с 2025 года по-новому

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности.

  2. Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

  3. Состав промежуточной бухгалтерской отчетности.

  4. Образцы форм бухгалтерской отчетности.

  5. Условия достоверности бухгалтерской отчетности.

Записаться

Как завести свое мероприятие

Вы тоже можете добавить свое мероприятие в Клерк. Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:

1. Создайте бизнес-аккаунт.

2. Заполните форму мероприятия

3.Выберите и оплатите тариф.

4.Отслеживайте входящих лидов и наслаждайтесь высокой конверсией! Теперь о ваших мероприятиях узнают все желающие.

Начать дискуссию