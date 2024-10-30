Бухгалтерские новшества, автоматизация ЖКХ и планирование кадров. Обзор мероприятий с 7 по 15 ноября

Вы тоже можете добавить свое мероприятие в Клерк. Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:

1. Создайте бизнес-аккаунт.

2. Заполните форму мероприятия

3.Выберите и оплатите тариф.

4.Отслеживайте входящих лидов и наслаждайтесь высокой конверсией! Теперь о ваших мероприятиях узнают все желающие.