Бухгалтерские новшества, автоматизация ЖКХ и планирование кадров. Обзор мероприятий с 7 по 15 ноября

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7 ноября Автоматизация в сфере ЖКХ
Время: с 14:00 до 16:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Работа с должниками.
Работа с ГИС ЖКХ.
Подомовой учет.
13—14 ноября Бухгалтерские новшества — 2025
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Налоговая реформа—2025.
Новое в бухгалтерском учете.
Электронный документооборот в работе бухгалтера.
Изменения в налоговом контроле.
Отчетность за сотрудников.
13 ноября Пазл для HR: планирование кадров на пустом рынке труда
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Оптимизация графика смен линейного персонала: эффективное использование имеющихся человеческих ресурсов.
Как упростить табелирование: автоматизация кадровых процессов.
Планирование отпусков и командировок: технологичные подходы к организации рабочего времени сотрудников.
Как ускорить процесс приема на работу и кадрового делопроизводства: найм в два клика.
14 ноября Бухгалтерская отчетность с 2025 года по-новому
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности.
Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Состав промежуточной бухгалтерской отчетности.
Образцы форм бухгалтерской отчетности.
Условия достоверности бухгалтерской отчетности.
Как завести свое мероприятие
Вы тоже можете добавить свое мероприятие в Клерк. Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:
1. Создайте бизнес-аккаунт.
2. Заполните форму мероприятия
3.Выберите и оплатите тариф.
4.Отслеживайте входящих лидов и наслаждайтесь высокой конверсией! Теперь о ваших мероприятиях узнают все желающие.
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