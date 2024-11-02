Как провести переуступку прав по договору цессии

Договор цессии предполагает, что цедент уступает право требования цессионарию. Рассказываем, можно ли провести такую сделку на безвозмездной основе.

Ситуация: ИП передает по договору цессии лизинговое имущество ООО. Взаимной выгоды между контрагентами нет. В соответствии с соглашением к договору цессии, ООО перечисляет ИП 2 млн рублей в счет уступаемых прав. Можно ли провести оплату по договору подряда, а в договоре цессии указать безвозмездную передачу?

Договор о передаче требования без оплаты или иного встречного предоставления считается договором дарения. А его не могут заключить между собой коммерческие организации согласно п. 4 ст. 575 ГК.

Такой договор будет считаться ничтожным, так как он нарушает прямо установленный в законе запрет. А значит и оспорить его сможет любое заинтересованное лицо.

У цедента может возникнуть доход из-за безвозмездного получения имущественного права в размере рыночной цены. Однако определить размер дохода будет сложно.

Читайте также как оформить уведомление о переуступке права требования: образец.