Цессия

Как провести переуступку прав по договору цессии

Договор цессии предполагает, что цедент уступает право требования цессионарию. Рассказываем, можно ли провести такую сделку на безвозмездной основе.
Как провести переуступку прав по договору цессии
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: ИП передает по договору цессии лизинговое имущество ООО. Взаимной выгоды между контрагентами нет. В соответствии с соглашением к договору цессии, ООО перечисляет ИП 2 млн рублей в счет уступаемых прав. Можно ли провести оплату по договору подряда, а в договоре цессии указать безвозмездную передачу?

Договор о передаче требования без оплаты или иного встречного предоставления считается договором дарения. А его не могут заключить между собой коммерческие организации согласно п. 4 ст. 575 ГК.

Такой договор будет считаться ничтожным, так как он нарушает прямо установленный в законе запрет. А значит и оспорить его сможет любое заинтересованное лицо.

У цедента может возникнуть доход из-за безвозмездного получения имущественного права в размере рыночной цены. Однако определить размер дохода будет сложно.

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