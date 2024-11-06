Как ИП распределять взносы при совмещении УСН и ПСН

Право на уменьшение налогов на взносы

ИП могут уменьшить налог (авансовый платеж), исчисленный за налоговый (отчетный период) на:

Сумму обязательных страховых взносов, которые ИП перечисляет за себя и за сотрудников.

Со вступлением в силу закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ можно уменьшать налоги на взносы «за себя», которые нужно уплатить в текущем календарном году, но которые фактически еще не перечислены. Прежде чем уменьшать налоги на взносы за сотрудников, нужно сначала перечислить денежные средства в бюджет.

Больничные за первые три дня болезни работников.

Взносы за сотрудников по договорам добровольного личного страхования.

П. 8 ст. 346.18 НК устанавливает, что предприниматель, который совмещает УСН и ПСН, ведет раздельный учет доходов и расходов и сумм перечисленных страховых взносов по данным системам налогообложения.

Если расходы на уплату взносов разделить между двумя налоговыми режимами невозможно, то их нужно распределить пропорционально доходам по каждому спецрежиму.

ИП без сотрудников

Если у ИП нет работников, он может уменьшить полностью налог на ПСН и на УСН на соответствующие доли фиксированных взносов.

Пример расчета

Для раздельного учета по взносам лучше брать реальную выручку, а не потенциальный доход, так считает Минфин (письмо Минфина от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148).

ИП получил 990 тысяч рублей дохода от деятельности на упрощенке на объекте «Доходы». Доход ИП на ПСН составил 330 тысяч рублей.

В 2023 году ИП должен уплатить фиксированные взносы в размере 45 842 руб. Он может использовать эту сумму для уменьшения в любой момент.

Рассчитаем долю дохода на каждом налоговом режиме:

УСН — 990 / 1 320 х 100 = 75%

ПСН — 25%.

Соответственно, вычеты распределяются так:

по УСН – 45 842 х 75% = 34 381,5 рублей;

по ПСН – 45 842 – 34 381,5 = 11 460,5 рублей.

Отметим, что предприниматель должен сообщить в налоговую об уменьшении стоимости патента. Для этого нужно до истечения срока уплаты первого взноса отправить в налоговую уведомление по форме из приказа ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.