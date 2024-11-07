Форма декларации по УСН, которую нужно сдавать за 2024 год

Приказ с новой декларацией по УСН наконец-то прошел все стадии регистрации и официально опубликован. Речь идет о той самой форме, которую нужно сдавать в составе годовой отчетности за 2024 год.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Бухгалтерам, которые ведут фирмы на УСН, отчитаться за 2024 год нужно по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (зарегистрирован в Минюсте 31.10.2024 г., регистрационный № 79975).

Имейте в виду, что эта форма учитывает только изменения 2024 года. Их было немного. Поправки в НК, вступающие в силу с 1 января 2025 года, в форме не учтены.

Это значит, что с отчетности за I квартал 2024 года форма снова изменится.

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Что нового в декларации по УСН за 2024 год

Серьезных поправок практически нет. Если не считать важным добавление к декларации раздела 4 «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)». Но он нужен немногим компаниям и только из новых регионов РФ.

Как следует из названия раздел 4 должны заполнить только компании, купившие ККТ и воспользовавшиеся вычетом. Этот вычет добавлен в формулы расчета налога и авансовых платежей — строки: 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110.

Остальные изменения носят технический характер и никак не влияют на расчет налога.

Тем не менее, будьте внимательны. Декларация должна быть сдана на бланке установленной формы, которая действует на дату подачи отчетности в налоговую инспекцию. В противном случае, декларация считается непредставленной.

Приказ с новой формой декларации от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ вступает в силу по истечении 2 месяцев после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г.

Опубликован приказ 1 ноября 2024 года, зарегистрирован в Минюсте 31 октября 2024 года (регистрационный № 79975). Соответственно, к моменту сдачи готовой отчетности, приказ вступит в силу и прежние форма и формат декларации будут признаны утратившими силу.

Изменился титульный лист

По новому титульному листу вы отличите новый бланк от прежнего, утратившего силу. На титуле новой декларации добавили поле «Объект налогообложения», в котором нужно указывать применяемый объект обложения: «1» (доходы) или «2» (доходы минус расходы). Штрихкод титульного листа новой формы декларации: 0301 5018.

Изменен порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Так, для электронной доверенности в поле нужно приводить ее GUID (пп. 3 п. 14 порядка).