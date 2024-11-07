Что стоит успеть сделать собственникам недвижимости до конца 2024 года

Предстоящий 2025 год обещает собственникам недвижимости множество нововведений. И, учитывая некоторые из них, можно вывести ряд рекомендаций: что стоит успеть сделать собственникам недвижимости до конца этого года.

1. Легализовать постройки на своем участке

Во-первых, с нового года вводятся госпошлины за постановку на кадастровый учет вновь созданного объекта недвижимости и регистрацию права собственности на него в ЕГРН.

По новому закону оформление построек на своем участке обойдется его собственнику, как минимум, в 6 000 рублей, если кадастровая стоимость объектов не превысит 20 млн. рублей. А если превысит, нужно будет заплатить 0,02% от кадастровой стоимости, но не более 500 тысяч рублей (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

Во-вторых, высока вероятность, что в следующем году легализация построек на земельных участках станет обязанностью всех землевладельцев — соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении парламента (проект закона № 633966-8). И за неисполнение этой обязанности собственников будут штрафовать.

2. Заказать межевание участка

Уже упомянутый законопроект предусматривает также введение, по сути, обязательного уточнения границ земельных участков: если участок не пройдет межевание и сведений о его границах не будет в ЕГРН, Росреестр не станет регистрировать сделку с таким участком (т.е. невозможно будет ни получить его по наследству, ни подарить, ни продать и т. д.).

Поэтому лучше не дожидаться, когда кадастровые инженеры поднимут цены на свои услуги, увидев повышение спроса, а заранее заказать у них межевание участка.

3. Оформить сделку по продаже или дарению до конца года, если таковая планируется

Если есть возможность заключить такую сделку до конца года, то есть смысл поторопиться по ряду причин. Во-первых, госпошлины за регистрацию в ЕГРН повысят с 1 января 2025 года (упомянутый закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

Во-вторых, увеличится НДФЛ — и продавцу недвижимости либо одаряемому (если он не приходится дарителю близким родственником) придется заплатить больше, нежели по сделке, заключенной в 2024 году.

А, в-третьих, применительно к дарению есть еще одна новость: скорее всего, в 2025 году дарение недвижимости нельзя будет оформить простой письменной сделкой, придется обращаться к нотариусу (соответствующий законопроект получил поддержку правительства — № 498499-8). Разумеется, это обойдется сторонам сделки дороже.

4. Получить выписку из ЕГРН

Информация из ЕГРН обойдется значительно дороже: Росреестр опубликовал проект приказа с новыми тарифами. Поэтому, пока еще можно сэкономить, заказав выписку из ЕГРН по старой цене.

5. Заняться освоением своего заброшенного участка

Со следующего года заработает норма, согласно которой владелец участка из состава земель населенных пунктов, а равно садового или огородного участка, обязан приступить к использованию его по назначению не позднее 3 лет со дня приобретения, а если требуется освоение участка — то через 3 года с этой даты.

За неисполнение этой обязанности землевладельцев будут штрафовать, а также применять в отношении них механизм принудительного изъятия участка (ст. 284 ГК).

Так что чем раньше приступить к наведению порядка на своем заброшенном участке, тем выше шансы не попасть под новые санкции (закон от 8 августа 2024 г. № 307-ФЗ).