Как экспортерам товаров в ЕАЭС сдавать отчетность

Какие документы смотреть
Речь про Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891. Документ отвечает на вопросы от организации статучета по заданному направлению до описания особенностей заполнения формы.
Кто должен отчитываться в ФТС
Компании и предприниматели, сотрудничающие со странами ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан). Вид сделки значения не имеет.
Под отчет подпадают:
экспорт;
импорт;
мена;
бартер;
возврат;
прием/передача на комиссию, в переработку, дарение и т.д.
Когда отчитываться не надо
Не нужно предоставлять отчет в трех случаях:
При транзитном ввозе и вывозе товара, когда получатель груза находится за пределами границ ЕАЭС.
При временнов ввозе товара на срок меньше одного года (например, выставочный показ).
При временном ввозе с целью ремонта и вывоза по завершению.
В какие сроки нужно отчитаться
На отчет дается десять рабочих дней в месяце, следующем за месяцем, совершения сделки (п. 7, 9 правил, утв. постановлением № 891).
Например, за апрель 2022 года отчитаться нужно 19 мая 2022, а за май — 15 июня. Рабочие дни считаем по производственному календарю.
Какую форму нужно сдавать
Бланк отчета — это приложение 1 к правилам из постановления № 891. Называется отчет «Статистическая форма учета перемещения товаров».
Как сдавать статистическую форму в ФТС
Форма подачи статотчета — только в электронном виде. На бумаге отчеты не принимаются.
Алгоритм действий таков.
1. Заходим в личный кабинет участника ВЭД на официальном сайте ФТС. Других вариантов отчитаться нет. Вход в личный кабинет возможен по УКЭП или через авторизацию на госуслугах. Подойдет электронная подпись, которую используете для обмена данными с ФНС и фондами.
2. Выбираем сервис «Статистические формы учета взаимной торговли ЕАЭС».
3. Далее выбираем «Статформы с ЭП».
4. Создаем новую форму.
5. Заполняем. Перед началом работы посмотрите видеоматериалы, приведенные внизу страницы. Для заполнения понадобятся сведения из учредительных документов (ИНН, КПП, ОГРН), документы по сделке (контракт, счет-фактура, ТТН, инвойс и т.д.).
Для каждого товара нужно указать код товара, описание, три вида стоимости, страну происхождения, вес, декларацию, допсведения и допединицы. В отчет помещаются сведения максимум о 999 товарах.
Подробная инструкция по заполнению статформы приведена в приложении 2 к правилам из постановления № 891.
Если допустите ошибки в заполнении отчета, отправить его не получится, а сервис сообщит об ошибках.
6. Отправляем.
За что могут оштрафовать
Опоздание со сдачей, непредоставление отчета, направление статформы с недостоверными сведениями грозит штрафом для:
должностных лиц — 10 000 — 15 000 рублей;
юрлиц — 20 000 — 50 000 рублей.
Отправка отчета на бумаге расценивается как непредоставление и также подпадает под штрафные санкции.
За повторное нарушение при сдаче статотчета штраф увеличится вдвое.
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