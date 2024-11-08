Как экспортерам товаров в ЕАЭС сдавать отчетность

Из-за отсутствия границ и таможенных постов между Россией и странами ЕАЭС российские таможенники не могут оценить масштаб торговли и вести статистический учет. Чтобы этот пробел восполнялся компании и предприниматели, занимающиеся ВЭД, обязаны сдавать в ФТС статистические отчеты о поставках.

Какие документы смотреть

Речь про Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891. Документ отвечает на вопросы от организации статучета по заданному направлению до описания особенностей заполнения формы.

Кто должен отчитываться в ФТС

Компании и предприниматели, сотрудничающие со странами ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан). Вид сделки значения не имеет.

Под отчет подпадают:

экспорт;

импорт;

мена;

бартер;

возврат;

прием/передача на комиссию, в переработку, дарение и т.д.

Когда отчитываться не надо

Не нужно предоставлять отчет в трех случаях:

При транзитном ввозе и вывозе товара, когда получатель груза находится за пределами границ ЕАЭС. При временнов ввозе товара на срок меньше одного года (например, выставочный показ). При временном ввозе с целью ремонта и вывоза по завершению.

В какие сроки нужно отчитаться

На отчет дается десять рабочих дней в месяце, следующем за месяцем, совершения сделки (п. 7, 9 правил, утв. постановлением № 891).

Например, за апрель 2022 года отчитаться нужно 19 мая 2022, а за май — 15 июня. Рабочие дни считаем по производственному календарю.

Какую форму нужно сдавать

Бланк отчета — это приложение 1 к правилам из постановления № 891. Называется отчет «Статистическая форма учета перемещения товаров».

Как сдавать статистическую форму в ФТС

Форма подачи статотчета — только в электронном виде. На бумаге отчеты не принимаются.

Алгоритм действий таков.

1. Заходим в личный кабинет участника ВЭД на официальном сайте ФТС. Других вариантов отчитаться нет. Вход в личный кабинет возможен по УКЭП или через авторизацию на госуслугах. Подойдет электронная подпись, которую используете для обмена данными с ФНС и фондами.

2. Выбираем сервис «Статистические формы учета взаимной торговли ЕАЭС».

3. Далее выбираем «Статформы с ЭП».

4. Создаем новую форму.

5. Заполняем. Перед началом работы посмотрите видеоматериалы, приведенные внизу страницы. Для заполнения понадобятся сведения из учредительных документов (ИНН, КПП, ОГРН), документы по сделке (контракт, счет-фактура, ТТН, инвойс и т.д.).

Для каждого товара нужно указать код товара, описание, три вида стоимости, страну происхождения, вес, декларацию, допсведения и допединицы. В отчет помещаются сведения максимум о 999 товарах. Подробная инструкция по заполнению статформы приведена в приложении 2 к правилам из постановления № 891. Если допустите ошибки в заполнении отчета, отправить его не получится, а сервис сообщит об ошибках.

6. Отправляем.

За что могут оштрафовать

Опоздание со сдачей, непредоставление отчета, направление статформы с недостоверными сведениями грозит штрафом для:

должностных лиц — 10 000 — 15 000 рублей ;

юрлиц — 20 000 — 50 000 рублей.

Отправка отчета на бумаге расценивается как непредоставление и также подпадает под штрафные санкции.

За повторное нарушение при сдаче статотчета штраф увеличится вдвое.