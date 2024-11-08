Успешные примеры защиты бизнеса от неправомерных действий должностных лиц

В современной бизнес-среде предприниматели и компании нередко сталкиваются с неправомерными действиями должностных лиц. В настоящей статье рассмотрим примеры успешной защиты и опишем конкретные ситуации, в которых компании смогли эффективно противостоять нарушению своих прав.

1. Требование налогового органа о предоставлении документов, относящихся к врачебной тайне, противоречит действующему законодательству и является недопустимым.

Постановление Седьмого Арбитражного апелляционного суда по делу № А45-30117/2017 от 30.07.2018

Инспекцией по результатам выездной налоговой проверки общества с ограниченной ответственностью (далее — общество) вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности, что поддержано вышестоящим налоговым органом. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения о доначислении.

Инспекция не только допустила некорректный расчет размера налога, но и, как следует из материалов дела, в нарушение закона получила документы, используемые в качестве доказательства.

«Список пациентов, лечившихся в клинике за период [...], по врачу [...]» как содержащий сведения, составляющие медицинскую тайну (ФИО, дата и год рождения пациента, факт обращения за медицинской помощью), мог быть изъят у общества только на основании соответствующего решения суда, которое получено не было.

Апелляция поддержала выводы суда первой инстанции: «Список пациентов, лечившихся в клинике за период [...], по врачу [...]» не может являться доказательством по делу о налоговом правонарушении, решение о доначислении признано недействительным.

2. Налоговый орган не вправе отказать в предоставлении сведений о движении денежных средств по счетам должника.

Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу А40-57625/2021 от 26.01.2022

Общество имеет задолженность перед предпринимателем, что было признано вступившим в законную силу решением суда. В свою очередь, предприниматель в соответствии с требованиями закона «Об исполнительном производстве» обратился в инспекцию с заявлением о предоставлении сведений о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета общества.

В предоставлении информации отказано. Предприниматель обратился в суд с требованием о признании решения налогового органа незаконным.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, аргументируя позицию пунктом 2 части 9 статьи 69 Налогового кодекса (возможность истребования у банков сведений о движении денежных средств по счетам отнесена к полномочиям судебного пристава-исполнителя).

Кассацией решения нижестоящих судов отменены. Основной довод суда кассационной инстанции — налоговый орган обязан оказывать взыскателю помощь и содействие при осуществлении исполнительного производства, требуемые предпринимателю сведения должны быть предоставлены.

3. В бездействии общества по непредставлению ряда документов в ответ на требование налогового органа отсутствует состав налогового правонарушения, если запрашиваемые документы не имелись в наличии у общества или срок на их предоставление был недостаточен.

Решение Арбитражного суда Липецкой области по делу №А36-2872/2020 от 30.06.2020

Общество с ограниченной ответственностью (далее – общество, налогоплательщик) обратилось в суд с заявлением к ИФНС о признании незаконным решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса.

В адрес налогоплательщика было направлено требование о предоставлении документов. В ответ общество представило пояснение, в котором акцентировало внимание на наличии у него с учетом положений пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса права, а не обязанности представлять документы.

ИФНС составлен акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о совершении налогового правонарушения. Обществом представлены возражения, однако это не предотвратило привлечение к налоговой ответственности.

Позиция суда: из системного толкования статей 93, 126 Налогового кодекса следует, что ответственность за правонарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 126, может быть применена только в том случае, если запрашиваемые документы имелись у налогоплательщика в наличии, а также если у него была реальная возможность представить эти документы в указанный срок.

Более того, суд подчеркнул, что налоговым органам необходимо подтверждать наличие у налогоплательщика обязанности представить каждый конкретный документ и сведения.

Тот факт, что общество не посчитало нужным воспользоваться своим правом на представление дополнительно к пояснению выписок из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета или иных документов, не свидетельствует о факте налогового правонарушения.

Из изложенного следует, что предварительное изучение судебной практики является одним из важных шагов на пути к успешной защите бизнеса. Рекомендуем заранее планировать ключевые стратегии и тактики, которые могут помочь в предотвращении незаконного привлечения к ответственности.