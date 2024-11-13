Что делать, если халтурит коллега, от которого зависит ваша карьера. 4 шага к решению проблемы

Когда один из коллег часто допускает ошибки, срывает сроки или просто халтурит — это портит общий настрой в коллективе и, конечно, может негативно повлиять на качество рабочих процессов. Разбираемся, как сделать так, чтобы разгильдяй не навредил репутации и карьере.

Как это бывает

Александр — младший разработчик в команде, ответственной за проект для крупного клиента. Он постоянно откладывает задачи , проводя время в социальных сетях, из-за чего старший разработчик Ольга вынуждена дописывать и вычищать код в последний момент. Всё это ставит под угрозу сроки проекта и репутацию Ольги.

Ирина работает оператором на производственной линии завода. Ее коллега Кирилл часто забывает следить за показателями оборудования и не вносит данные в отчеты, что приводит к сбоям на линии . Ирина теряет время на отладку оборудования — это отвлекает ее от собственных задач и снижает производительность работы.

Дмитрий и Татьяна — продавцы в магазине электроники. Татьяне работа неинтересна, она интроверт и избегает общения с клиентами. Это плохо сказывается не только на общих KPI, но и на премии Дмитрия.

Почему коллега может работать хуже, чем необходимо

Причина Описание проблемы Влияние на коллектив и процессы Лень Коллега не стремится выполнять задачи, у него нет привычки трудиться Задерживается выполнение проектов, снижается командная эффективность Забывчивость У коллеги проблемы с организацией времени и задач Необходимо напоминать ему сроках — это отвлекает от собственных дел Проблемы с мотивацией Нет интереса к работе или к конкретной задаче Ухудшается рабочая атмосфера, снижается командный дух Несоответствие должности Работа не соответствует профессиональным навыкам и интересам Снижается качество выполнения задач — это может отразиться на репутации коллег или компании в целом Личные проблемы У коллеги проблемы в личной жизни, и именно они влияют на производительность Коллега закрывается, перестает быть командным игроком — это негативно влияет на результат работы Отсутствие ясности в задачах Коллега получил нечеткие инструкции, не понимает, что и как делать Неэффективно используются ресурсы и время — это снижает общую производительность

Алгоритм действий

Если из-за такого поведения коллеги страдают ваши личные или общие результаты, не стоит ждать у моря погоды и скрежетать зубами от бессилия.

Обязательно примите меры, но помните: самого коллегу вы не измените. Нужно лишь понять, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Шаг 1. Выясните причины такого поведения

Это поможет тактично начать диалог и предотвратить недоразумения в будущем. Чем четче вы определите, что именно мешает коллеге работать, тем более удачные решения проблемы предложите.

Наблюдайте за коллегой , обращайте внимание на все необычные или, наоборот, обычные проявления.

Ведите заметки о том, как коллега выполняет свои задачи (те, что связаны с вашими). Отмечайте его реакцию на новые задания и на критику.

Аккуратно опросите коллег , замечают ли они проблемы в работе и, если да, в чем видят причину.

Прямо спросите коллегу о причинах его ошибок.

Примеры вопросов:

«Я заметила, что тебе сложно справляться с заданиями. Есть ли что-то, с чем я могу помочь?»

«Ты часто опаздываешь с проектами. У тебя всё в порядке?»

«Я понимаю, бывает сложно. Как справляешься?»

«Как ты чувствуешь себя в команде? Тебе комфортно? Есть что-то, что можно улучшить?»

Как действовать? Этого делать не стоит Проявить заинтересованность Обвинять в безответственности Использовать активное слушание Игнорировать точку зрения коллеги Задавать открытые вопросы (включают вопросительные местоимения «как», «какой», «когда», «где», «почему») Задавать закрытые вопросы (когда ответы подразумевают лишь «да» или «нет») Проявлять эмпатию, предлагать поддержку Проявлять безразличие к проблемам коллеги Делиться своими наблюдениями и обсуждать факты Навязывать свои выводы без аргументов

Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что вы не стали жертвой так называемой ошибки атрибуции.

Когда у человека всё получается, он склонен приписывать все заслуги себе, наделять себя положительными и уникальными качествами. А когда что-то идет не так — считает, что результат не зависел от его усилий. В отношении других он мыслит с точностью до наоборот.

Шаг 2. Оцените степень влияния коллеги на свою карьеру

Это позволит вам понять, стоит ли вмешиваться в ситуацию, или можно дать коллеге шанс — то есть просто дождаться улучшений. Точно оценив влияние недоработок коллеги на общий результат, вы выберете подходящую стратегию действий.

Вопросы для обдумывания:

«Как часто поведение коллеги влияет на качество и сроки выполнения моих задач?»

«В каких ситуациях я чувствую, что недоработки коллеги ставят под угрозу мой профессиональный имидж или карьерный рост?»

«Как я могу оценить негативное влияние конкретных действий коллеги по шкале от одного до 10, где один — незначительное влияние, а 10 — критическое?» Здесь полезно сначала составить список конкретных действий, которые были выполнены недостаточно хорошо.

«В каких ситуациях взаимодействие с коллегой становится “бутылочным горлышком”, замедляющим мой рабочий процесс?»

Шаг 3. Поговорите откровенно и конструктивно

Честный и безэмоциональный диалог улучшает рабочие отношения и помогает найти решения, выгодные для обеих сторон.

Как подготовиться к разговору:

соберите конкретные примеры проблем, связанных с работой коллеги; запишите ключевые моменты, которые хотите обсудить; определите свои цели и ожидания; подумайте о компромиссах и возможных решениях — но будьте готовы на них не настаивать; запаситесь позитивным настроем и желанием помочь.

Ваше предложение должно быть четко сформулированным. А еще — ограниченным по срокам: дайте человеку понять, что это временная мера, а не стратегическое решение.

Момент для разговора подходящий, если:

коллега не загружен срочными задачами;

успешно завершился общий проект, благодаря чему все испытывают душевный подъем;

коллега в хорошем настроении и открыт для общения;

у вас есть возможность поговорить один на один — это поможет избежать чрезмерного внимания, вмешательства или психологического давления со стороны других.

Примеры формулировок:

«Я вижу, что в проекте возникают сложности. Думаю, мы можем сделать работу более эффективной, если обсудим некоторые моменты».

«Мне важно, чтобы нам обоим было комфортно работать. Давай поговорим о том, как я со своей стороны могу улучшить нашу совместную работу?»

«Понимаю, у всех нас бывают трудные дни. Может, перераспределим нагрузку, чтобы результат был лучше?»

«Я заметил, что ты не перезвонил клиенту. Могу я сделать это за тебя — в этот раз?»

После обратной связи от руководителя «Босс прав, мы можем работать лучше. У меня есть идеи, что нужно изменить и поправить, чтобы в следующий раз встреча прошла приятнее. Послушаешь?»

Как действовать? Этого делать не стоит Начать разговор в спокойной обстановке. Убедиться, что коллега готов выслушать вас и обсудить проблему Начинать разговор в стрессовой ситуации, например, после критики со стороны руководителя Использовать я-сообщения, внимательно слушать ответы Прямо обвинять коллегу в лени и плохой работе Выразить желание помочь и поддержать, подчеркнуть общую цель Игнорировать проблемы и требовать, чтобы коллега делал «как положено» Сохранять спокойствие и общаться вежливо Использовать сарказм, негативные высказывания

Шаг 4. Пересмотрите процессы и снизьте зависимость от коллеги

Даже в условиях командной работы есть пространство для маневра: вы можете организовать процесс так, чтобы лень, разгильдяйство, рассеянность коллеги не отражались на общем результате или на вашей репутации.

Стратегии оптимизации:

По возможности автоматизируйте рутинные задачи , чтобы снизить нагрузку на всех участников.

Пропишите четкие регламенты , чтобы результат меньше зависел от действий (и, соответственно, ошибок) конкретного человека.

Научите коллег подменять друг друга — в том числе брать на себя задачи ленивого коллеги.

Предложите проводить регулярные встречи-летучки для обсуждения прогресса и выявления проблем.

Используйте инструмент ведения проектов, например Asana или WEEEK.

Неочевидные варианты:

Попросите руководителя о дополнительных индивидуальных заданиях . Звучать это может так: «Мне нравится быть частью команды, но я ищу новые вызовы и хочу делать больше. Есть ли какие-нибудь задачи, которые я мог бы взять на себя?» Ваша цель — продемонстрировать свою компетентность, стать заметнее и добавить начальнику еще одну возможность оценить вашу работу.

Документируйте процессы , прогресс, результаты и достижения. Делайте скриншоты, сохраняйте переписку. Составляйте отчеты или презентации о проделанной работе. Ведите личный «журнал побед». Отправляя письмо ленивому коллеге, ставьте руководителя в копию (не всегда, только в ключевые моменты).

Если из-за ленивого коллеги буксует проект, в котором вас только двое, привлеките «независимого аудитора» — третьего коллегу, готового помочь. Так повысится взаимное доверие и, вполне вероятно, улучшится динамика работы: например, новичок поделится идеями, предложит полезные навыки или даст конструктивную обратную связь.

Когда стоит обратить на ситуацию внимание руководства