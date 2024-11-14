Как отдыхаем на Новый год 2025 и как оплатят длинные каникулы

Предстоящие новогодние каникулы продлятся с воскресенья, 29 декабря, по среду, 8 января, включительно. В этом году количество выходных на один день больше, чем в прошлые новогодние каникулы.

Рассказываем, как оплатят новогодние праздники работникам на пятидневке, со сменным графиком или сдельной оплатой труда, кого могут вызвать на работу даже без согласия на это и стоит ли брать отпуск в январе.

Как отдыхаем в новогодние праздники в 2025 году и какие дни будут праздничными

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с воскресенья 29 декабря 2024 года по среду 8 января 2025 года включительно.

Обратите внимание, последняя рабочая неделя в 2024 году будет шестидневной: с понедельника 23 по субботу 28 декабря.



Новогодние выходные 2024–2025 распределились по дням недели так:

30 декабря и 6 января — понедельник;

31 декабря и 7 января — вторник;

1 и 8 января — среда;

2 января — четверг;

3 января — пятница;

4 января — суббота;

29 декабря и 5 января — воскресенье.

Так, работники со стандартной пятидневной неделей будут отдыхать с 29 по 31 декабря 2024 года и с 1 по 8 января 2025 года. Первый рабочий день в 2025 году начнется для них в четверг, 9 января.

Выходные дни прописаны в ст. 112 Трудового кодекса. В январе их восемь: новогодние каникулы с 1 по 6 января, Рождество, 7 января, а также 8 января.

При этом для сотрудников с шестидневной рабочей неделей 30 декабря будет рабочим днем, поскольку отдых на него перенесли с субботы, 28 декабря.

Куда перенесут выходные дни из новогодних праздников 2025 и не только

Если праздничные дни совпадают с выходными, их могут перенести на другие даты. На новогодние каникулы выпадают два дня.

По постановлению правительства их перенесут на другие даты:

выходной с субботы, 4 января, перенесут на пятницу, 2 мая ;

выходной с воскресенья, 5 января, — на среду, 31 декабря.

Кроме того, нас ждут еще несколько переносов в 2025 году:

воскресенье, 23 февраля, перенесут на четверг, 8 мая;

субботу, 8 марта, — на пятницу, 13 июня;

субботу, 1 ноября, — на понедельник, 3 ноября.

Кого можно и нельзя привлекать к работе в новогодние праздники

В праздничные дни разные специалисты могут работать по-разному. Кого-то можно привлечь к труду, а кого-то нельзя, даже если работник дал письменное согласие. Разбираемся, как это работает.

Сотрудники, работающие по своему графику

В новогодние каникулы, как и обычно, работают сотрудники экстренных и коммунальных служб, торговли, общепита, непрерывного производства, а также работники со сменным графиком.

Сотрудники, которых могут привлечь к работе по решению компании

Это творческие работники — артисты, фотографы, журналисты и представители других профессий, которые указаны в перечне, утвержденном правительством. Условия работы в праздники для таких сотрудников могут прописать в локальном акте или коллективном договоре.

Сотрудники, которых могут привлечь по уважительной причине с их письменного согласия

Обычно для таких специалистов в локальном нормативном акте компании не прописан график работы в праздничные дни. Если сотрудник соглашается работать в праздничные дни, он должен поставить подпись под приказом о привлечении к труду. В таком приказе обязательно должны быть указаны:

обоснование необходимости работы в праздничные дни, например, компания может пострадать, если работа не продолжится;

задачи , которые работник должен решить;

продолжительность работы в нерабочее время.

Также с такими сотрудниками нужно подписать уведомление, о том, что они знают о своем праве отказаться от работы в праздничные и выходные дни, но согласны выйти на работу.

К таким работникам относятся:

одинокие родители или опекуны детей до 14 лет;

матери детей до трех лет;

родители детей с инвалидностью;

работники, которые ухаживают за больными родственниками по заключению врачей;

родители детей до 14 лет, если второй родитель работает на вахте;

работники с тремя и более детьми, если младшему еще не исполнилось 14 лет.

Работники, которых нельзя вызвать на работу даже с их письменного согласия

Беременных женщин и несовершеннолетних работников, кроме представителей творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничные дни даже с их письменного согласия.

Кого можно привлечь к работе в экстренных ситуациях без согласия

В некоторых случаях работника можно привлечь к труду без его согласия:

для предотвращения или устранения производственной аварии , катастрофы или несчастного случая;

в случае угрозы материального ущерба работодателю, например, при надвигающемся шторме, когда нужно эвакуировать ценные вещи и документы компании в безопасное место;

в других чрезвычайных ситуациях.

Однако даже в этом случае привлечь к работе не могут беременных, несовершеннолетних и сотрудников, которых нужно уведомить о праве отказа работать в праздники.

Оплачиваются ли праздничные дни в январе 2025 года

Оплата за новогодние каникулы зависит от того, работает сотрудник или отдыхает. Каждый случай регулируется трудовым законодательством. Изменить условия оплаты на свое усмотрение работодатель не может.

Новогодние праздники не оплачивают:

сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком или в декрете;

работникам, которые находятся в отпуске в эти дни.

Праздничные дни оплачивают:

сотрудникам, которые не выходили на работу в новогодние каникулы. Им выплачивается обычная зарплата;

сотрудникам, которые работали в праздничные дни. Им положена доплата, которую рассчитывают по особым правилам.

Оплата в новогодние каникулы зависит от графика работы сотрудника и условий, прописанных в локальных нормативных актах. Также важно, брал ли сотрудник отгул в качестве компенсации за работу в выходные или нет.

График работы может быть постоянным (пятидневная рабочая неделя) или сменным.

График работы Обычная оплата Двойная оплата Пятидневная рабочая неделя с окладом если был отдых с 1 по 8 января работа в любой день с 30 декабря по 8 января Сменный если был отдых с 1 по 8 января работа в любой день с 1 по 8 января Сдельная оплату устанавливают в локальном акте за отдых в это время работа в любой день с 29 декабря по 8 января

Обратите внимание, что работодатели могут самостоятельно устанавливать размер оплаты за новогодние праздники. Важно, чтобы оплата не была ниже минимального уровня.

Сотрудник может выбрать отгул или двойную оплату за работу в праздничные дни. Если он выбирал отгул, работу оплачивают в одинарном размере, а отгул можно взять в любое время.

Если с работником заключен срочный трудовой договор до двух месяцев или смена работника выпадает на праздничный день, отгул взять нельзя. В этом случае сотруднику полагается только двойная оплата.

Сдельщикам и сотрудникам, которые получают зарплату по тарифным сеткам, положено дополнительное вознаграждение за работу в праздничные дни.

Размер и правила вознаграждения определяются трудовым договором или положением организации об оплате труда. В локальных нормативных актах, трудовом или коллективном договоре могут быть прописаны правила расчета усредненной заработной платы в нерабочие праздничные дни.

При часовой оплате труда праздничные дни оплачивают по средней ставке за нормативы рабочего времени.

Работникам с окладами зарплату за январь выплачивают в той же сумме, что и за другие месяцы.

Для работников со сдельной зарплатой полученная сумма в январе не отличается от суммы в другие месяцы.

Сроки выплаты заработной платы в новогодние каникулы 2025

Согласно статье 136 Трудового кодекса, если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработную плату необходимо перечислить накануне этого дня.

Таким образом, заработную плату за новогодние праздники должны выплатить до 28 декабря 2024 года включительно.

Как оплачивают разные случаи на новогодние праздники в 2025 году

Больничные

Оплата пособия по временной нетрудоспособности в новогодние праздники производится по тем же правилам, что и в любое другое время. Если работник заболел с 1 по 8 января 2025 года, то первые три дня его болезни оплачиваются работодателем, а оставшуюся сумму выплачивает Социальный фонд России (СФР).

Отпуск

Если часть отпуска или весь отпуск сотрудника приходится на новогодние каникулы, то дни отпуска, которые совпали с праздничными, добавляются к отпускному времени. Это означает, что работник сможет отдохнуть дольше, но дополнительные дни ему не оплатят.

Например, если отпуск длится со 2 по 17 января, сотрудник может выйти на работу позже — 23 января, но дни с 18 по 22 января не оплатят.

Командировка

Если работник был в командировке в новогодние праздники и отдыхал, то ему положена обычная оплата без доплат. Если же он работал в командировке в праздничные дни, это время оплатят в двойном размере.

Суточные выплаты положены работнику в любом случае, независимо от того, работал ли он в праздничные дни или отдыхал. Размер суточных выплат прописан в локальных актах компании.

Например, оклад сотрудника составляет 90 тысяч рублей. Он был в командировке с 1 по 7 января и работал все это время:



Определяем дневную ставку:

90 000 рублей (оклад) / 17 рабочих дней в январе = 5294 рубля.

Оплата работы в праздничные дни:

сотрудник работал 7 дней в праздники, оплата за работу в двойном размере: 5294 рубля × 7 дней × 2 = 74 116 рублей.

Суточные выплаты:

согласно локальному нормативному акту компании, суточные составляют 800 рублей в день. За 7 дней командировки это:

800 рублей × 7 дней = 5600 рублей.

Итоговая сумма выплат за январь:

основная зарплата (90 000 рублей) + оплата за работу в праздничные дни (74 116 рублей) + суточные (5 600 рублей) = 169 716 рублей.

Как оплачиваются новогодние праздники бюджетникам в 2025 году

Бюджетным работникам в государственных и муниципальных организациях зарплату за новогодние праздники в 2025 году выплачивают так же, как и сотрудникам коммерческих компаний — полностью, по окладу или тарифной сетке.

Для работников со сменным графиком (медики, сотрудники МЧС, полиции, аварийных служб) смену, которая выпала на 1 января, оплачивают в двойном размере. Однако они могут выбрать одинарную оплату и взять отгул.

Как оплачиваются выходные с 29 по 31 декабря в 2024 году

В 2024 году 29, 30 и 31 декабря — выходные дни. Если работника привлекут к работе в это время, оплата будет зависеть от графика сотрудника.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей работа в понедельник, 30 декабря, или во вторник, 31 декабря, оплачивается в двойном размере или в одинарном с предоставлением отгула.

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей работа 30 декабря оплачивается по обычной ставке, как за обычный рабочий день.

Если сотрудник отдыхает в свой выходной день, то ему начисляется зарплата, как и за обычный рабочий день.

Если дата выплаты декабрьской зарплаты совпадает с праздничными днями, средства должны быть перечислены до 28 декабря.

Могут ли новогодние праздники в 2025 году стать причиной для снижения зарплаты

Трудовое законодательство запрещает работодателям снижать зарплату работникам из-за новогодних каникул. Работник должен получить свою заработную плату в полном объеме и в установленные сроки, которые прописаны в трудовом или коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка или положении о зарплате.

Если компания отказывается оплачивать период новогодних праздников, работники могут обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или прокуратуру.

Когда сотрудник не работает, но состоит на учете в Центре занятости населения, ему продолжат выплачивать пособие по безработице в полном размере.

Штрафы за нарушение оплаты праздничных дней в 2025 году

За неисполнение требований по оплате праздничных и нерабочих дней работодателю грозит штраф, согласно ч. 1 ст. 4.1.2 и чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП:

для руководителя организации — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;

для крупных организаций — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для малых предприятий — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

При повторных нарушениях штрафы увеличиваются:

для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до 3 лет;

для предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;

для крупных компаний — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

для малых предприятий — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме того, работодатель обязан выплатить все положенные надбавки работнику, а также компенсировать задержку заработной платы.

Компенсация за задержку составляет 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки. Работник также может потребовать компенсацию морального вреда.

Индексируют ли зарплату в новогодние праздники в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 22 440 рублей в месяц.

Сотрудники, чья заработная плата ниже этой суммы, должны получать ее на уровне МРОТ, иначе работодатель может столкнуться с штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за каждого сотрудника, чья зарплата за полный рабочий день будет ниже установленного минимума.

Также работодателю необходимо учитывать региональный МРОТ, который может быть выше федерального значения.

Стоит ли брать отпуск в январе 2025 года

Работники могут взять отпуск с 1 по 8 января 2025 года. При этом количество новогодних выходных дней, выпавших на период отпуска, будет добавлено к его общей продолжительности.

Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска, и этот период автоматически продлевается.

Например, если сотрудник берет отпуск с 1 по 13 января 2025 года, но не указывает точную дату выхода на работу и количество оплачиваемых дней, его отпуск будет продлен на новогодние каникулы автоматически. В результате отпуск продлится до 21 января 2025 года, и на работу сотрудник выйдет 22 января.

Отпускные выплаты должны быть произведены не позднее, чем за три дня до начала отпуска. То есть, если отпуск выпадает на новогодние каникулы, отпускные должны быть выплачены до 28 декабря 2024 года.

Оплата отпуска в праздничные дни проводится так же, как и для работающих граждан, и зависит от системы оплаты труда, установленной в компании.

Важно помнить, что праздничные дни не входят в расчет дней отпуска.

С финансовой точки зрения январь может быть не самым выгодным месяцем для отпуска. Начало года — это время, когда в календаре меньше рабочих дней, соответственно, отпускные выплаты могут быть ниже.

Чтобы получить максимально возможный доход, отпуск лучше брать в месяц с большим количеством рабочих дней, например, в марте, июле, августе, октябре или декабре.

В эти месяцы стоимость рабочего дня ниже, и отпускные выплаты будут выше, особенно для тех сотрудников, которые получают премии несколько раз в год.

Как оплачиваются новогодние праздники в 2025 году: главное