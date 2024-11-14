Какие «сюрпризы» ждут россиян в ноябре 2024? 6 хороших и одна плохая новости

Уже в этом году грядут изменения и нововведения в сфере пенсий, ЖКХ, постановке на воинский учет, криптовалюте, тарифах СБП и соцсетях. Подробнее читайте в статье.

Повышение пенсий

Основные этапы повышения пенсий в этом году уже давно позади, и пенсионеры с нетерпением ждут наступления 2025 года, в котором их пенсии должны существенно вырасти по итогам предстоящей масштабной индексации, анонсированной Правительством.

Однако некоторые категории пенсионеров подпадают под особый режим индексации пенсионных выплат, который традиционно осуществляется в ноябре. Речь идет о шахтерах и летчиках гражданской авиации, достигших пенсионного возраста.

Для них предусмотрены специальные прибавки к пенсии, но только при условии, что они имеют трудовой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, либо 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин при условии, что они уволились досрочно по состоянию здоровья.

Кроме этого, на прибавку к пенсии в ноябре также могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 80 лет, или пенсионеры, которые завершили свою трудовую деятельность в октябре.

Упрощение процедуры получения донорских выплат

С 30 ноября этого года почетные доноры смогут получать свои ежегодные выплаты по упрощенной схеме. Так, для назначения выплат от почетных доноров потребуется всего лишь указать свои банковские реквизиты на платформе госуслуг.

Изменения в системе ЖКХ

С первого ноября начали действовать два важных изменения в сфере ЖКХ. Оба изменения — позитивные.

Отмена подтверждения поверок приборов учета со стороны жильцов (теперь УК будут получать все сведения о поверках самостоятельно). Уточнен порядок назначения компенсаций по оплате услуг ЖКХ (по новым правилам отказывать в компенсации будут только тем, за кем числятся непогашенные долги по коммунальным услугам).

СВО и воинский учет

Благодаря расширению цифровизации в сфере воинского учета, уже с первого ноября участники СВО смогут получать справки, подтверждающие их участие в СВО через портал госуслуг.

Что же касается воинского учета, то с первого ноября 2024 года начали действовать сразу два электронных госреестра: единый реестр воинского учета и реестр повесток.

Теперь постановка и снятие с воинского учета, а также рассылка повесток военнообязанным гражданам будет осуществляться в автоматическом режиме.

Майнинг криптовалют становится легальным

С первого ноября россияне смогут осуществлять деятельность, связанную с майнингом криптовалют на законных основаниях.

Добыча криптовалюты путем майнинга разрешена не только компаниям и ИП (при условии внесения сведений о них в специальный реестр), но также и физлицам. При этом любая реклама криптовалют запрещена.

Изменение тарифов СБП

С 1 ноября банкам запрещено брать комиссию за перевод денежных средств на единый счет с использованием системы быстрых платежей, если речь идет о налоговых платежах, штрафах, оплате за детский сад, за участие в детских кружках и секциях.

Кроме этого, с первого ноября лимит на бесплатные переводы в размере 100 тысяч рублей через систему быстрых платежей будет распространяться также и на операции, связанные с пополнением собственных электронных кошельков.

А перевод самому себе через СБП свыше установленного лимита в 30 миллионов рублей будет облагаться комиссией банка в размере 0.5 процента от суммы перевода, но не более полутора тысяч рублей.

Маркировка пабликов в соцсетях

С первого ноября начали действовать правила маркировки публичных каналов в социальных сетях, аудитория которых составляет более десяти тысяч человек.

Блогеров таких пабликов обяжут подавать сведения о себе и своем канале в Роскомнадзор. Это можно будет сделать в комфортном режиме, выбрав наиболее удобный для себя способ регистрации:

через портал Госуслуги;

на официальном сайте Роскомнадзора;

при помощи чат-бота непосредственно в своей социальной сети.

Без такой регистрации блогеры больше не смогут принимать донаты и размещать рекламу на своих каналах. Кроме этого, их посты не смогут репостить обычные пользователи.

Таким образом, регистрация в Роскомнадзоре становится обязательным условием для развития и монетизации пабликов в соцсетях.