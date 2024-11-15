Когда в больничном проставляют код причины 04 и как его оплачивают

Многие показатели больничного листа «зашифрованы» кодами. Например, в листе нетрудоспособности не указывается название заболевания, причина нетрудоспособности, соблюдение режима лечения и т.д.

Источник: Бухгалтерия.ру

Код причины нетрудоспособности — обязательный реквизит больничного листа. Код выбирает и проставляет лечащий врач при открытии больничного.

Для бухгалтера этот код важен, поскольку ему нужно, во-первых, определить необходимость оплаты первых трех дней болезни, во-вторых, быстро и правильно рассчитать сумму пособия.

Коды больничных листов определены приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011 № 347н.

Код и его значение В каком случае проставляется в больничном Как оплачивать больничный Код 01 — Заболевание Самый распространенный код, означающий заболевание от ОРВИ до сердечных. Пособие исчисляется в общем порядке: первые три дня болезни оплачивает работодатель. Код 02 — Травма Проставляется в больничном листе в случае бытовой травмы: ожог, перелом, растяжение и т.п. Пособие исчисляется в общем порядке: первые три дня болезни оплачивает работодатель. Код 03 — Карантин Проставляется при контактах с инфицированными лицами, когда необходима изоляция. Пособие исчисляется в общем порядке: первые три дня болезни оплачивает работодатель. Код 04 — Несчастный случай на производстве или его последствия Проставляется в случае производственной травмы, на основании акта Н-1 Пособие выплачивает СФР исходя из 100% средней заработной платы.

В связи с несчастным случаем пострадавшему полагается финансовое возмещение от СФР и работодателя. Сюда входит оплата непосредственно больничного, расходов на лечение, реабилитацию, страховые выплаты.

Если пострадавший не виновен в случившемся, он вправе обратиться в суд с требованием возместить моральный вред.

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Код нетрудоспособности 04

Код причины нетрудоспособности 04 означает, что работник получил заболевание или травму в результате несчастного случая на рабочем месте.

Это код врач проставит в больничном только в том случае, если пострадавший сам скажет об этом.

Учитываются травмы в рабочее время, сверхурочные часы, обеденный перерыв, во время командировки, по дороге на работу или домой после завершения смены.

Код 04 появляется в больничном на основании Акта Н-1 о несчастном случае. Акт Н-1 — главный документ при получении компенсации.

Больничный с кодом 04 оплатят только при наличии акта Н-1.

Иногда пострадавшему предлагают не оформлять акт, а получить компенсацию от работодателя по договоренности. Соглашаться или нет, решает работник.

Если он согласен на компенсацию по месту работы и ничего не сообщит врачу, больничный ему выдадут с кодом 02 «травма».

Оплата больничного с кодом 04

С 2021 года рассчитывать и оплачивать больничный, выданный в связи по производственной травмой работодателю не нужно. Его задача — направить все сведения и документы в СФР, который выплатит деньги работнику напрямую:

заявление в Социальный фонд России, на оплату больничного;

больничный с кодом 04 (он электронный);

акт Н-1 о несчастном случае.

При производственной травме трудовой стаж не учитывается. Пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка, даже если стаж работника меньше 6 месяцев (п. 1 ст. 9 закона № 125-ФЗ).

При этом, максимальный размер месячного пособия не может превышать предельной величины, установленной законодательством, которая умножена на 4 (п. 2 ст. 9 № 125-ФЗ).

С 1 февраля 2024 года пособие за месяц не может быть больше 435 136,16 руб. Если потерпевший виновен в несчастном случае, в выплате пособия ему, скорее всего, будет отказано.

На какие еще выплаты может рассчитывать пострадавший

Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются, если по заключению медико-социальной экспертизы работник в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания полностью или частично утратил трудоспособность.

Единовременная страховая выплата

Выплата положена тем, кто получил тяжелую производственную травму. Сумма определяется в процентах в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности. Максимальная сумма в 2024 году — 141 480,16 рублей (ежегодно индексируется).

Процент утраты трудоспособности определяется либо при выздоровлении, либо при установлении инвалидности.

Для оформления выплаты нужны: справка о степени утраты профессиональной трудоспособности и акт Н-1. Эти документы пострадавший должен подать в СФР. Остальные документы могут различаться, уточнить нужно напрямую в фонде.

Ежемесячная страховая выплата

Ежемесячная страховая выплата платится на период лечения. Она должна компенсировать потери при переводе на работу, где зарплата ниже, чем до травмы.

Сумма определяется в процентах от средней заработной платы в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности.

Максимальный размер в 2024 году составляет 108 784,04 рублей (индексируется ежегодно).

Для оформления выплаты нужны: справка о степени утраты профессиональной трудоспособности и акт Н-1. Остальные документы могут различаться, уточнять нужно в фонде.

Компенсация расходов на реабилитацию

Пострадавший на производстве может рассчитывать на компенсацию расходов по реабилитации, если таковая потребуется.

Программа реабилитации пострадавшего (ПРП) разрабатывается на определенный период или бессрочно в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту проживания пострадавшего. Она включает в себя все лекарства, технические средства, санаторное лечение, физиотерапию и т.п.

При обращении в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) работник должен предоставить:

паспорт;

акт Н-1 о несчастном случае;

медицинскую документацию и заключение медкомиссии;

направление по форме № 088/у-06 на МСЭ;

бумажную трудовую книжку или электронную — выписку СТД-Р;

производственную характеристику с описанием условий работы;

решение медико-технической комиссии, если понадобятся технические средства (костыли, протезы, специальная обувь).

Компенсация морального вреда

Травма, полученная на рабочем месте, дает сотруднику право на получение пособий и основание для обращения в суд за выплатой компенсации за моральный вред от работодателя.

Решение о размере выплаты принимается судьей с учетом тяжести причиненных работнику страданий и наступивших последствий, а также степени вины организации.