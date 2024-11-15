Как строить диаграммы в «Экселе» и какие они бывают

Диаграммы помогают придать сухим табличным данным наглядный вид. Обычно их используют, чтобы визуализировать информацию, так она проще воспринимается. Расскажем, какие диаграммы бывают, как они могут быть вам полезны, если вы ведете учет личных финансов в Google Sheets.

Вместо «Экселя» мы используем сервис Google Sheets, потому что он бесплатный и работает в онлайне: можно пользоваться с компьютера и телефона. Если «Эксель» привычнее — никаких проблем, в нем те же функции.

Для начала разберемся, что такое диаграмма. По сути, это способ отобразить данные в графическом виде, например, столбиками. Полезно, когда данных много, и хочется быстро их сравнить.

Например, вы хотите узнать, на что тратите больше всего денег, и сравнить эти расходы с остальными категориями трат. Или интересно, как распределяются активы в вашем инвестиционном портфеле, чтобы вы могли равномерно распределить риски.

Для примера мы будем работать с таблицей, в которой учтен доход от инвестиций за несколько лет. Доход разбит по активам, поэтому таблица показывает, сколько принес тот или иной финансовый инструмент:

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Сравним прибыльность активов с помощью круговой диаграммы

Допустим, мы хотим узнать, какой актив оказался самым прибыльным за все время инвестирования. Из таблицы понятно, что больше всего денег принесли акции. Но какую долю они занимают по сравнению со всеми остальными активами?

Построим круговую диаграмму, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Для начала выделим данные, которые нам понадобятся: это названия финансовых инструментов и их общий результат. Чтобы выделить данные из разных столбиков, нужно удерживать клавишу Ctrl:

Теперь в верхнем меню нажмите Вставка → Диаграмма. В таблице появится столбчатая диаграмма:

Столбчатая диаграмма наглядно показывает, как распределяется доход от финансовых инструментов, но она не отображает проценты.

Заменим ее на кольцевую, которая предназначена специально для этого. Дважды кликнем по диаграмме, чтобы включить настройки:

Другое дело. Теперь видно, что доля акций в общем доходе составила 38,2% — примерно в четыре раза больше, чем принесли инвестиции в золото. Теперь можно посмотреть, сколько денег вы вложили в акции: если меньше 38,2% от общей суммы, инвестицию можно считать удачной.

Найдем самый прибыльный актив в каждом году с помощью столбчатой диаграммы

Допустим, нам нужно узнать, какой финансовый инструмент был самым эффективным в 2021, 2022 и 2023 году. С помощью диаграммы это можно сделать в несколько кликов. Выделим все данные, которые нам понадобятся: это годы, названия активов и суммы (кроме общих).







Теперь нажмем в верхнем меню Вставка → Диаграмма. В таблице автоматически появится столбчатая диаграмма, которая покажет разбивку по годам. Google Sheets понимает, какую диаграмму добавлять в таблицу, исходя из выделенных данных, поэтому при вставке диаграммы на предыдущем шаге мы получили другой результат.

Сейчас мы выделили больше данных, и диаграмма выглядит вот так:

Видно, что акции отлично показали себя в 2021 и 2023 году, но почти не принесли прибыли в 2022. Зато в этом году хорошо сработали активы, привязанные к ключевой ставке Центробанка, — облигации и депозиты. Также подорожало и золото, как и всегда в кризисные времена.

В сервисе Google Sheets есть десятки разных диаграмм, но не все они применимы к личному финансовому учету. Самые популярные — круговая и столбчатая, они решают большинство задач, когда нужно что-либо сравнить.

Что нужно запомнить

Диаграммы помогают визуально отобразить информацию и особенно полезны, когда в таблице много данных, которые нужно сравнить.

Большинство задач можно решить с помощью круговой или столбчатой диаграммы, которые и рассмотрены в этой статье.