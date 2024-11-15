Обзоры для бухгалтера

Учетная политика 2025, бухгалтерский баланс, учет оценочных обязательств и резервов. Обзор мероприятий с 16 по 30 ноября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

20 ноября Due diligence при M&A сделках

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Юридический due diligence.

  2. Финансовый due diligence.

  3. Налоговый due diligence.

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21 ноября Бухгалтерский баланс за 2024 год

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как представить бухгалтерский баланс.

  2. По какой форме сдавать бухгалтерский баланс.

  3. Содержание и структура бухгалтерского баланса.

  4. Как заполнить баланс по ОСВ.

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26 ноября Учетная налоговая политика на 2025: как разработать, что включить, как избежать фатальных ошибок?

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Что указать в учетной политике про налог на прибыль и НДС? Что важно знать про раздельный учет НДС и как его прописать?

  2. Как прописать прямые и косвенные расходы, чтобы избежать налоговых претензий при их учете?

  3. Амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы: как исключить ошибки при подготовке учетной политики?

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27 ноября Оценочные обязательства и резервы, особенности признания, бухгалтерский и налоговый учет

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Виды оценочных обязательств и резервов.

  2. Бухгалтерской учет оценочных обязательств и резервов.

  3. Налогообложение оценочных обязательств и резервов.

  4. Типовые ошибки при создании оценочных обязательств и резервов.

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Как завести свое мероприятие

Вы тоже можете добавить свое мероприятие в Клерк. Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:

1. Создайте бизнес-аккаунт.

2. Заполните форму мероприятия.

3. Выберите и оплатите тариф.

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