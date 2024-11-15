Учетная политика 2025, бухгалтерский баланс, учет оценочных обязательств и резервов. Обзор мероприятий с 16 по 30 ноября

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20 ноября Due diligence при M&A сделках
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3
Стоимость: бесплатно
Юридический due diligence.
Финансовый due diligence.
Налоговый due diligence.
21 ноября Бухгалтерский баланс за 2024 год
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как представить бухгалтерский баланс.
По какой форме сдавать бухгалтерский баланс.
Содержание и структура бухгалтерского баланса.
Как заполнить баланс по ОСВ.
26 ноября Учетная налоговая политика на 2025: как разработать, что включить, как избежать фатальных ошибок?
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Что указать в учетной политике про налог на прибыль и НДС? Что важно знать про раздельный учет НДС и как его прописать?
Как прописать прямые и косвенные расходы, чтобы избежать налоговых претензий при их учете?
Амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы: как исключить ошибки при подготовке учетной политики?
27 ноября Оценочные обязательства и резервы, особенности признания, бухгалтерский и налоговый учет
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Виды оценочных обязательств и резервов.
Бухгалтерской учет оценочных обязательств и резервов.
Налогообложение оценочных обязательств и резервов.
Типовые ошибки при создании оценочных обязательств и резервов.
Как завести свое мероприятие
Вы тоже можете добавить свое мероприятие в Клерк. Мы анонсируем его и обеспечим вам высокие охваты. Добавить его очень просто:
1. Создайте бизнес-аккаунт.
2. Заполните форму мероприятия.
3. Выберите и оплатите тариф.
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