Заявление о зачете положительного сальдо

Если бухгалтерия перечислит в уплату налогов больше денег чем нужно, разница между денежной суммой, внесенной ЕНС и списанной на погашение налоговых обязательств, образует положительное сальдо. Им можно распорядится по-разному: вернуть, направить на уплату своих будущих налогов или налогов дружественных компаний.

Источник: Бухгалтерия.ру

Положительное сальдо, образовавшееся на ЕНС, можно направить на уплату (п. 1 ст. 78 НК):

предстоящих налогов, сборов, взносов;

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов другого лица;

задолженности по решению ИФНС в том числе, не учитываемой в совокупной налоговой обязанности.

Зачет возможен на основании заявления, направленного в налоговую инспекцию (п. 2 ст. 78 НК). Форма КНД 1150057.

Полное название: Заявление о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента.

Если у вас нет необходимости перенаправить свои средства или вернуть их обратно, подавать заявление необязательно.

ИФНС зачтет переплату самостоятельно в очередности, установленной НК (п. 8 ст. 45 НК) при наступлении сроков уплаты налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов.

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Форма заявления

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ и размещена на официальном сайте ФНС России (КНД 1150057).

Заявление состоит из четырех разделов, которые представлены в машиночитаемой форме как разные листы.

На титульной странице нужно выбрать то, на что именно вы планируете направить образовавшуюся переплату. Статья 78 позволяет зачесть положительное сальдо ЕНС:

Выбрать можно один из четырех пунктов, предложенных на бланке заявления, указав нужную цифру.

Затем нужно заполнить ту часть, которая соответствует выбранному вами варианту направления переплаты.

В счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов.

Здесь нужно указать ИНН компании или ИП, чьи налоговые обязательства вы хотите «погасить» за счет своего положительного сальдо и внести сумму, которую вы планируете направить на это.

Вы можете за счет своей переплаты оплатить долги нескольких компаний и, или ИП. Для этого в бланке предусмотрено несколько повторяющихся подразделов.

В счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса).

Если платите свои налоги на будущее, нужно указать сумму, КПП, ОКТМО, КБК и срок уплаты налога, который вы планируете уплатить заранее.

Переплату можно направить в уплату нескольких разных налогов, то есть по разным КБК. Для этого в бланке есть несколько повторяющихся подразделов.

В счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 10 и 11 пункта 5 и подпункт 3 пункта 7 статьи 11.3 НК.

В этом случае нужно указать реквизиты документа: код, номер и дату.

Код документа зависит от его типа, все варианты приведены на самом бланке заявления, вам нужно выбрать один из них. Вот они:

01 — решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений;

02 — решение налогового органа об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений;

03 — решение об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке;

04 — решение об отмене (полностью или частично) решения о предоставлении налогового вычета ;

05 — решение, вынесенное по результатам проверки федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;

06 — судебный акт или решение вышестоящего налогового органа, отменяющего (изменяющего) судебный акт или решение налогового органа, на основании которого на едином налоговом счете ранее была учтена обязанность лица по уплате сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов.

В счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11.3 НК.

В этом случае нужно:

Указать сумму.

Выбрать основание: 1 – исполнительный документ, 2 – судебный акт.

Указать номер документа, его дату и отдельно дату вступления в силу.

Что будет с зачтенной суммой

При наступлении срока уплаты, указанного в заявлении, денежные средства будут учтены в счет уплаты конкретного налога.

Если в результате зачета образуется отрицательное сальдо ЕНС (до наступления срока уплаты по заявлению) денежные средства будут зачтены в образовавшуюся задолженность.

Если сумма зачета больше положительного сальдо

Если положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы налога, указанной в заявлении, зачет проведут частично — в пределах имеющейся суммы на налоговом счете.

Как подать заявление

Заявление о зачете можно отправить только через интернет:

по ТКС, через ЭДО по сдаче отчетности;

через личный кабинет налогоплательщика.

Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

В «Личном кабинете индивидуального предпринимателя» (ЛК ИП) заявление размещено в разделе «Жизненные ситуации», подраздел — «Распорядиться сальдо ЕНС».

Найти это заявление можно и другим способом. На главной странице в ЛК ИП в меню, нужно нажать кнопку «Все сервисы». Затем, в блоке «Единый налоговый счет» выбрать заявление.

В «Личном кабинете юридического лица» заявление можно найти в разделе меню либо главной странице. Это пункт «Заявления. Запросы».

Можно ли отменить поданное заявление о зачете

Вы вправе передумать после подачи заявления на зачет и вернуть зарезервированную сумму на ЕНС. Для этого нужно подать электронное заявление об отмене (полностью или частично) зачета.

При подаче заявления об отмене зачета денежные средства будут зачислены на ЕНС.