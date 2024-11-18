Пять документов, которые лучше получить заранее, чтобы потом не потерять в размере назначенной пенсии

Залог получения пенсии в максимально возможном размере — это как можно более полный комплект документов, предоставленный в СФР при обращении за ее назначением.

А чтобы не жалеть потом, что получить тот или иной документ уже нет возможности, стоит заранее побеспокоиться об этом, заручившись нужными бумагами. Напомню о пяти таких документах.

1. Документы, подтверждающие «нестраховые периоды»

Эти периоды не отражаются в трудовой книжке, но закон позволяет не только включать их в страховой стаж, но и получать за них дополнительные пенсионные баллы (это военная служба по призыву, уход за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет, за ребенком до 1,5 лет, проживание с супругом-военным без возможности трудоустройства или за границей, если супруг был направлен в представительство России на территории другого государства — ст.ст. 12, 15 закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Чем больше времени пройдет, тем сложнее будет подтвердить соответствующие периоды, и даже суд не всегда может в этом помочь.

2. Справку об истории переименований работодателя

Если человек длительное время работал в одной организации, которая меняла свои наименования (а для 1990-х гг. это типичная ситуация), такую справку потребуют при назначении пенсии (чтобы зачесть в стаж весь период работы).

3. Уведомление от Социального фонда о приеме ваших обращений

Каждое такое уведомление имеет сейчас важное значение. Если будет пропущен срок для обращения за назначением пенсии, суд может взыскать деньги в пользу гражданина за все прошлое время, если будет установлено, что при обращении в СФР ему не разъяснили порядок оформления выплаты, из-за чего ее в итоге назначили позже, чем положено.

4. Справка о заработке за любую «пятилетку» до 2002 года

Такая справка понадобится, если в выписке из лицевого счета суммарный заработок за 2000-2001 гг. указан меньше, чем 1 793,40 р. (а именно такое значение позволяет получить максимальный коэффициент 1,2, применяемый при расчете пенсии — ст. 30 закона «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 № 173-ФЗ).

Повысить свой коэффициент можно, подтвердив более высокий заработок за любые 5 лет подряд до 2002 года. И чем раньше запастись такой справкой, тем больше будет шансов получить высокую пенсию.

5. Выписка из лицевого счета

После того, как пенсию назначат, все сведения о стаже, заработке и страховых взносах, по которым пенсия рассчитывалась, исчезнут из лицевого счета (в дальнейшем на нем будут отражаться только новые данные, если пенсионер будет продолжать работать).

Поэтому выписку стоит получить заранее — перед тем, как подойдет дата назначения пенсии, чтобы сохранить для себя все необходимые сведения и иметь потом возможность проверить расчет своей пенсии.