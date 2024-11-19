Пенсионный возраст в 2025 году: почему не будет пенсионеров по возрасту и кто все-таки сможет выйти на пенсию

Следующий, 2025 год станет вторым запланированным периодом, когда в России после пенсионной реформы никто из граждан не сможет начать получать пенсию по старости. Первым таким периодом был 2023 год. Объясняем, почему сложилась данная ситуация, кто из досрочников все-таки сможет выйти на пенсию и при каких условиях.

Пенсионный возраст в 2025 году: кто сможет выйти на пенсию

В следующем 2025 году никто не выйдет на пенсию по старости из-за переходного периода пенсионной реформы.

Напомним, что для работающих женщин до 1968 года рождения и для мужчин до 1963 года рождения повышение пенсионного возраста, страхового стажа и накопленного пенсионного коэффициента происходит постепенно.



В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения, которым исполнится или уже исполнилось 58 лет и 63 года соответственно.

До пенсионной реформы 2016 года эта категория граждан вышла бы на пенсию уже в 2021 году.

Следующие на очереди в переходном периоде — женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения, которым должно исполниться 59 и 64 года соответственно. Такое случится только в 2026 году, соответственно, по общим основаниям на пенсию по старости в 2025 году никто не выйдет.

Такое уже было в 2023 году, а после 2025 года ситуация повторится в 2027 году.

Однако право выйти на пенсию сохранится у досрочников.

Кто из досрочников сможет выйти на пенсию в 2025 году

Граждане, которые ранее откладывали выход на пенсию, хотя имели на это право, смогут оформить выплату и уйти на заслуженный отдых в любой удобный для них момент.

Напомним, любой человек может выйти на пенсию позже установленного срока. Так накапливаются коэффициенты повышения, которые увеличат и фиксированную выплату, и количество пенсионных баллов.

Выход на пенсию в следующем году сохранится и у досрочников. Это можно будет сделать по следующим основаниям:

Длительный трудовой стаж . Мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше. При этом мужчина должен быть не моложе 62 лет, женщина — 57 лет.

Многодетные матери . Женщины, у которых трое детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро или больше — в 50 лет. При этом все дети на момент оформления досрочной пенсии должны быть старше восьми лет.

Работники вредных и опасных производств при достаточном специальном стаже: мужчины — в 50 лет, а женщины — в 45.

Безработные предпенсионеры .

Жители Крайнего Севера . Стаж больше 15 лет на работе в районах Крайнего Севера снижает пенсионный возраст до 60 и 55 лет. Для жителей приравненных к ним местностей необходимый стаж увеличивается до 20 лет. Правда, его не хватит для досрочной пенсии — в совокупности за свою жизнь женщины должны отработать больше 20 лет, а мужчины — больше 25 лет.

Работники культуры, образования и здравоохранения. Эти специалисты могут выйти на досрочную пенсию через три года после того, как их стаж составит 25 лет.

График выхода на пенсию по старости для мужчин до 2027 года

Год рождения Пенсионный возраст Когда назначат пенсию 1961 год 63 года 2024 год 1962 год 64 года 2026 год 1963 год 65 лет 2028 год Старше 1964 года 65 лет При достижении пенсионного возраста: для 1964 года — 2029 год, для 1965 года — 2030 год и так далее

Обратите внимание, что переходный период не коснется мужчин, которые родились позже 1963 года. Для них действует стандартный пенсионный возраст — 65 лет.

Единственная возможность выйти на пенсию раньше — воспользоваться одним из способов для досрочной пенсии. Снижать пенсионный возраст в России не планируется.

График выхода на пенсию по старости для женщин

Год рождения Пенсионный возраст Когда назначат пенсию 1966 год 58 лет 2024 год 1967 год 59 лет 2026 год 1968 год 60 лет 2028 год старше 1969 года 60 лет При достижении пенсионного возраста: для 1969 года — 2029 год, для 1970 года — 2030 год и так далее

Сколько нужно стажа и пенсионных баллов для выхода на пенсию в 2025 году

Для выхода на пенсию, помимо возраста, есть и другие требования — стаж и пенсионные баллы. Приведем динамику их изменения от года к году в таблице.

Год Необходимый страховой стаж Индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы, ИПК) 2019 10 16,2 2020 11 18,6 2021 12 21 2022 13 23,4 2023 14 25,8 2024 15 28,2 2025 год и далее 15 30

Как ускорить выход на пенсию при нехватке стажа или баллов

Если у вас не хватает стажа или пенсионных баллов для выхода на пенсию в России, есть несколько способов решить эту проблему. Вот что можно сделать:

Проверьте данные о стаже и баллах . Обратитесь в Социальный фонд (СФР) для проверки своих данных. Иногда стаж или баллы могут быть неправильно учтены.

Проверьте , включены ли периоды учебы, службы в армии, ухода за детьми или человеком с инвалидностью в ваш страховой стаж.

Докупите недостающие баллы и стаж . Вы можете сделать добровольные взносы в СФР для увеличения страховых баллов.

Если вы работаете неофициально, стоит перейти на официальную работу, чтобы получать баллы и стаж.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если пенсионный возраст наступает позже ожидаемого

Отказать в назначении страховой пенсии по старости могут только в том случае, если у будущего пенсионера недостаточно страхового стажа или маленький индивидуальный пенсионный коэффициент.

Однако стаж или пенсионные баллы можно докупить. Для этого нужно заключить договор с Социальным фондом на добровольные страховые взносы. Таким образом можно докупить до 7,5 года страхового стажа.

Минимальная сумма страховых взносов для покупки пенсионного коэффициента (ИПК) в 2024 году рассчитывается по формуле:

19 242 (МРОТ) × 22% × 12 месяцев = 50 798,88 рубля.

За эту сумму вы получите 1,038 балла и один год страхового стажа.



Максимально же за год можно докупить 8 баллов. За это нужно будет заплатить:

8 × 19 242 × 22% × 12 = 406 391,04 рубля.

К страховому стажу также прибавится один год.

Договор составляется через Соцфонд. Платить можно частями ежемесячно либо одной суммой сразу.

Важно! Чтобы и баллы, и стаж включили в 2024 год, оплатить взнос нужно не позже 31 декабря 2024 года.

Обратите внимание, что также можно добровольно отказаться от выхода на пенсию в положенный срок. В этом случае при выходе на пенсию будут применяться так называемые премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов.

К примеру, по общему правилу за первый год отложенной пенсии фиксированная выплата вырастает в 1,056 раза, а ИПК — в 1,07 раза.

Как повлияют изменения на работающих пенсионеров

Главная последняя новость пенсионной реформы в 2024 году — возврат индексации для работающих пенсионеров.

До 31 декабря 2024 года Соцфонд должен будет подсчитать величину недополученной из-за работы пенсии по фиксированной выплате 2024 года в 8134,88 рубля и по стоимости одного пенсионного балла в этом году — 133,05 рубля. А далее — увеличить эту сумму на 7,3%.



Допустим, вы получаете 14 000 рублей, но если бы вы не работали, то ваша пенсия составляла бы 20 000 рублей. Именно с последней суммы и будет рассчитываться прибавка. Со взятым условным индексом 7,3% прибавка составит 1460 рублей.