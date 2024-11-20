Как правильно снять со счета деньги на личные нужды ИП

ИП вправе снимать наличку
Индивидуальные предприниматели, в отличие от директоров организаций, имеют право снимать наличные с расчетного счета на личные нужды.
Но частые переводы денег на личный счет могут вызвать вопросы у банка и налоговой.
Чтобы избежать претензий нужно учитывать некоторые нюансы.
Получение наличных в банке
Наличные с расчетного счета можно получить в кассе банка (письмо Банка России от 02.08.2012 № 29-1-2/5603). Придется заполнить чековую книжку. А еще банк возьмет за комиссию. Удобнее снять деньги с бизнес-карты в банкомате.
Ведение кассовых операций и налоги
ИП имеют право не оформлять ПКО и РКО и могут не вести кассовую книгу (об этом говорится в указании ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У).
Личные средства не являются заработной платой ИП, т.к. с них не удерживается НДФЛ и не начисляются страховые взносы.
Правила перевода безналичных средств
При совершении безналичного перевода на карту надо учесть два правила:
1. Не переводите на счета третьих лиц или родственников.
Причина — подозрения налоговой в уплате незадекларированной зарплаты.
2. В назначении платежа не пишите ничего лишнего, кроме перевода собственных или личных средств.
В последнее время особое внимание на вывод денежных средств обращают банки, согласно требованиям 115-ФЗ.
Чтобы операции не вызывали подозрений, регулярно оплачивайте с предпринимательского счета налоги, платежи по хозяйственной деятельности.
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