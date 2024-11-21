Осталось меньше 2 недель до уплаты налогов физлиц: сколько нужно заплатить и как это сделать

Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря
1 декабря — это стандартный срок уплаты для трех налогов для физлиц:
имущественного (недвижимость);
земельного;
транспортного.
В этом году день уплаты выпал на выходной (воскресенье), поэтому по правилам Налогового кодекса он перенесся на первый рабочий день — 2 декабря.
Если у налогоплательщика есть верифицированный аккаунт на «Госуслугах», то налоговое уведомление должно было прийти в начале ноября.
Однако если вы не зарегистрированы на nalog.ru или у вас нет аккаунта на «Госуслугах», то вам должны были прислать бумажное письмо.
Важно! Если налогоплательщик не получил уведомление от Федеральной налоговой службы, это не освобождает его от уплаты налогов. В этом случае нужно действовать проактивно — самостоятельно обратиться в налоговую или МФЦ либо зарегистрироваться на nalog.ru.
Вы можете не дожидаться уведомления от ФНС в личном кабинете или по почте, а рассчитать сумму налогов с помощью калькуляторов:
Транспортный налог.
Имущественный налог.
Земельный налог.
Как рассчитаете сумму налога, можете смело внести эти деньги на единый налоговый счет.
Что будет, если не оплатить налог до 1 декабря
В этом году налог нужно заплатить до 2 декабря 2024 года. Если не пополнить единый налоговый счет до указанной даты, начнется начисление пени, которая привязана к ключевой ставке.
Моратория на налоговые пени на ставку нет, в отличие от задолженностей по ЖКУ, а потому сумма штрафных начислений может быть немалой:
пени = сумма недоимки × 1/300 ключевой ставки × дни просрочки.
Пример расчета пеней. Допустим, вам начислили имущественный налог 2000 рублей. Вы просрочили уплату налога на 14 дней. Соответственно, сумма пеней составит:
2000 рублей × (21% / 300) × 14 дней = 19,60 рубля.
Соответственно, в этот налоговый период заплатить нужно будет уже 2019,60 рубля.
Обратите внимание, что налог не будет считаться уплаченным, пока налогоплательщик не заплатить и сам налог, и начисленные пени. И все это время штрафные начисления будут продолжать суммироваться.
Как заплатить налоги через единый налоговый счет
С 2023 года все налоги платятся через единый налоговый счет (ЕНС). По сути, это кошелек налогоплательщика. Если у вас есть ИНН, то есть и налоговый счет, а их номера совпадают.
У счета есть три статуса — нулевой баланс, отрицательное и положительное сальдо. Если денег на счету не хватает, образуется отрицательное сальдо — это ваш долг.
Если сумма больше нужного, то есть вы переплатили, то это положительное сальдо. В последнем случае средства можно будет вернуть или оставить для погашения следующих платежей.
Пополнить счет можно через банк, личный кабинет на сайте ФНС или в приложении, а также наличными через МФЦ или по почте.
При переводе или в платежном документе указывается только ИНН — этого достаточно, так как налоговый кошелек привязан именно к нему.
Пополнить ЕНС можно и за других людей. Тогда в платежных документах или в форме перевода нужно указать ИНН человека, за которого вносится платеж. Поэтому вы сможете заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей или пожилых родственников. Однако потребовать возврата средств вы не сможете.
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