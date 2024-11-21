Как закрепить область в «Экселе» и зачем это делать

В больших таблицах строки и столбцы не помещаются на экране — приходится пролистывать файл. Чтобы нужные данные всегда оставались на виду, их можно закрепить. Расскажем, как это сделать в сервисе Google Sheets.

Вместо «Экселя» мы используем сервис Google Sheets, потому что он бесплатный и работает в онлайне: можно пользоваться с компьютера и телефона. Если «Эксель» привычнее — никаких проблем, в нем те же функции.

Что такое закрепление области

Область — это строчка или столбик, который вы хотите держать перед глазами. Закрепить область означает сделать так, чтобы она всегда отображалась в таблице, даже если вы пролистали файл до самого конца.



Закрепить можно любую область, но обычно так делают с первой строкой или первым столбиком таблицы, потому что в нем указано название. Например, здесь в первой строке указаны названия столбцов «Доход» и «Расход»:

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Как закрепить строку или столбец

Если таблица большая и вы пролистываете ее вниз, первая строчка теряется при прокрутке. Чтобы она всегда оставалась видимой, закрепим область. Для начала выделим строку, щелкнув на ее номер:

Теперь в верхнем меню нажмем Вид → Закрепить → 1 строку:

Под строкой появилась широкая серая полоска — это означает, что область закреплена. Теперь при пролистывании таблицы закрепленная строка всегда будет оставаться на виду:

Точно так же можно закрепить и столбцы — удобно, если таблица широкая и вы листаете ее вправо. Выделяем столбик, щелкнув по его названию, и нажимаем ту же последовательность кнопок: Вид → Закрепить → 1 столбец.

Не получится закрепить строчку или столбик где-то в середине таблицы, потому что закрепленная область должна начинаться от верхнего или правого края листа.

Если хотите отменить закрепление, нажмите Вид → Закрепить → Не закреплять строки:

Что нужно запомнить