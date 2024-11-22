Что такое ликвидность акций, для чего ее оценивать и зачем инвестору надо это знать

Ликвидность — это обменная способность актива без потери своей стоимости. Деньги являются самым ликвидным активом, так как их можно быстро и легко обменять на товар. Ликвидность присуща любому товару, однако в зависимости от скорости его реализации и разницы в цене ликвидность может быть высокой и низкой.

Ценные бумаги также имеют ликвидность. Некоторые из них высоколиквидные, другие — низколиквидные. Это один из основных и наиболее важных для инвестора параметров при выборе акции, облигации или иной ценной бумаги.

Что такое ликвидность акций

Ликвидность — это возможность быстрой реализации актива по цене, близкой к рыночной. Иными словами, ликвидность акций — это вероятность их быстрого перевода в денежный эквивалент без убытка для инвестора.

Ликвидность необходимо оценивать, так как от нее во многом зависит успешность инвестиций в ценные бумаги.

Высокая ликвидность позволяет мгновенно купить или продать любой пакет акций по привлекательной для инвестора цене. Если акции высоколиквидные, инвестору не придется продавать бумаги со значительной скидкой или существенно переплачивать за них при покупке.

Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании, как вовремя ими распорядиться, чтобы не потерять потенциальный доход. Пройдите курс «Управленческий учет: для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования». Сможете принимать верные управленческие решения. Успейте купить курс со скидкой 72% за 3 500 рублей.

Как оценить ликвидность

Ликвидность акций оценивается по объему торгов (количеству совершаемых сделок) и величине спреда. Спред — это разница между лучшими ценами заявок покупателя и продавца, то есть минимальной ценой на продажу (аск) и максимальной ценой на покупку (бид). Чем больше сделок на рынке и чем меньше величина спреда, тем выше ликвидность ценной бумаги.

Чтобы определить ликвидность акции, необходимо проанализировать графики торгов. Если с акциями компании проводится большое количество сделок, их цена часто меняется и на графике много пиков.

Если же график имеет много длинных горизонтальных участков, то, скорее всего, сделки с такими бумагами происходят редко, такие акции имеют низкую ликвидность.

Показатели ликвидности

Важнейшими показателями ликвидности являются:

объем торгов;

уровень спреда.

Спред — наглядный показатель ликвидности акций. У высоколиквидных бумаг он, как правило, составляет сотые доли процента, гораздо реже — десятые доли процента. У бумаг с низкой ликвидностью спред может достигать целых процентов.



Объем торгов во многом зависит от спроса на бумаги конкретной компании. Высокий спрос обычно наблюдается на акции компаний, хорошо известных рынку, стабильных и перспективных.

Также важно, чтобы компания регулярно выплачивала дивиденды, была финансово устойчивой и развивалась поступательно. Помимо этого, объем торгов определяется количеством акций компании в свободном обращении.

Факторы влияния

Можно выделить следующие факторы влияния на ликвидность акций:

финансовая стабильность компании;

количество акций в свободном обращении.

Финансовая стабильность компании позволяет ей увеличивать прибыль, капитализацию (суммарную стоимость акций компании) и регулярно выплачивать дивиденды. Это увеличивает спрос на бумаги компании, а значит, и количество сделок на фондовом рынке.

Чем больше доля акций в свободном обращении, тем больше у компании число акционеров и тем чаще совершаются сделки с ценными бумагами.

Уровни ликвидности акций

Акции по ликвидности можно разделить на следующие категории:

ликвидные;

условно ликвидные;

низколиквидные;

неликвидные.

Условно ликвидные акции — это акции, которые не котируются на бирже, но имеют привлекательность для инвесторов.



Низколиквидные акции — это акции, которые торгуются на бирже, но имеют низкий спрос со стороны инвесторов. Это, как правило, бумаги малоизвестных компаний.



В зависимости от ликвидности акции делятся на несколько категорий.

Наиболее высоколиквидные акции — голубые фишки. Это самые популярные у инвесторов бумаги, по которым ежедневно совершается большое количество сделок на значительные суммы.

По данным на ноябрь 2024 года, в список голубых фишек Московской биржи входят акции 15 компаний:

«ЛУКОЙЛ»

Сбербанк

«Газпром»

«Татнефть»

«Норникель»

«Яндекс»

«Т-Технологии»

«Полюс»

«Новатэк»

«Сургутнефтегаз» обыкновенные

«Роснефть»

«Северсталь»

НЛМК

«Магнит»

ММК

На текущий момент это самые ликвидные акции российского рынка. При этом они могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.

Далее идут бумаги второго эшелона с менее высокой ликвидностью, акции третьего эшелона с невысокой ликвидностью и небольшим количеством сделок. Бумаги малоизвестных компаний, которые не популярны у инвесторов и практически не продаются на бирже, иногда относят к акциям четвертого и пятого эшелонов.

Наименее ликвидные бумаги — это, как правило, малоизвестные региональные компании с небольшой капитализацией, например, «Ставропольэнергосбыт» и Туймазинский завод автобетоновозов.

Разница между высокой и низкой ликвидностью

Ликвидность акций отражает надежность компании. На длинном горизонте ликвидные акции несут меньшие риски для инвесторов и позволяют получать устойчивый доход. Котировки таких бумаг в долгосрочной перспективе, как правило, растут, по ним обычно выплачиваются дивиденды, а компании-эмитенты крайне редко разоряются.

Узнать котировки акций

Приобретение же низколиквидных акций требует от инвестора знаний фондового рынка и опыта. Такие инвестиции могут принести убытки и даже привести к полной потере вложений.

Однако краткосрочно они могут показать высокую доходность, например, на позитивных новостях от компании.

Что такое free float

Free float («фри флоат») — доля акций, находящихся в свободном обращении на бирже, без учета ценных бумаг, которыми владеют стратегические инвесторы и другие крупные держатели.

Простыми словами, free float — это доля акций, которая доступна обычным частным инвесторам на бирже. Free float измеряется в процентах от общего количества акций.

Например, по данным Московской биржи, free float «ЛУКОЙЛа» составляет 55%, «Газпрома» — 50%, «Норникеля» — 32%, «Роснефти» — 11%, «КамАЗа» — 4%.

Чем выше free float, тем выше ликвидность акций и интерес инвесторов к ним. Низкий free float означает относительно небольшое число акционеров и сделок с акциями. В этом случае ликвидность акций также не будет высокой.

Как считать free float

Информацию о free float компаний с наиболее ликвидными акциями можно найти на биржевых площадках. Так, на сайте Московской биржи есть таблица free float для 100 наиболее ликвидных акций.

Многие компании публикуют информацию о free float на своем официальном сайте в специальном разделе для акционеров и инвесторов или в официальной отчетности.

Если такой информации нет, free float можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно из общего количества акций (100%) вычесть доли крупных акционеров (компании раскрывают держателей с долей в акционерном капитале более 5%).

Информацию об акционерах можно также найти на официальном сайте компании или в ее отчетности (финансовой или годовой). Получившееся значение и будет соответствовать free float.

Пример. Возьмем для примера металлургическую компанию «Русал». Согласно ее отчету, контрольный пакет холдинга (56,88%) принадлежит группе En+, другим крупным акционером является компания SUAL Partners (25,52%).

100% − 56,88% − 25,52% = 17,6%.

Это и есть доля акций «Русала» в свободном обращении (free float).

Как создается ликвидность

Ликвидность акций создается участниками торгов, которые выставляют заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Компании могут увеличить ликвидность своих акций, обеспечив их привлекательность для инвесторов и тем самым увеличив число желающих их купить, а позднее — продать с прибылью.



Если говорить о технических факторах, то дополнительную ликвидность можно создать путем «дробления» акций.

Например, акции компании стоят около 100 000 рублей за штуку. Такая высокая цена делает их недоступными для многих частных инвесторов. Если «раздробить» эти акции в соотношении 1000:1 (инвестор получит 1 000 новых акций стоимостью 100 рублей каждая вместо каждой старой акции стоимостью 100 000 рублей), то их ликвидность, скорее всего, заметно вырастет, так как бумаги станут доступными для всех инвесторов.

Еще один способ повысить ликвидность — торговаться на одной бирже. Если акции компании торгуются на нескольких площадках, можно отказаться от листинга на некоторых из них и увеличить ликвидность путем централизации торгов.

Аналитик «Финама» Сергей Погудин добавляет, что ликвидность акций можно повысить, увеличив free float, например, вывести на биржевые торги часть казначейских акций (то есть бумаг, принадлежащих непосредственно самой компании) или сократить доли владения акциями компании у топ-менеджмента.

«Продажа казначейских акций «Газпрома» в 2019 году на $3 млрд была очень благосклонно принята рынком, так как инструмент стал гораздо более рыночным и более ликвидным. Акции «Газпрома» на этом событии показали значительный рост», — напоминает он.

Маркетмейкеры

В целях повышения ликвидности бумаг биржа заключает договор с маркетмейкерами.

Маркетмейкеры — профессиональные участники торгов, которые берут на себя риск приобретения и хранения ценных бумаг для организации их продажи. Маркетмейкеры поддерживают ликвидность акций на определенном уровне.

Маркетмейкерами могут быть, например, брокерские фирмы.

Выбрать брокера для инвестиций

Простыми словами, маркетмейкер — это профессиональный участник рынка, который создает дополнительную ликвидность акций, покупая и продавая ценные бумаги.

Как искать ликвидные акции

В торговых терминалах и приложениях брокеров можно отсортировать акции по обороту, что в целом покажет уровень ликвидности ценных бумаг. В списке маржинальных бумаг у некоторых брокеров по умолчанию указаны самые ликвидные инструменты.

На сайте Московской биржи есть список торгуемых акций (их чуть меньше 300) с указанием объема торгов и количества сделок. Чем выше бумаги в списке, тем выше их ликвидность.

Также на уровень ликвидности может указывать объем капитализации компании, отмечает Погудин. По его словам, у российских голубых фишек, как правило, капитализация составляет более $2,5 млрд, у акций второго эшелона — от $500 млн до $2,5 млрд.

Какую роль играет ликвидность для инвестора

Ликвидность определяет надежность инвестиций. Высокая ликвидность акций является маркером для начинающих инвесторов, не имеющих опыта работы на фондовом рынке, и инвесторов, которые ищут надежные активы.

Высоколиквидные активы также интересны трейдерам, инвесторам, нацеленным на проведение большого количества сделок с целью максимизации прибыли.

Классическим инвесторам подойдут акции как с высокой, так и со средней ликвидностью.

Низколиквидные ценные бумаги могут рассматривать спекулянты и трейдеры, которые хорошо разбираются в работе фондового рынка и готовы принять высокие инвестиционные риски, в том числе зафиксировать убытки.

Что такое ликвидность ценных бумаг: кратко

Ликвидность акции — это возможность быстрой продажи ценной бумаги по цене, близкой к рыночной.

Ликвидность акций определяет надежность вложений. Высоколиквидные акции, как правило, приносят их владельцам стабильный доход, а низколиквидные несут высокий риск и могут принести убыток.

Ликвидность акций зависит от количества сделок и разницы между минимальной ценой заявки на продажу и максимальной ценой заявки на покупку (спреда).

Ликвидность акций компании может увеличиться в случае укрепления ее финансовой устойчивости и роста привлекательности для инвесторов, а также за счет увеличения доли акций в свободном обращении (free float). Дополнительную поддержку ликвидности осуществляют профессиональные участник торгов — маркетмейкеры.

Узнать уровень ликвидности акций можно на сайте Московской биржи или в сервисах брокеров.