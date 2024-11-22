Практика ФАС по закону № 44-ФЗ: основные ошибки в закупках сентябрь 2024 года

ФАС выявила ряд нарушений в действиях госзаказчиков. Среди ключевых проблем: некорректный порядок оценки заявок, неправомерное отклонение из-за превышения совокупного размера обязательств для уровня СРО и объединение в один лот работ на разнородных объектах. Подробнее об этих нарушениях — в материале.

Неверный порядок оценки

При закупке услуг пассажирских перевозок заявки оценивали, в том числе, по наличию материальных ресурсов, например, автобусов. Участники, имеющие большее количество автобусов, получали максимальные баллы.

Контролеры признали такую методику несправедливой (постановление ФАС от 18.09.2024 по делу №28/04/7.30-2117/2024). Они указали, что показатель не учитывал реальной потребности в автобусах для выполнения контракта.

Таким образом, участник мог не получить баллы, даже если имел достаточно ресурсов для исполнения обязательств.

В другой закупке заказчик использовал показатель «Общая цена исполненных договоров» с минимальным значением на уровне 500% НМЦК (начальной максимальной цены контракта).

ФАС и суды отметили, что это требование некорректно (постановление Девятого ААС от 09.09.2024 №09АП-45275/2024 по делу №А40-39868/24). Оно лишало возможности получить баллы участников, имеющих достаточный опыт на уровне НМЦК.

Отклонение заявки за превышение обязательств по уровню СРО

Участника исключили из строительной закупки, ссылаясь на превышение совокупного размера обязательств, предусмотренного для третьего уровня СРО. Такое решение заказчик принял после анализа стоимости текущих контрактов участника и его предложений в других закупках.

ФАС и Арбитражный суд Москвы указали, что заказчик превысил свои полномочия (решение АС города Москвы от 12.09.2024 по делу №А40-137937/24-147-983). Контроль за соблюдением лимитов обязательств и компенсационных взносов находится в компетенции самой СРО.

Объединение в один лот разнородных работ

Госзаказчик сформировал лот, включающий проектно-изыскательские и строительные работы на трех несвязанных объектах: распределительной подстанции, водопроводных сетях и газопроводе.

Контролеры посчитали, что такие действия ограничивают конкуренцию (решение ФАС от 09.09.2024 по делу №24/44/99/163, предписание ФАС от 09.09.2024 по делу №24/44/99/163).

Включенные в лот работы не обладали однородностью и не имели технологической взаимосвязи. Более того, крупный лот создавал дополнительную финансовую и кадровую нагрузку для потенциальных исполнителей.