Как сообщить начальнику о второй работе и сохранить хорошие отношения. Ключевые моменты, которые помогут объяснить решение работать на двух фронтах

Я подумываю о второй работе — нужны дополнительные деньги, и хочу попробовать себя в новой сфере. Как правильно обсудить это с начальником, чтобы не испортить отношения и показать, что я по-прежнему серьезно отношусь к своей текущей работе.

Ситуация, когда человек берет вторую работу, не редкость. Причины могут быть разные: от желания улучшить свое финансовое положение до стремления попробовать себя в новой сфере.

Но как об этом поговорить с начальником на первой работе так, чтобы все прошло гладко? Вот несколько простых советов.

1. Найдите подходящее время для разговора

Не стоит начинать разговор на бегу или в разгар рабочего дня, когда начальник загружен задачами. Лучше выбрать момент, когда у него есть время спокойно выслушать вас и задать вопросы.

Например, подойдет личная встреча в спокойной обстановке, без отвлекающих факторов.

2. Будьте честны

Честность в таких вопросах особенно важна. Объясните, почему вам нужна вторая работа. Возможно, это финансовые причины или желание приобрести новые навыки.

При этом заверьте начальника, что вы по-прежнему серьезно относитесь к своим обязанностям и не планируете снижать качество работы.

3. Подчеркните свою ответственность

Чтобы начальник не переживал за вашу продуктивность, заверьте его, что будете также усердно работать и выполнять задачи вовремя.

Важно показать, что основная работа остается для вас приоритетом, несмотря на желание работать на двух фронтах.

4. Обсудите график

Если вторая работа требует гибкости или особого графика, предупредите об этом заранее. Например, возможно, вам иногда придется работать вечерами или в выходные.

Это поможет избежать недоразумений и заранее договориться о распределении времени.

5. Расскажите о плюсах для основной работы

Если на второй работе вы планируете освоить что-то новое и полезное, расскажите об этом. Дополнительные навыки могут сделать вас еще ценнее для текущей команды.

Это также покажет вашему начальнику, что вторая работа может пойти на пользу не только вам, но и компании.

6. Убедитесь, что все по правилам

Некоторые компании запрещают своим сотрудникам работать на конкурентов. Если ваши две работы могут пересекаться по рынку, лучше заранее уточнить, нет ли юридических или этических ограничений. Это поможет избежать возможных конфликтов.

Главное в этом разговоре — честность, открытость и готовность обсудить все детали. Начальники ценят ответственных сотрудников, готовых к диалогу.