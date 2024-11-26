Как посчитать проценты в «Экселе» и как это поможет в учете личных финансов

Расчет процентов помогает решать разные задачи в учете личных финансов. Например, найти самые крупные категории расходов, спрогнозировать прибыль от инвестиций или узнать реальную инфляцию. Расскажем, как все это делать в Google Sheets.

Вместо Excel мы пользуемся сервисом Google Sheets, потому что он бесплатный и работает онлайн: можно пользоваться с компьютера и телефона. Если Excel привычнее, никаких проблем — в нем те же функции.

Процент от числа. Смотрим, на что уходят деньги

Как работает. Чтобы узнать, сколько процентов X составляет от Y, разделим X на Y и умножим на 100. Вместо умножения можно нажать знак % в панели инструментов Google Sheets.



Как применяется на практике. Полезно, когда нужно узнать, какой процент составляет одно число от другого. Предположим, вы какое-то время вели учет расходов. Вот что получилось:

Теперь давайте узнаем, сколько процентов от ваших трат занимает каждая категория расходов. А затем отсортируем список по процентам, чтобы увидеть, на что уходят самые крупные суммы.

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Шаг 1. Начнем с одной категории. Рассчитаем, сколько процентов составляют траты на жилье. Для этого разделим расходы за квартиру на общую сумму. А затем выделим ячейку и отобразим результат в процентах:

Шаг 2. Растянем формулу на все остальные категории расходов. Перед этим отредактируем ссылку на ячейку с общими расходами, чтобы зафиксировать ее в формуле:

Шаг 3. Выполним сортировку по убыванию — просто для наглядности:

Теперь видим, что больше всего трат приходится на необходимое: расходы на квартиру составляют почти треть, а еще 15% уходит на продукты. Когда вы знаете структуру расходов, вам проще их контролировать.

Вычисления с процентом. Прогнозируем прибыль и считаем инфляцию

Как работает. В Google Sheets можно умножать и делить числа на проценты, а также прибавлять процент и отнимать. То, что на калькуляторе занимает минуту, в таблице делается за секунды.

Как применяется на практике. Базовые операции с процентом помогут узнать, к примеру, сколько денег могут принести вам инвестиции или сколько будет стоить ваша продуктовая корзина в результате инфляции.

Сколько принесут инвестиции

Предположим, у вас есть свободные 150 000 ₽ и вы выбираете банковский вклад под высокий процент. Посмотрим, сколько принесет депозит со ставкой 19,25% годовых. Умножим сумму на процент:

Представим, что ваш годовой доход по вкладам превысил лимит — тогда по новому закону нужно заплатить НДФЛ 13%. Чтобы узнать, сколько это будет в рублях, воспользуемся той же табличкой:

Итого, вклад принесет чуть больше 25 000 ₽. Теперь, если будете подбирать другой вклад, сможете просто менять значения в табличке и узнавать актуальные суммы дохода:

Как инфляция повлияет на ваши траты

Предположим, вы тратите каждый месяц на продукты 18 500 ₽. Давайте узнаем, сколько будут стоить эти же самые продукты через год при инфляции 9%.



Занесем данные в табличку:

Чтобы узнать, как изменятся расходы, прибавим к ним сумму инфляции в рублях:

Но что, если ваш банк предлагает повышенный кэшбэк на траты в категории «Продукты»? Посчитаем, сколько вы будете тратить с учетом кэшбэка 5%:

Итак, в следующем году придется тратить на 19 157 – 18 500 = 657 ₽ больше, чем сейчас. Это полезно знать, чтобы планировать доходы и расходы.

Разница между числами в процентах. Считаем реальную инфляцию

Как работает. Инфляция — разница между двумя стоимостями, выраженная в процентах. В Google Sheets ее можно найти за несколько секунд.

Как применяется на практике. Разные источники данных об инфляции дают информацию, которая отличается от официальной. В табличке можно узнать, как сильно меняется стоимость ваших покупок на самом деле.

Для начала нужно собрать цены за несколько месяцев. Чем дольше период и чем больше данных, тем объективнее будет показатель реальной инфляции. Для примера возьмем пять трат за полгода:

Посчитаем, на сколько процентов изменилась стоимость покупок к сентябрю. Для этого рассчитаем разницу между ценами и разделим ее на стоимость покупки в марте:

Растянем формулу, чтобы не заполнять оставшиеся ячейки вручную:

За полгода бо́льшая часть цен выросла, но кое-что осталось без изменений или даже подешевело. Давайте узнаем общую инфляцию с помощью среднего значения, в Google Sheets это формула =average(диапазон). Достаточно начать ее вводить, и сервис автоматически предложит подходящий вариант:

В нашем примере реальная инфляция для этих пяти трат составила 1,42%. Чтобы узнать, как сильно меняется ваша личная инфляция, лучше ввести как можно больше данных о покупках, которые вы совершаете. Если отслеживать настоящую инфляцию регулярно, будет проще планировать доходы и расходы.

Что нужно запомнить