СФР планирует в будущем окончательно перейти на назначение пенсий в автоматическом режиме — когда все необходимые сведения будут поступать из индивидуального лицевого счета каждого гражданина. Но пока этот вариант выглядит далекой перспективой, поскольку совсем без документов обойтись еще не удается.

И чем более полным будет пакет этих документов, тем выше будет размер назначенной пенсии. Представим вашему вниманию три документа, которые могут помочь гражданину повысить свою пенсию.

1. Документ об образовании

По одному из вариантов расчета пенсии за работу до 2002 года периоды обучения включаются в общий трудовой стаж — и в расчет пенсии соответственно (п. 4 ст. 30 закона «О трудовых пенсиях»).

Рассчитав пенсию по обоим вариантам, можно определить, выгодно конкретному гражданину засчитывать период учебы в стаж или нет (по п. 3 ст. 30 того же закона учеба не включается в общий трудовой стаж).

Но если при обращении за пенсией гражданин не представил документ о профессиональном образовании (чтобы установить период его обучения), СФР не сможет провести сравнительный расчет — а значит, правильно определить наиболее выгодный вариант исчисления его стажа и пенсии.

Так, например, женщина выйдя на досрочную пенсию как медработник, спустя несколько лет узнала, что СФР не учел период ее обучения в медучилище в стаж (т.к. она не представила аттестат) — а по тому варианту ее пенсия стала бы больше. Через суд ей удалось добиться перерасчета пенсии за прошлое время (первый КСОЮ, № 8Г-18244/2024).

Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание, как важно выяснять все детали расчета своей пенсии: это помогает выявить пробелы и вовремя их восстановить.

2. Профсоюзный, партийный или комсомольский билет

Документ о заработке за любые 60 месяцев подряд до 2002 года позволит повысить свою пенсию, если в ее расчете применен не максимально возможный коэффициент (по общему правилу, это 1,2).

Если справку о зарплате представить невозможно, закон не запрещает подтверждать свой заработок любыми имеющимися документами, если они несут достоверную информацию.

Как показывают примеры из практики, даже комсомольский билет позволяет увеличить пенсию, подтверждая величину заработка гражданина в советское время (п. 59 устава ВЛКСМ утверждал четкие размеры взносов в зависимости от уровня заработка комсомольца — и по этой градации суды устанавливают размер зарплаты (см. например: первый КСОЮ, № 8Г-12843/2023).

3. Свидетельство о рождении ребенка

Во-первых, оно позволяет включить период ухода за ребенком до 1,5 лет в качестве стажа для расчета пенсии (до 2002 года) или в виде дополнительной суммы пенсионных баллов (опять-таки СФР должен путем сравнения определить, что из этих вариантов выгоднее пенсионеру).

Во-вторых, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет засчитывается в «северный» стаж, который дает право на специальную доплату к пенсии (ст. 17 закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ) — если такой отпуск начался до 6 октября 1992 года (когда из закона исключили это правило).

В-третьих, представив в СФР свидетельство о рождении ребенка, которому еще не исполнилось 18 лет или который обучается по очной форме и еще не достиг 23 лет, пенсионер может получать доплату за иждивенца (ст. 17 Закона №400-ФЗ).