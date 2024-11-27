Расходы по чекам от директора за прошлые годы: как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы»

Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в статье.

Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам за прошлые годы

Если неотражение расходов в периоде, к которому они относятся, привело к переплате налога по УСН, при этом налоговая декларация за текущий период не является убыточной, и с периода, к которому относятся пропущенные расходы, прошло не более 3 лет, то такие расходы можно учесть в текущем периоде. То есть в периоде, в котором получены опоздавшие документы (п. 1 ст. 54 НК).

Корректировать налоговую базу и сдавать уточненную декларацию не нужно!

Нужно ли править ошибки в исчислении налоговой базы трехлетней и более давности

Не рекомендуем править ошибки более чем трехлетней давности, поскольку Минфин уже высказывал свою позицию против этого в своем письме.