Расходы по чекам от директора за прошлые годы: как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы»

Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам за прошлые годы
Если неотражение расходов в периоде, к которому они относятся, привело к переплате налога по УСН, при этом налоговая декларация за текущий период не является убыточной, и с периода, к которому относятся пропущенные расходы, прошло не более 3 лет, то такие расходы можно учесть в текущем периоде. То есть в периоде, в котором получены опоздавшие документы (п. 1 ст. 54 НК).
Корректировать налоговую базу и сдавать уточненную декларацию не нужно!
Нужно ли править ошибки в исчислении налоговой базы трехлетней и более давности
Не рекомендуем править ошибки более чем трехлетней давности, поскольку Минфин уже высказывал свою позицию против этого в своем письме.
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