Депутаты Госдумы признали криптовалюту имуществом

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении законопроект о налоге на криптовалюты. Он признает цифровую валюту имуществом и обязывает российских граждан и компании сообщать об обороте средств и остатке на криптокошельке при обороте средств свыше 600 тыс. руб.

Депутаты Государственной Думы приняли 26 ноября законопроект №1065710-7 «О внесении изменений в ч.1 и ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части налогообложения цифровой валюты)» во втором и третьем чтении. Его представила депутат от фракции «Единая Россия» Ольга Ануфриева.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, цифровые валюты используются для уклонения от уплаты налогов, отмывания нелегальных доходов и финансирования преступной деятельности.

У налоговых органов отсутствует информация о криптовалютных кошельках, открытых российскими гражданами и юридическими лицами и об операциях, связанных с ними. Поэтому законопроект приравнивает криптовалюту к имуществу.

«Проектом федерального закона вводится обязанность физических лиц — граждан Российской Федерации, а также постоянно проживающих в Российской Федерации на основании вида на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства, российских организаций, филиалов и представительств юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и международных организаций, созданных на территории РФ, имеющих право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на кошельках, сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. руб.», — говорится в тексте пояснительной записки.

Помимо этого, проект федерального закона вводит ответственность за «неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты, содержащего недостоверные сведения».

Он также дает право налоговым органам запрашивать у банков выписки по счетам, которые участвуют в операциях с цифровой валютой.

Согласно тексту законопроекта, штраф за непредоставление информации об операциях с цифровой валютой составит 10% от наибольшей из двух сумм (поступления или списания) в рублевом эквиваленте.

За несообщение о праве распоряжаться цифровой валютой штраф составит 50 тыс. руб. А за неуплату налога «в результате невключения в налоговую базу прибыли от операций» с цифровой валютой придется выплатить штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин написал в Telegram-канале «Горелкин», что доходы от цифровой валюты будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами и не будут облагаться НДС.

По словам члена экспертного совета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Валерия Петрова, внесение изменений в налоговый кодекс позволяет предположить четыре основных результата для бизнеса и физических лиц, занимающихся майнингом и работающих с цифровой валютой.

«Во-первых, с принятием законопроекта появится правовая определенность в юридическом поле. Это привлечет в индустрию новых участников, ранее остерегавшихся заниматься цифровыми валютами, опасаясь юридической или финансовой ответственности за неправомерную деятельность. Во-вторых, государство существенно увеличит налоговые сборы за счет формализации схемы взаимодействия с бизнесом. А учитывая наличие оператора, необходимого для деятельности этой инфраструктуры, все операции, проходящие через него, будут прозрачны для государства», — прокомментировал Валерий Петров. «Если учесть, что датой получения дохода от цифровой валюты признается дата, когда у получателя появляется право распоряжаться цифровой валютой, то можно предположить, что расчеты налогооблагаемой базы будут абсолютно прозрачны, — отметил он. — В-третьих, полная легализация операций с цифровой валютой позволит ее использовать для трансграничных расчетов. Это позволит лучше обходить санкции с теми странами, в которых подобные операции с цифровой валютой разрешены». «Наконец, в-четвертых, понимание, что эти нововведения не повлияют на развитие энергетики страны. Все налоговые и финансовые изменения увязаны с законом о легализации майнинга, где есть жесткое ограничение на 6000 кВт*ч в месяц, что говорит о полной прогнозируемости влияния этого бизнеса на энергетику России».

Основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и Web 3.0» Ани Асланян рассказала, что новый законопроект станет работающим инструментом контроля за криптовалютами в сочетании с банковским мониторингом.

«Сейчас создается реальный механизм отслеживания криптовалютных операций через банковскую систему. Комплексная система мониторинга Центрального банка России объединит банковские переводы, трансграничные операции и прямое отслеживание биткоин-транзакций», — сказала она.

По ее словам, для банков это выльется в увеличение регуляторной нагрузки, необходимость внедрения новых систем мониторинга и риски санкций за непредоставление информации.

А для криптоинвесторов в невозможность скрыть крупные операции с криптовалютой, возрастающие риски блокировки счетов при подозрительных операциях и необходимость более тщательного документирования источников средств.

Ани Асланян отметила, что законопроект будет работать эффективнее, так как создает многоуровневую систему контроля.

Теперь будут отслеживаться не только декларации, но и реальные денежные потоки, будет сформирована база систематических нарушителей и повысится прозрачность крипторынка.

Однако, по ее мнению, новый законопроект может привести к появлению новых рисков. Например, возможен уход части операций в нерегулируемые каналы (наличные, P2P), рост популярности децентрализованных бирж, повышение популярности на миксеры и другие инструменты анонимизации и развитие серого рынка обмена криптовалют.