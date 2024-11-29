Как избежать проблем при работе с НДС на УСН, новое в учетной политике, конференция «Клерка». Обзор мероприятий с 1 по 15 декабря

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3 декабря. Налоговая реформа НДФЛ-2025: изменения и новые возможности
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
НДФЛ с 2025 года: обзор изменений и примеры расчетов.
Новый проактивный подход к получению налоговых вычетов.
Полезные возможности Контура для работы с НДФЛ.
4 декабря. Обзор изменений в НК РФ в 2024–2025 гг.
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Обзор изменений в части налогообложения НДС.
Обзор изменений в части налогообложения налога на прибыль.
Обзор изменений в части налогообложения НДФЛ.
Обзор изменений в части упрощенной системы налогообложения.
Обзор прочих изменений.
4 декабря. Как сделать легче работу с архивом электронных документов
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Для чего и как необходимо хранить документы.
Вопросы и трудности хранения электронных документов.
Особенности законодательной базы для организации электронных архивов.
На что обратить внимание при выборе программного решения для хранения документов.
Демонстрация возможностей ПК «Баланс-2» для хранения документов на реальных примерах.
5 декабря. Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
НДС в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН).
«Онлайн-Спринтер» — незаменимый сервис для своевременной сдачи отчетности.
Новое в исчислении, уплате и подготовке отчетности по страховым взносам.
Новейшие изменения в налогообложении имущества организаций и физических лиц.
Изменения в рамках НДФЛ с 2025 года.
МЧД: новости, сценарии использования и программные решения.
Электронные перевозочные документы — драйвер цифровизации логистики.
Сервисы «Такском»: оптимизация бизнес-процессов и комплексный подход к организации взаимодействия с клиентами в электронном виде.
5 декабря — 6 декабря. VI Всероссийская бухгалтерская конференция Клерка
Время: начало в 10:00
Формат: офлайн, Москва, Пресненская набережная, 2, oф.
Стоимость: 15 000 ₽
Что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.
Как на УСН платить НДС.
ВЭД: логистика, оплата, учет и налогообложение.
ВЭД: посредники, логистика, оформление.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Участие в госзакупках, ЭДО, проверка контрагентов.
Маркировка товаров/ЕГАИС/Кассовые операции.
Изменения в кадровом и воинском учете 2024–2025 годы.
Автоматизация кадрового учета.
Требования ФНС, проверки 2025. Защита налогоплательщиков.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Дробление/структурирование бизнеса: что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.
Изменения в работе с маркетплейсами — 2025. Налоговые риски работы на маркетплейсах.
Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.
Банковский контроль операций, блокировка переводов и 115-ФЗ/ Банки и АУСН, маркетплейсы/ Банк и ведение бухгалтерии.
Изменение программы 1С под 2025 год.
10 декабря. Новое в учетной политике для централизованных бухгалтерий
Время: c 10:00 до 10:50
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Изменения ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», «Концептуальные основы», сроки начала применения.
Новые правила инвентаризации.
Новое в учетной политике по правилам ЭДО.
Порядок взаимодействия централизованных бухгалтерий и обслуживаемых учреждений.
10 декабря. 10 функций 1С-Битрикс24, которые повысят эффективность вашего бизнеса
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Приветственное слово.
О компании «ДелоТех».
Знакомство с Битрикс24: основные возможности.
Демонстрация возможностей Битрикс24.
Ответы на ваши вопросы.
11 декабря. Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
Время: 10:00
Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3, oф.
Стоимость: бесплатно
Суть закона, на что он направлен?
Организации, которые обязаны выполнять требования 115 ФЗ (субъекты закона).
Роль аудитора в противодействии и последствия для бизнеса.
11 декабря. Учет отходов в 2024 и 2025 гг. Изменения и особенности
Время: c 12:00 до 13:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как сформировать ЖДО за 2024 год в Контур.Экстерне.
Изменения в учете отходов с 2025 года.
Как заполнить ЖДО за 2025 год.
Штрафы за нарушения в ведении учета отходов.
12 декабря. Как избежать проблем при работе с НДС на УСН в 2025 году
Время: c 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Новшества налоговой реформы 2025 года.
Что необходимо учесть в бизнес-процессах компании, чтобы не потерять в доходах.
Общие ставки или пониженные на УСН: что выгоднее в 2025 году.
Почему в 2025 году компаниям на УСН придется сверяться с контрагентами чаще.
Возможности Контур.Экстерна для УСН.
Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 19 990 ₽
Глава 1. Первые шаги в системе.
Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.
Глава 3. Процесс закупки.
Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы.
Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Финансовый учет (МСФО).
«Управленческий учет».
«Налоги, Право».
«Аудит МСА».
«Финансовый менеджмент».
Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.
Регистрация: квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 7 459 ₽
15 ноября 2024 — Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).
16 ноября 2024 — Право РФ (Базовый уровень)/ Финансовый менеджмент.
17 ноября 2024 — Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.
18 ноября 2024 —Налоги РФ (Базовый уровень)/ Финансовый учет-2 (МСФО).
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