Обзоры для бухгалтера

Как избежать проблем при работе с НДС на УСН, новое в учетной политике, конференция «Клерка». Обзор мероприятий с 1 по 15 декабря

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

3 декабря. Налоговая реформа НДФЛ-2025: изменения и новые возможности

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. НДФЛ с 2025 года: обзор изменений и примеры расчетов.

  2. Новый проактивный подход к получению налоговых вычетов.

  3. Полезные возможности Контура для работы с НДФЛ.

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4 декабря. Обзор изменений в НК РФ в 2024–2025 гг.

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Обзор изменений в части налогообложения НДС.

  2. Обзор изменений в части налогообложения налога на прибыль.

  3. Обзор изменений в части налогообложения НДФЛ.

  4. Обзор изменений в части упрощенной системы налогообложения.

  5. Обзор прочих изменений.

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4 декабря. Как сделать легче работу с архивом электронных документов

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Для чего и как необходимо хранить документы.

  2. Вопросы и трудности хранения электронных документов.

  3. Особенности законодательной базы для организации электронных архивов.

  4. На что обратить внимание при выборе программного решения для хранения документов.

  5. Демонстрация возможностей ПК «Баланс-2» для хранения документов на реальных примерах.

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5 декабря. Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. НДС в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН).

  2. «Онлайн-Спринтер» — незаменимый сервис для своевременной сдачи отчетности.

  3. Новое в исчислении, уплате и подготовке отчетности по страховым взносам.

  4. Н﻿овейшие изменения в налогообложении имущества организаций и физических лиц.

  5. Изменения в рамках НДФЛ с 2025 года﻿.

  6. МЧД: новости, сценарии использования и программные решения.

  7. Электронные перевозочные документы — драйвер цифровизации логистики.

  8. Сервисы «Такском»: оптимизация бизнес-процессов и комплексный подход к организации взаимодействия с клиентами в электронном виде.

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5 декабря — 6 декабря. VI Всероссийская бухгалтерская конференция Клерка

Время: начало в 10:00

Формат: офлайн, Москва, Пресненская набережная, 2, oф.

Стоимость: 15 000 ₽

Программа:

  1. Что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

  2. Как на УСН платить НДС.

  3. ВЭД: логистика, оплата, учет и налогообложение.

  4. ВЭД: посредники, логистика, оформление.

  5. Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

  6. Участие в госзакупках, ЭДО, проверка контрагентов.

  7. Маркировка товаров/ЕГАИС/Кассовые операции.

  8. Изменения в кадровом и воинском учете 2024–2025 годы.

  9. Автоматизация кадрового учета.

  10. Требования ФНС, проверки 2025. Защита налогоплательщиков.

  11. Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

  12. Дробление/структурирование бизнеса: что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.

  13. Изменения в работе с маркетплейсами — 2025. Налоговые риски работы на маркетплейсах.

  14. Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

  15. Банковский контроль операций, блокировка переводов и 115-ФЗ/ Банки и АУСН, маркетплейсы/ Банк и ведение бухгалтерии.

  16. Изменение программы 1С под 2025 год.

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10 декабря. Новое в учетной политике для централизованных бухгалтерий

Время: c 10:00 до 10:50

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Изменения ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», «Концептуальные основы», сроки начала применения.

  2. Новые правила инвентаризации.

  3. Новое в учетной политике по правилам ЭДО.

  4. Порядок взаимодействия централизованных бухгалтерий и обслуживаемых учреждений.

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10 декабря. 10 функций 1С-Битрикс24, которые повысят эффективность вашего бизнеса

Время: c 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Приветственное слово.

  2. О компании «ДелоТех».

  3. Знакомство с Битрикс24: основные возможности.

  4. Демонстрация возможностей Битрикс24.

  5. Ответы на ваши вопросы.

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11 декабря. Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи

Время: 10:00

Формат: офлайн, Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 3, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Суть закона, на что он направлен?

  2. Организации, которые обязаны выполнять требования 115 ФЗ (субъекты закона).

  3. Роль аудитора в противодействии и последствия для бизнеса.

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11 декабря. Учет отходов в 2024 и 2025 гг. Изменения и особенности

Время: c 12:00 до 13:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как сформировать ЖДО за 2024 год в Контур.Экстерне.

  2. Изменения в учете отходов с 2025 года.

  3. Как заполнить ЖДО за 2025 год.

  4. Штрафы за нарушения в ведении учета отходов.

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12 декабря. Как избежать проблем при работе с НДС на УСН в 2025 году

Время: c 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Новшества налоговой реформы 2025 года.

  2. Что необходимо учесть в бизнес-процессах компании, чтобы не потерять в доходах.

  3. Общие ставки или пониженные на УСН: что выгоднее в 2025 году.

  4. Почему в 2025 году компаниям на УСН придется сверяться с контрагентами чаще.

  5. Возможности Контур.Экстерна для УСН.

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Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  2. Практическое Бюджетирование.

  3. Выбор оптимальной формы финансирования.

  4. Дивидендная политика компании.

  5. Управление оборотным капиталом компании.

  6. Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  7. Анализ инвестиционных проектов.

  8. Риск-менеджмент.

  9. Антикризисное управление.

  10. Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  11. Управленческий учет в отдельной компании.

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SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 19 990 ₽

Программа:

  1. Глава 1. Первые шаги в системе.

  2. Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.

  3. Глава 3. Процесс закупки.

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Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.

  2. Новая модель признания выручки, договора с покупателями.

  3. Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.

  4. Основные средства. Нематериальные активы.

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Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый учет (МСФО).

  2. «Управленческий учет».

  3. «Налоги, Право».

  4. «Аудит МСА».

  5. «Финансовый менеджмент».

Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.

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Регистрация: квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 7 459 ₽

Программа:

  1. 15 ноября 2024 — Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).

  2. 16 ноября 2024 — Право РФ (Базовый уровень)/ Финансовый менеджмент.

  3. 17 ноября 2024 — Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.

  4. 18 ноября 2024 —Налоги РФ (Базовый уровень)/ Финансовый учет-2 (МСФО).

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