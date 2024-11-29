Как избежать проблем при работе с НДС на УСН, новое в учетной политике, конференция «Клерка». Обзор мероприятий с 1 по 15 декабря

Время: начало в 10:00

Формат: офлайн, Москва, Пресненская набережная, 2, oф.

Стоимость: 15 000 ₽

Программа:

Что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Как на УСН платить НДС.

ВЭД: логистика, оплата, учет и налогообложение.

ВЭД: посредники, логистика, оформление.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО, проверка контрагентов.

Маркировка товаров/ЕГАИС/Кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете 2024–2025 годы.

Автоматизация кадрового учета.

Требования ФНС, проверки 2025. Защита налогоплательщиков.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление/структурирование бизнеса: что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.

Изменения в работе с маркетплейсами — 2025. Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций, блокировка переводов и 115-ФЗ/ Банки и АУСН, маркетплейсы/ Банк и ведение бухгалтерии.