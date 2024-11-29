Как теперь наследников защитят от долгов наследодателя: разбираем новый закон

Закон предусматривает, что по долгам наследодателя отвечает тот, кто принял его наследство. Поэтому получается, что, обращаясь к нотариусу с заявлением о принятии наследства, гражданин тем самым фактически дает согласие и на выплату долгов покойного — хотя на тот момент он не знает достоверно, есть ли долги и насколько они велики.

Иными словами, наследник получает «кота в мешке».

К счастью, очередь для решения этой проблемы, наконец, подошла — и законодатели утвердили необходимые поправки, чтобы защитить наследников от долгов наследодателя (закон от 23.11.2024 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Защита предполагается путем обязательного информирования наследника о том, какие непогашенные обязательства числятся за наследодателем.

Механизм такой: получив заявление о принятии наследства и открыв наследственное дело, нотариус должен будет в течение 3 рабочих дней направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) на предмет того, где хранится кредитная история наследодателя (в каких бюро кредитных историй — БКИ).

После предоставления перечня БКИ в течение 3 дней запрашивается кредитная история — и по итогам проведенного анализа (в т.ч. из иных источников — каких именно, не уточняется) нотариус извещает всех наследников, которые обратились к нему за принятием наследства, о том, какие долговые обязательства остались у наследодателя и в каком размере.

Также уточняется механизм электронного взаимодействия между банками и нотариусами в рамках обмена информацией о вкладах и счетах наследодателя, что также позволит получать оперативную информацию как о денежных сбережениях покойного, так и о его кредитах.

Располагая достоверными сведениями о том, какие долги остались у наследодателя, наследники смогут решить для себя — принимать им наследство или нет. Если очевидно, что никакой выгоды от наследства не будет, они могут подать нотариусу заявление об отказе от наследства.

Но здесь есть важный момент: отказаться можно ровно в тот же срок, что установлен для принятия наследства (т. е. по общему правилу — до истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя). В противном случае отказ не примут — и по долгам придется платить.

При всех неоспоримых плюсах новых законодательных поправок приходится отметить и минусы: