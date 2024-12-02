Что происходит с рынком акций сейчас и стоит ли в него инвестировать до конца 2024 года

Индекс Московской биржи, отражающий динамику акций российских компаний, с начала года снизился почти на 17%. При этом инвесторы и трейдеры часто покупают акции именно в период падения котировок в ожидании их роста в будущем. Разбираемся, будет ли расти российский рынок акций в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас инвестировать в ценные бумаги российских компаний.

Что происходит с рынком акций

Индекс Мосбиржи (IMOEX) отражает динамику российского рынка акций в целом, но формируется на основе котировок 49 наиболее ликвидных бумаг.

С начала года индекс снизился на 17,8% и по итогам торгов 28 ноября составлял 2 547,88 пункта. С начала месяца снижение составило 0,5%.

Падение индекса началось с конца мая 2024 года, когда его значение превышало 3500 пунктов. В январе — мае индекс вырос на 13,6%, а с конца мая по конец ноября упал на 26,6%.

Индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR), учитывающий дивиденды компаний, с начала года снизился на 11,8% до 6 170,89 пункта. С максимума этого года, достигнутого в мае, показатель снизился на 23,3%, с начала ноября — на 0,3%.

Помимо IMOEX, на Мосбирже есть еще целый ряд индексов акций.

Индекс «голубых фишек» (MOEXBC) учитывает акции наиболее крупных и популярных среди инвесторов компаний. По данным на ноябрь 2024 года, в список «голубых фишек» Московской биржи входят акции 15 компаний: «ЛУКОЙЛа», Сбербанка, «Газпрома», «Татнефти», «Норникеля», «Яндекса», «Т-Технологий», «Полюса», «НОВАТЭКа», «Сургутнефтегаза» (обыкновенные акции), «Роснефти», «Северстали», НЛМК, «Магнита» и ММК.

С начала года индекс также снизился на 17,3%, до 16 331,43 пункта.



Более широкий охват имеет и индекс акций широкого рынка (MOEXBMI) — он учитывает котировки 100 наиболее ликвидных и капитализированных акций российского рынка.

С начала года индекс сократился на 18,1%, до 1 843,26 пункта.

Еще сильнее сократился индекс средней и малой капитализации (MCXSM), учитывающий стоимость акций компаний второго и третьего эшелонов. Значение этого индекса на 28 ноября составляло 1 452,99 пункта, с начала года показатель снизился на 24,7%.

У Мосбиржи также есть отраслевые индексы, по которым можно оценить динамику акций компаний того или иного сектора экономики.

С начала года все индексы снизились, причем все, кроме ИТ, показали двузначное падение. То есть в январе — ноябре подешевели акции крупнейших компаний всех секторов российской экономики.

Сильнее всего в этом году просели акции строительных компаний (−42,9%), а также телекоммуникационных (−26,2%) и металлургических (−23,5%).

Наибольшую устойчивость продемонстрировали ценные бумаги компаний, работающих в сфере IT (снижение на 6,4%), на втором месте — акции финансовых компаний (−13,8%).

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Динамика отраслевых индексов акций

Индекс Значение по итогам торгов 28 ноября, пункты Динамика с начала года, проценты Транспорта 1 479,01 −17 Финансов 8 578,23 −13,8 Химии и нефтехимии 28 433,78 −19,7 Нефти и газа 7 048,38 −20,3 Электроэнергетики 1 469,87 −22 Металлов и добычи 5 942,27 −23,5 Телекоммуникаций 1 317,84 −26,2 Потребительского сектора 6 768,6 −15,7 Информационных технологий 2 540,28 −6,4 Строительных компаний 5 220,14 −42,9

Источник: Мосбиржа.

На динамику российского рынка акций в 2024 году оказывает негативное влияние ряд факторов: геополитические риски, антироссийские санкции, рост ключевой ставки Банка России и другие, отмечают эксперты.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что в первую очередь индекс снижается из-за негативной геополитической обстановки, из-за чего увеличиваются скидки в ценах акций российских компаний.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считают ключевой причиной жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) Банка России.

На фоне роста ключевой ставки немногие эмитенты могут предложить дивидендную доходность, которая способна конкурировать с процентами по депозитам и облигациям, обращает внимание Кожухова.

Жесткая ДКП Банка России ослабляет потребительскую и деловую активность, что ухудшает долгосрочные показатели компаний, добавляет Бабин. При этом ускорение инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения ставки, отмечает он.

Не добавило оптимизма инвесторам и повышение налоговой нагрузки, продолжает Бабин. Также на рынок акций негативно повлияли санкции против Мосбиржи, считает Скрябин.

Продолжится ли падение рынка в ближайшие месяцы

Рост ключевой ставки ЦБ и высокие процентные ставки в банковском секторе создают риски ухудшения финансовых показателей компаний, говорит начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Поэтому высокие ставки будут оставаться ключевым негативным фактором для рынка, считает он.

При этом весомых причин для возобновления устойчивого роста российского рынка акций в ближайшие месяцы эксперт не видит.

Скрябин считает, что динамика рынка акций будет зависеть от геополитических новостей и макроэкономической статистики перед последним в этом году заседанием совета директоров ЦБ (состоится 20 декабря), в первую очередь — данных по инфляции. Пока инфляция не замедляется, поэтому высок риск еще одного повышения ключевой ставки — до 23%, отмечает он.

На фоне усиления геополитической напряженности и рисков нового повышения ставки ЦБ индекс Мосбиржи к концу года опустится ниже 2500 пунктов, считает Кожухова. Эти факторы снижают интерес инвесторов к фондовому рынку и повышают интерес к защитным инструментам, которыми могут стать депозиты и облигации, поясняет она.

По прогнозу ПСБ, в декабре индекс Мосбиржи может опуститься до 2200–2400 пунктов. Позитивными факторами для рынка могут стать сигналы ЦБ о смягчении ДКП и улучшение геополитической ситуации после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае индекс будет находиться в диапазоне 2450–2900 пунктов, отмечает Локтюхов.

В то же время руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что индекс Мосбиржи не будет долго находиться на текущих минимумах.

«Медвежий» импульс уже исчерпал себя, и рынок консолидируется на уровне поддержки 2550 пунктов», — говорит она.

Эксперт отмечает, что ставки кредитования близки к максимальным уровням, при этом динамика котировок акций должна развернуться до того, как Центробанк фактически начнет снижать ключевую ставку. По ее мнению, в ближайшие месяцы индекс Мосбиржи может восстановиться до 2950–3000 пунктов.

Стоит ли инвестировать в рынок акций в России до конца 2024 года

Цикл ужесточения ДКП Банка России подходит к концу, что с учетом возможного ухудшения геополитической ситуации создает условия для инвестиций в рынок акций, считает Скрябин. При этом ключевая ставка в конце 2024 года, скорее всего, будет выше текущей, а высокая волатильность на рынке — сохранится, предупреждает он.

«Но инвестирование в акции подразумевает более длинный горизонт — от года и больше», — обращает внимание эксперт.

Кожухова считает, что повышенная волатильность на российском рынке акций будет сохраняться в ближайшие два месяца, а индексы и котировки акций рискуют обновить годовые минимумы.

По мнению эксперта, в этих условиях стоит сделать ставку на защитные бумаги, которыми могут быть привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и акции «Полюса».

По мнению Локтюхова, наиболее защищенными сейчас выглядят бумаги компаний с высокими темпами роста финансовых показателей, а также акции с годовой дивидендной доходностью. Он выделяет акции «Аэрофлота», операционные и финансовые показатели которого растут, «Русала» и компаний технологического сектора — Headhunter, «Астры», «Софтлайна», «Яндекса» и «Озона».

Бабин отмечает, что акции российских компаний стоят относительно дешево в сравнении с историческими значениями. В долларовом выражении такие уровни наблюдались почти 20 лет назад, обращает внимание он. В связи с этим в случае появления позитивных факторов индекс может относительно быстро превысить 3000 пунктов, считает аналитик.

На какие акции обратить внимание инвестору сейчас

При выборе акций для инвестиций в текущей ситуации лучше выбирать не отрасли в целом, а отдельные компании, считает Скрябин. По его мнению, при инвестировании с горизонтом в год и более самыми интересными могут быть акции компаний, чувствительных к уровню ставки, — «Озона», АФК «Система», технологических компаний, а также чувствительных к геополитической деэскалации — «Газпрома» и «Аэрофлота».

Также могут быть интересны бумаги Сбербанка, «ЛУКОЙЛа» и «Т-Технологий» (материнская компания Т-банка), добавляет эксперт.

Кожухова считает, что интересными для инвестиций могут быть акции с перспективами высоких дивидендных выплат за 2024 год. Это, в частности, бумаги финансового сектора.

По мнению Локтюхова, инвесторам стоит обратить внимание на сектор электроэнергетики, в частности на акции «Интер РАО» и ОГК-2. В финансовом секторе он выделяет «Т-Технологии» и банк «Санкт-Петербург». Для вложений с целью получения дивидендов подойдут акции «ЛУКОЙЛа», «Газпром нефти» и «префы» «Сургутнефтегаза», считает аналитик.

Бумаги сталелитейного, потребительского и телекоммуникационного секторов, а также акции девелоперов до появления позитивных сигналов от ЦБ имеет смысл рассматривать лишь в спекулятивных целях, считает Локтюхов. Также пока не рекомендуется покупать высоковолатильные бумаги, например акции компаний третьего эшелона, добавляет он.

Малых считает, что инвесторам стоит обратить внимание на нефтегазовый сектор. «На фоне ослабления рубля цены на нефть держатся у отметки 6000 рублей за баррель, а достаточно низкая долговая нагрузка у большинства нефтяных компаний уменьшает негативный эффект от жесткой ДКП», — поясняет она.

ФГ «Финам» в нефтяном секторе выделяет акции «ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и «Газпрома». «ЛУКОЙЛ» имеет отрицательный чистый долг и может принести инвесторам более 15% дивидендной доходности.

«Роснефть» стабильно выплачивает 50% прибыли в виде дивидендов дважды в год, при этом выделяется в секторе потенциалом роста бизнеса за счет развития проекта «Восток Ойл». «Газпром» постепенно восстанавливает объемы экспорта, а экспортные цены на газ стабилизировались.

В секторе финансов Малых обращает внимание на акции Сбера и «Т-Технологий», в потребительском секторе — «Озона» и Henderson, в ИТ-секторе и сфере коммуникаций — группы «Позитив», «Ростелекома», Headhunter, «Диасофта» и «Астры», в электроэнергетике — «Интер РАО», в здравоохранении — компаний «Мать и дитя» и «Промомед».

Прогноз стоимости акций от ФГ «Финам» (по данным на 21 ноября)

Название Сектор Целевая цена Текущая цена Потенциал «ЛУКОЙЛ» Нефть и газ 8 395,0 6 810,0 23,3% «Роснефть» Нефть и газ 669,7 447,1 49,8% «Газпром» Нефть и газ 179,4 121,8 47,4% «Т-Технологии» Финансы 3 510,0 2 529,4 38,8% Сбербанк (обыкновенные акции) Финансы 356,5 235,7 51,3% Henderson Потребление 950,0 548,0 73,4% «Озон» Потребление 3 894,0 3 065,5 27,0% «Группа Позитив» ТМТ 2 904,0 2 021,2 43,7% Headhunter ТМТ 5 280,0 4 315,0 22,4% «Диасофт» ТМТ 5 814,0 4 504,0 29,1% «Астра» ТМТ 578,0 500,3 15,5% «Ростелеком» (обыкновенные акции) ТМТ 94,0 56,5 66,4% «Интер РАО» Электроэнергетика 4,8 3,9 21,4% «Мать и дитя» Здравоохранение 1 197,0 872,8 37,1% «Промомед» Здравоохранение 435,0 315,7 37,8%

Источник: ФГ «Финам».

Бабин выделяет акции Сбера, Headhunter, «Яндекса», «Газпром нефти» и «Т-Технологий».