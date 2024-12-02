Аудиторское заключение: что это такое и что в нем должно быть

Аудиторское заключение — это оценка достоверности показателей отчетности. Оно составляется по итогам обязательного или добровольного аудита бухгалтерской отчетности организации.

Виды заключений

В зависимости от формы выражения мнения аудитора о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности выделяют аудиторские заключения с немодифицированным или модифицированным мнением.

Заключение с немодифицированным мнением составляется, если аудитор приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение компании.

Заключение с модифицированным мнением составляется, когда установлено, что финансовая отчетность в целом содержит существенные искажения, или аудитор не может получить достаточные доказательства того, что отчетность в целом не содержит существенных искажений. Такое мнение может быть выражено в следующих формах:

Мнение с оговоркой. Выражается, если аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские доказательства, приходит к выводу о том, что искажения в отчетности (отдельные или в совокупности) существенны, но не являются всеобъемлющими, или аудитор не может получить достаточные доказательства для обоснования своего мнения, но считает, что возможные невыявленные искажения могут быть существенными, но не всеобъемлющими; Отрицательное мнение. Выражается, если аудитор получил достаточные доказательства того, что обнаруженные искажения в отдельности или в совокупности являются существенными и всеобъемлющими для финансовой отчетности; Отказ от выражения мнения. Выражается, если аудитор не может получить достаточные доказательства для обоснования своего мнения и приходит к выводу, что возможное влияние невыявленных искажений, если такие имеются, может быть одновременно существенным и всеобъемлющим.

Если по результатам проверки аудитор собирается выразить модифицированное мнение, он должен сообщить об этом руководству организации до составления заключения.

Что должно быть в заключении

Заголовок аудиторского заключения должен содержать указание на то, что документ является заключением независимого аудитора.

В заключении должен быть обозначен адресат в соответствии с законом, нормативным актом или условиями аудиторского задания. Как правило, это тот, для кого заключение подготовлено (например, акционеры, руководство организации, аудит отчетности которой проводится).

Заключение подписывает аудитор. Если проверка проведена аудиторской организацией, заключение подписывают ее руководитель и руководитель аудита. При этом указываются их Ф.И.О. и номера записей в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

Кроме того, отражаются:

организационно-правовая форма и наименование организации;

место нахождения,

а также номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций в отношении такой аудиторской организации.

Если проверку осуществил индивидуальный аудитор, приводятся его фамилия, имя, отчество и номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций

Разделы заключения

Мнение. Этот раздел включает в том числе:

сведения об аудируемом лице (организационно-правовая форма, наименование, ОГРН);

описание финансовой отчетности, подлежащей аудиту (ее состав, концепция подготовки (включая указание на юрисдикцию), дата (период, охваченный каждым отчетом)).

Основание для выражения мнения. Сюда включают:

информацию об используемых аудитором стандартах ;

заявление о том, что аудитор независим по отношению к организации согласно этическим требованиям, применимым к аудиту;

заявление о том, считает ли аудитор, что полученные им доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения;

ссылку на раздел заключения, описывающий обязанности аудитора в соответствии со стандартами аудита.

Ответственность руководства за финансовую отчетность. В нем должны быть перечислены лица, ответственные за составление достоверной финансовой отчетности, и описана их ответственность:

за подготовку аудируемой отчетности и систему контроля, обеспечивающую подготовку отчетности без существенных искажений из-за недобросовестных действий или ошибок;

за оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность и уместности применения допущения о непрерывности деятельности, используемого в бухучете (описание того, в каких случаях применение допущения о непрерывности деятельности, используемого в бухучете, уместно).

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности. Раздел должен содержать:

описание целей аудитора;

заявление о том, что аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита;

вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а если получены аудиторские доказательства — и вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Основные нормативные документы, которые регулируют составление заключений: