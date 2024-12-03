Контролеры будут проверять НМЦК по новым методическим рекомендациям. Узнайте, как работать в 2025 году

В статье — алгоритм проверки расчета и обоснования начальной максимальной цены контракта. Казначейство выпустило новые методические рекомендации для проведения проверок, под особым надзором — расчет НМЦК. Читайте, как ответить на доводы контролера и успешно пройти проверку.

В методических рекомендациях казначеи прописали, на что будут обращать особое внимание при проверке обоснования НМЦК, определенного посредством применения метода анализа рынка, нормативного, тарифного или затратного методов.

За последнее время у заказчиков добавилось много специфических закупок, по которым особый порядок обоснования НМЦК. Некоторые закупки исторически настолько специфичные по цене, что для них сложился свой порядок обоснования. Далее расскажем, что проверяют контролеры.

Какие документы запросят контролеры при проверке НМЦК

Контролеры проверят обоснование НМЦК, проект контракта и сам контракт. А также информацию и документы, которые сформировал, составил и получил заказчик при определении и обосновании начальной цены контракта.

Кроме того, перечень документов может различаться в зависимости от метода обоснования НМЦК. Смотрите далее, что запросит надзорный орган в зависимости от выбранного вами способа.

Метод сопоставимых рыночных цен

Контролеры проверяют:

Запросы заказчика в адрес поставщиков и ответы с информацией о ценах в коммерческих предложений.

Информацию о ценах по исполненным контрактам , по которым не взыскивалась неустойка.

Информацию о ценах из рекламы , каталогов и других предложениях.

Информацию о котировках на российских биржах и электронных площадках.

Информацию о ценах в официальных источниках уполномоченных органов.

Информацию о рыночной стоимости объектов оценки.

Тарифный метод

Проверяющие запросят информацию об установленных предельных ценах, тарифах на период проверки.

Затратный метод

Инспекторы проверят данные государственной статистики о ценах, информацию информационно-ценовых агентств, результаты изучения рынка, которые провел заказчик.

Где размещать обоснование НМЦК и сколько хранить документы

Обоснование НМЦК заказчик размещает в составе извещения в ЕИС в разделе «Закупки» или в составе контракта с единственным поставщиком в случае заключения контракта по пунктам 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30–35, 37–41, 46 и 49 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ в подразделе «Реестр контрактов» раздела «Контракты и договоры».

Информация и документы по обоснованию НМЦК должны храниться у заказчика не менее 6 лет с момента начала закупки (ч. 15 ст. 4 закона № 44-ФЗ).

Что проверят контролеры

При проведении проверки надзорный орган за четыре шага проверяет обоснование НМЦК. Смотрите далее, что нужно учесть заказчику.

Шаг 1. Проверка наличия обоснования НМЦК в извещении или контракте. Еще перед началом проверки контролеры изучают ЕИС, смотрят, включил ли заказчик обоснование НМЦК в извещение либо в контракт с единственным поставщиком.

Отсутствие обоснования могут признать нарушением пункта 2 части 2 статьи 42 и части 4 статьи 93 закона № 44-ФЗ. Штраф — 50 тыс. руб. по части 3 статьи 7.30 КоАП. Смотрите на схеме 1 порядок проверки на этом этапе.

Схема 1. Как проверяют наличие обоснования НМЦК

Шаг 2. Проверка информации и документов по обоснованию НМЦК. Затем надзорный орган запросит документы и изучит, соответствуют ли они установленным требованиям.

Если выбрали приоритетный метод — анализ рынка, проверяют коммерческие предложения на идентичность и однородность ТРУ. Для этого сравнивают запросы заказчика с коммерческими предложениями.

К примеру, при закупке томографа, если установят факт несоответствия в таких показателях, как мощность магнитного поля, количество одновременно получаемых срезов, то контролеры сделают вывод, что предложенное оборудование не является идентичным.

Также проверяют актуальность статуса организации. Действующая она или ликвидирована на момент предоставления коммерческих предложений. Если предмет контракта предполагает предоставление лицензии, проверят, есть ли подтверждающие документы у поставщика, который предоставил КП. Смотрите на схеме 2 алгоритм проверки на втором этапе.

Схема 2. Как проверяют документы и информацию по обоснованию НМЦК

Шаг 3. Проверка расчетов. Нарушения по расчету НМЦК встречаются практически при каждой проверке. Заказчики пренебрегают отдельными требованиями законодательства о контрактной системе и не применяют полный комплекс мер, которые позволяют уменьшить цену контракта еще до его заключения. А ведь это сокращает риски неэффективного расходования бюджетных средств при исполнении контракта.

Заказчики также допускают нарушения из-за срочности закупок, невнимательности при заполнении сведений и документов, а в отдельных случаях из-за некомпетентности закупщиков в связи с динамично изменяющимся законодательством о контрактной системе.

Поэтому самое важное на проверке — контролеры пересчитывают значение НМЦК. Смотрите на схеме 3, как надзорный орган проверяет расчеты.

Схема 3. Как проверяют расчеты НМЦК

Пример 1. Как заказчик допустил арифметическую ошибку

Заказчик при оформлении расчета НМЦК допустил арифметическую ошибку. По невнимательности путем сложения цифр 10 234 и 12 135 в результате вывел число 21 369. Не проверил себя и допустил арифметическую ошибку. В итоге по результатам контроля получил представление.

Пример 2. Как заказчик неверно применил ставку НДС

При расчете НМЦК заказчик учел НДС 20 процентов, однако товар освобожден от НДС. За несоблюдение порядка обоснования НМЦК надзорный орган направит сведения о наложении административного штрафа в размере 10 тыс. руб. по части 2 статьи 7.29.3 КоАП.

Шаг 4. Проверка метода для обоснования НМЦК. Заключительный шаг в проверке НМЦК — определить, правильно ли заказчик выбрал метод обоснования НМЦК. Для каждого метода есть свои основания и случаи применения.

В статье 22 Закона № 44-ФЗ прописано, когда применить тот или иной метод обоснования НМЦК. Если вы обоснуете НМЦК закупки не тем методом — надзорный орган укажет на это и может отменить результаты закупки.

Например, нельзя определять методом сопоставимых рыночных цен — анализом рынка, если на закупку услуг связи установлены регулируемые тарифы. Смотрите на схеме 4, как надзорный орган проверяет метод обоснования НМЦК.

Схема 4. Как проверяют метод обоснования НМЦК

Ответы на вопросы заказчиков

1. Вправе ли заказчик использовать КП для расчета цены от самозанятого

Да, вправе. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен заказчик может направить запросы не менее чем пяти поставщикам, в том числе самозанятым.

Закон № 44-ФЗ не устанавливает требований к подтверждению достоверности, форме и виду КП. В законе указаны только источники получения цен (ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ).

2. При расчете НМЦК имеем ли мы право использовать КП от организации, у которой ОКВЭД не совпадает с видом предстоящей закупки

Да, имеете. Присвоение организации какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на проведение иных видов деятельности (письмо ФНС от 22.08.2019 № СА-17-2/229@).

При этом по части 5 статьи 22 Закона № 44-ФЗ для применения метода сопоставимых рыночных цен заказчик может использовать общедоступную информацию о ценах, которые получил от поставщиков идентичных ТРУ, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных ТРУ.

3. Сопоставлять ли в одном обосновании НМЦК коммерческие предложения от поставщиков с разными системами налогообложения

Нет, в законодательстве не говорится о необходимости при определении НМЦК сопоставлять системы налогообложения участников рынка. Заказчик обязан сопоставить с рыночными ценами планируемые условия поставки: характеристики товаров, учесть цену на доставку или вывоз товара со склада, предусмотрен ли аванс, обеспечение исполнения контракта.