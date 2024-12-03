Криптовалюта как предмет преступления: теоретические основы и судебная практика

Криптовалюта – явление, ставшее частью обычной жизни. Цифровые деньги вызывают большой интерес как у потребителей, так и у крупных инвесторов. Разберемся, какова правовая природа криптовалюты и какую позицию обычно занимает суд.

Об авторе. Специализация Вадима Егулемова: защита по преступлениям в сфере экономической деятельности, налоговое планирование и структурирование, сопровождение сделок M&А. Профессиональный стаж — более 20 лет.

Что такое криптовалюта

Упрощая сложное законодательное определение, отметим: это набор электронных данных, который может использоваться как платежное средство, однако не приравнивается к рублю или другой денежной единице.

Цифровая валюта может быть инвестицией, в таком случае ответственность за соблюдение правил выпуска и внесения изменений в информационную систему несут операторы.

Впервые определение легально закреплено в части 3 статьи 1 недавнего закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», до 2020 года оборот криптовалюты не регулировался специальными нормами.

Таким образом, можно выделить следующие признаки цифровой валюты:

представляет собой совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) в системе;

ее можно принимать в качестве инвестиций или средства платежа, при этом она не является денежной единицей.

Правовая природа криптовалюты

В целях квалификации ряда деяний необходимо понимать, является ли криптовалюта имуществом в гражданско-правовом смысле?

Отметим следующие аргументы в пользу невозможности признания криптовалюты имуществом:

не укладывается в систему разделения «вещи/ имущественные права»;

не вещь, так как представляет из себя цифровой код и не имеет физической формы;

не имущественное право, так как нет лица, обязанного перед обладателем криптовалюты.

Возможно, цифровую валюту стоит отнести к некой квазивещи, которая, хотя и не имеет физического признака, представляет экономическую ценность сама по себе, а не как документ, закрепляющий право.

Такое понимание позволило бы отнести цифровые валюты к предмету хищения.

Интересно отметить, что в соответствии со статьями 17, 19, 21, 22 закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» цифровая валюта прямо признается имуществом для целей применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. То есть, в отличие от хищения, в рамках указанных преступлений статус имущества за криптовалютой признан.

Представляется верным подход, согласно которому, несмотря на дискуссионность вопроса о правовой природе криптовалюты, она подлежит уголовно-правовой охране, так как обладает экономической ценностью.

Судебная практика по вопросу признания криптовалюты предметом хищения

Практика немногочисленна, однако имеет место.

Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 06.06.2023 по делу № 77-1296/2023:

Криптовалюта не поименована в законе как отдельный объект гражданского оборота, однако общеизвестно, что она как актив представляет определенную имущественную ценность, в том числе возможен ее обмен на фиатные деньги или иные материальные блага;

Признание криптовалюты «иным имуществом» не противоречит статье 128 Гражданского кодекса;

Деяние, направленное на завладение криптовалютой, правомерно квалифицировано как хищение чужого имущества.

Аналогичная позиция (кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2023 № 77-5316/2023):

«Выводы судебных инстанций о признании похищенных у потерпевшего биткоинов (криптовалюты) — предметом хищения, с ссылкой на соответствующие нормативные акты, судебная коллегия признает верными, аргументированными и обоснованными. Криптовалюта-биткоин является разновидностью цифровой валюты, имеет способность к конвертации в денежные средства, в т.ч. валюту иных стран, а также может быть принята в качестве средства инвестиций и платежа, в связи с чем имеет материальную ценность».

Каким образом осуществляется исчисление размера вреда, причиненного преступлением, предмет которого — криптовалюта

Постановление Пленума Верховного Суда от 07.07.2015 № 32: при отсутствии сведений о фактической стоимости имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

При этом в приговорах по рассматриваемой категории дел суд преимущественно ограничивается сведениями о субъективном представлении виновного о стоимости криптовалюты, например, принимает во внимание договоренность с потерпевшим о стоимости сделки или учитывает оценку, которая была озвучена потерпевшим виновному во время совершения преступления (приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова от 15.02.2019 № 1-134/2019).

Выводы и итоговые рекомендации

Нерешенной остается проблема неприспособленности уголовного закона к охране цифровых валют, в то же время суды все активнее признают криптовалюту предметом хищения. Во избежание столкновения с посягательством бизнесу рекомендуется предпринимать следующие шаги: